Hipertensiunea arteriala face ravagii printre ieseni

Aproape zilnic, la Spitalul Prof. Dr. Nicolae Oblu (Neurochirurgie) din Iasi, se interneaza unu-doi ieseni cu complicatii cerebrale pe fond de hipertensiune arteriala. O parte dintre pacienti isi neglijeaza tratamentul, altii facchiar daca respecta indicatiile terapeutice.Ieri, un barbat din Iasi, in varsta de 66 ani, a fost transportat la unitatea medicala in. In urma examenului Computer Tomograf medicii au constatat ca pacientul are un hematom intracerebral pe fond de hipertensiune arteriala."Din relatarile familiei, pacientul lua tratamentul prescris de medicul. Cu toate acestea a facut hipertensiune si apoi hematomul intracerebral. Este posibil ca bolnavul sa aiba o fragilitate a vaselor de sange. Pacientul a fost operat si evolutia este buna. Se fac investigatii in continuare pentru a se stabili cauza pentru a evita aparitia unui nou episod. Sunt pacienti care iau tratamentul sipe fond de hipertensiune, dar nu au fost la controalele periodice. Aceste controale trebuie respectate, pentru ca exista situatii in care medicul cardiolog modifica schema terapeutica", a declarat dr. Florin Gramada, purtator de cuvant la Spitalul Prof. Dr. Nicolae Oblu.