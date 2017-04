HOROSCOP 10 Aprilie: Se anunta o zi excelenta pentru Balante, o zi in care isi pot indeplini anumite vise

Horoscop 1

Berbec



Esti in fata unui nou inceput si, ca de obicei, te inflacarezi foarte repede, dar nu de entuziasm e nevoie acum, ci de un control foarte riguros al resurselor. Nu investi tot ce ai din prima clipa, ci dramuieste-ti bine fortele pe termen lung, deoarece mai e mult pana la succes. Acum e doar prima etapa, poate si cea mai dificila, cand trebuie sa-ti iei inima in dinti si sa spui start, dar nu te grabi! Nu cere rezultate imediate, nu te dezumfla daca nu ajungi peste noapte la ce ti-ai propus, ci investeste cu cap, cu determinare, cu grija tot ce tine de tine. Daca pornesti la drum si dai tot ce stii din prima etapa, cum vei administra resursele mai departe? Tine fraiele, domoleste caii!



Taur



Nu te mai crampona de lucrurile care consideri ca-ti lipsesc pentru a fi fericit, pentru ca, daca ai incepe sa asezi in balanta cat de multe alte daruri ai primit, ai descoperi cat esti de bogat. Lasa fricile si grijile deoparte, nu mai trece in revista lipsurile, golurile, esecurile, cand ai atatea alte lucruri minunate de scos in evidenta. Fii recunoscator pentru lista lunga de daruri deja acumulate in viata. Vezi, mergi, gandesti, auzi, respiri? Iata doar cateva lucruri carora ai tendinta de a nu le da nicio atentie, pe cand lista acestor minunatii e enorma! Incepe sa o completezi chiar de azi si ai sa vezi pentru cate lucruri poti spune sincer: multumesc!

Gemeni

Ca sa ai o zi de succes, alege-ti cu grija spatiul in care iti desfasori activitatea, deoarece reusita zilei depinde enorm de anturajul in care te afli. Daca nimeresti printre oameni tristi, impovarati de griji si lipsuri, e absolut firesc sa te influenteze si pe tine in acelasi mod, alunecand spre o zona sumbra din punct de vedere emotional. Dar daca ai norocul sa te inconjori de oameni veseli, tonici, care vad intotdeauna partea buna a lucrurilor, atunci toate iti vor merge de minune! De tine depinde care taler al balantei il inclini astazi: cel de sus sau cel de jos?

Rac



Un final de drum nu e un capat de tara, ba dimpotriva, s-ar putea sa fie cel mai bun lucru care ti se putea intampla in acest moment. Probabil nu aveai curajul sa spui gata, pana aici, dar azi ti se ofera solutia pe tava, la tanc pentru a incheia un capitol din care nu mai aveai nimic bun de castigat. Iti era teama sa renunti, nu aveai forta de a spune stop, dar acum, ca se ivesc conditiile optime pentru un final in beneficiul tau, profiti de ocazie si pui punct acelei situatii care nu mai avea nimic de oferit. Maine te apuci de altceva!

Leu



Perspectivele sunt foarte promitatoare privite din acest moment si vestile bune care sosesc din partea celor cu care te intalnesti astazi te motiveaza sa mergi mai departe cu capul sus. Apogeul unui proiect important, de la care ai mari asteptari, se contureaza tot mai clar la orizont, deci nu mai e mult pana acolo. Ai in preajma ta colegi care cred in scopul tau cel mare si pot contribui si ei, cumva, la atingerea acestuia: prin suport, aprecieri si incurajari entuziaste.

Fecioara



Participi azi la un fel de curs in care acumulezi informatii noi si o experienta superioara in domeniul in care te pregatesti temeinic. Discutia pe care o ai cu un profesor sau cu un specialist clarifica o serie de intrebari care te macina si simti ca lucrurile devin din ce in ce mai limpezi. Acum stii mai bine ce ai de facut si privesti cu multa recunostinta la cel care ti-a impartasit din experienta sa bogata de viata. Prinde din zbor orice informatie transmisa de cei care sunt cu un pas inainte pentru ca ai numai de castigat.

