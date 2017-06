Hirotonirea a 13 preoti tineri la Catedrala Romano-Catolica din Iasi

In Catedrala Romano-Catolica din Iasi, 13 tineri vor fi hirotoniti intru Preotie, vineri, 23 iunie 2017 (Sarbatoarea Preasfanta Inima a lui Isus), prin impunerea mainilor PS Petru Gherghel.

Dupa mai multi ani de formare umana, intelectuala si spirituala, cei 13 de diaconi vor fi hirotoniti preoti: 8 pentru Dieceza de Iasi si 5 calugari franciscani conventuali.

Liturghia de hirotonire, care va incepe la ora 11.00, in catedrala "Sfanta Fecioara Maria, Regina", va fi prezidata de PS Petru Gherghel, episcop de Iasi. Vor participa: PS Aurel Perca, episcop auxiliar de Iasi, superiori ai Provinciei "Sfantul Iosif" a Fratilor Minori Conventuali, profesori de la institutele unde au studiat candidatii, preoti din tara si strainatate, parinti si rude ale candidatilor, precum si multi credinciosi.

Dupa proclamarea Evangheliei, candidatii vor raspunde prezent la auzirea numelui si vor face un pas in fata. Dupa ce toti vor declara inaintea poporului ca vor sa-si asume misiunea Preotiei, episcopul va primi din partea lor promisiunea de ascultare si respect. In timp ce diaconii aspiranti la preotie vor sta prosternati cu fata la pamant, se va canta Litania tuturor sfintilor, dupa care vor avea loc impunerea mainilor si rugaciunea de consacrare. Cei hirotoniti vor imbraca hainele specifice preotului (stola si ornatul), iar apoi vor avea loc ungerea mainilor cu sfanta crisma, inmanarea painii si vinului si vor primi sarutul pacii.

Ca pregatire apropiata pentru Preotie, candidatii au facut cateva zile de exercitii spirituale (rugaciune si meditatii) la Luncani, judetul Bacau, (fratii franciscani in perioada 10-15 iunie, cu pr. Bogdan Emilian Balasca, OFMConv.; diaconii de la Seminarul din Iasi in perioada 15-21 iunie, cu pr. Iosif Iacob).

Dupa hirotonire, in una dintre urmatoarele duminici (25 iunie sau 2, 9 iulie), preotii nou-sfintiti vor celebra prima sfanta Liturghie in localitatile natale. La 1 august vor incepe misiunea pe care o vor primi din partea superiorilor.

Alti doi tineri care au studiat la Institutul Teologic "Sfantul Iosif" din Iasi, vor fi sfintiti preoti joi, 29 iunie, in catedrala "Sfantul Iosif" din Bucuresti; ei vor sluji in Arhidieceza de Bucuresti.

Hirotonirea intru Preotie este o implinire pentru candidati si o bucurie pentru parintii si rudele candidatilor, precum si pentru Biserica. Mare este darul pe care-l vor primi si mare este taina asezata in mainile lor.

"Iata ce as vrea sa spun preotilor tineri - sublinia papa Francisc celor zece preoti pe care i-a hirotonit in Duminica Vocatiilor (1 iunie 2017): voi sunteti alesi, sunteti dragi Domnului! Dumnezeu va priveste cu duiosie de Tata si, dupa ce a facut ca inima voastra sa se indragosteasca, nu va lasa sa sovaie pasii vostri. In ochii sai sunteti importanti si el are incredere ca veti fi la inaltimea misiunii la care v-a chemat".