Balanta



Este o zi excelenta, in care pot avea loc doar evenimente deosebite. Te simti centrul universului, pentru ca in jurul tau graviteaza numai vesti bune, oameni cu care ai ce vorbi, evenimente speciale. Ai numai motive de bucurie pentru ca orice problema anterioara se poate rezolva azi ca prin minune. Poti intalni o persoana cu care te simti pe aceeasi lungime de unda si de aici se poate naste o relatie de viitor de toata frumusetea. Ca e o sansa de iubire sau de colaborare profesionala, din acest moment se poate spune ca ai castigat un prieten.

Scorpion



Daca nu incerci sa le controlezi pe toate, vei vedea ca propria intuitie te va duce acolo unde trebuie sa ajungi, deci lasa-te purtat de val. Inabusa gandirea, care poate veni cu reguli mult prea stricte pentru situatia de fata. Esti intr-un moment in care numai sufletul te va ajuta sa iei cele mai bune decizii, fara a incerca nici sa le stii pe toate dinainte, nici sa le conduci tu intr-o anumita directie, asa cum ar vrea ratiunea. Asteapta, imagineaza-ti ca esti o frunza dusa de apele care curg la vale si te vei trezi, la un moment dat, ca ai ajuns la destinatie fara sa fi facut eforturi prea mari decat sa plutesti in voie.

Sagetator

Este vremea sa te apuci serios de treaba, pentru ca esti la inceputul unui proiect in care vei investi tot ce ai mai bun si mai frumos in tine. Idei, ganduri, emotii, vise, toate vor fi canalizate in acelasi scop minunat si vor da nastere unor roade demne de toata mandria si bucuria. Apuca-te deci de munca, nu mai e vreme de pierdut, pentru ca detii toate resursele necesare succesului. Se presupune ca ai acumulat deja cunostintele, informatia si experienta potrivita pentru acest mare tel, mai trebuie doar sa-i dai startul iar acum e momentul ideal: la drum, asadar!

Capricorn



Ai ajuns la capatul unui proiect si deja poti sarbatori reusita! Ai parcurs un drum anevoios, ai muncit din greu, dar esti multumit de rezultate. Acum, privind inapoi, spui ca nici nu mai conteaza eforturile depuse in ultima perioada pentru a ajunge aici, ci conteaza numai sentimentul de satisfactie a muncii implinite care te invaluie acum si te face sa te simti bine. Meriti felicitari, tocmai pentru ca ai trecut prin suficiente probe pe parcurs, cand aproape ca ai fi fost tentat sa renunti, dar iata ca insistenta si rabdarea iti sunt acum rasplatite pe deplin!



Varsator



Ai timp berechet sa stai si sa cantaresti o situatie incurcata. Nu te impinge nimic si nimeni de la spate sa te grabesti sa dai un raspuns imediat, deci ia-ti tot timpul necesar pentru a chibzui si a privi lucrurile din toate directiile posibile, ca abia dupa aceea sa extragi concluzia finala. Cu cat analizezi mai atent, cu atat descoperi mai multe puncte de vedere si esti multumit ca ai avut suficient timp sa verifici totul cu atentie, pentru ca daca ai fi fost presat de termene limita, ai fi luat decizii pripite. Profita de ragazul primit in dar!

Pesti



Ar fi doua directii la fel de interesante catre care ai o atractie deosebita, dar totusi nu le poti duce pe amandoua la capat cu succes. Cel mai greu va fi sa alegi planul cel mai potrivit, compatibil cu energia de care dai azi dovada, pentru ca e foarte posibil sa faci o alegere acum, dar sa ramai cu gandul la cealalta intrebandu-te intruna ce-ar fi fost daca o alegeai de cealalta? Nu renunta la cel de-al doilea plan, amana-l doar, pentru ca s-ar putea sa te ocupi si de el daca-ti mai ramane timp dupa aceea.