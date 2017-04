HOROSCOP 11 Aprilie: Gemenii vor lua o decizie importanta pentru ei si partener

Horoscop 1

Berbec



Esti sfatuit sa stai pe loc si sa nu duci mai departe planul la care iti aduci contributia. O pauza sau doar o simpla detasare de miezul evenimentelor iti va oferi o alta perspectiva asupra acestei teme si vei descoperi noi variante de abordare. Mai ai multe de invatat, dar nu poti ajunge la concluziile cele mai bune daca nu treci si prin momente critice. Piedicile au rolul de a te pune serios pe studiu sau sa scormonesti in mintea ta dupa solutii eficiente pe care nici nu stiai ca le detii.



Taur



Trebuie sa-ti ajustezi modul de a te adresa celor din jur in functie de relatia pe care o ai cu acestia. Ai grija cum vorbesti cu cineva drag, pentru ca o reactie impulsiva l-ar putea deranja foarte tare. La fel trebuie sa fii atent ce ton folosesti in relatia cu subalternii sau cu rivalii, pentru ca amabilitatea si duhul blandetii nu se potrivesc in situatia de fata. Cu fiecare trebuie sa comunici altfel, de aceea trebuie sa analizezi un pic relatia pe care o ai cu fiecare.

Gemeni

Trebuie sa iei o decizie importanta pentru tine si partener, dar tu esti persoana cea mai potrivita sa faca o alegere corecta. Persoana iubita ar decide dupa ceea ce simte, dupa propriile dorinte, in functie de ce ii transmite inima, dar tu esti de alta parere. Ai mintea mai limpede, nu e orbita de amor, deci vei putea discerne corect si astfel sa-l tragi si pe cel drag dupa tine. Discutati serios despre ce aveti de facut impreuna si fiecare contribuie cu resursele pe care le detine: tu cu ratiunea, celalalt cu emotia.

Rac



Greu te descurci cu banii si simti o adevarata povara in felul in care iti gestionezi veniturile. Chiar daca nu s-ar putea spune ca stai pe un teren fragil, totusi ti-e cam teama sa cheltuiesti ceea ce ai adunat, ca nu cumva sa vina si vremuri mai grele. Desi nu esti atat de prevazator din fire, de data aceasta dramuiesti cu atentie fiecare leut, de parca presimti ca se apropie un moment critic pentru bugetul familiei si nu ai vrea sa te ia prin surprindere. E bine sa fii mai econom si mai calculat!

Leu



Nu te poti impune in fata celor mai tineri care ti se opun cu incapatanare, uiti ca si tu ai fost la fel la varsta lor, deci mai bine ai fi tolerant si nu ai lua afronturile lor ca pe ceva personal. E o diferenta de viziune asupra unor evenimente: tu le privesti de la nivelul experientei tale de viata, ceilalti inca au impresia ca totul e mai usor decat pare, si trebuie sa fii un exemplu pentru ei pentru a fi ascultat. Cand vor mai creste, iti vor da dreptate, dar acum nu sunt usor de convins ca tu, cel in varsta, stii mai bine.

Fecioara



Sentimentul cu care te trezesti de dimineata e o combinatie de echilibru, calm si liniste interioara pe care vrei sa le pastrezi cat mai mult. Simti ca ceva s-a mai linistit in viata ta sau ca urmeaza se revina la normal foarte curand, de aceea vrei sa te bucuri de acest sentiment chiar din prima zi a lunii. Atitudinea cu care vei aborda evenimentele care vin trebuie sa contina exact aceste ingrediente: moderatie, stabilitate emotionala, amabilitate, generozitate, prietenie. Acestea sunt punctele tale forte incepand de azi!



Balanta



Fie ca munca este acum singura ta preocupare, celelalte aspecte ale vietii fiind usor dezamagitoare, fie te simti cuprins de un entuziasm molipsitor din cauza unor vesti bune cu privire la viitorul profesional, muncesti cu pasiune si te dedici trup si suflet muncii tale zilnice. Unii ar putea sa te creada obsedat de munca, dar o faci din convingere, iar ambitia te face sa te lupti pentru a atinge scopurile cele mai inalte. Exista si o motivatie materiala sa muncesti atat, existand si ceva concret promis la sfarsitul acestui efort care te face sa tragi asa de tare. Esti plin de energie, ai multe contacte cu superiori sau persoane influente de la care ai putea avea ceva de invatat sau de castigat.

Scorpion



Nu poti ajunge inca la rezultatele la care ai visat atunci cand ai pornit o activitate la care iti aduci contributia si in prezent. Ai impresia ca nu se mai urneste nimic si esti pus numai in fata unor sacrificii continue. Te intrebi pana cand vei tot tolera situatii din care nu ai nimic de castigat ci doar de pierdut, dar trebuie sa accepti situatia ca atare inca o vreme, pentru ca orice sacrificiu va avea, intr-un final, si efectele dorite. Merita sa faci diverse compromisuri din cand in cand.



Sagetator

Nu ajunge doar sa faci declaratii de dragoste pompoase, din vorbe mestesugite, ci sa demonstrezi celui drag ce simti pentru el. Este momentul ideal pentru a sta de vorba fata in fata ca doi oameni maturi pregatiti sa-si prezinte intentiile pe termen lung. Acum va iesi la iveala superficialitatea, atractia spre distractie, pentru ca daca iubirea ta a fost doar o joaca, fii pregatit sa-ti iei ramas bun de la cel de langa tine. El vrea ceva mult mai profund intre voi de acum inainte si ti-o cere intr-un mod ultimativ: ori – ori?



Capricorn



Vestile care vin de la lume te intristeaza, poate nu pentru ca te privesc pe tine personal, ci pentru ca pui suflet in problemele altora. Devii o ureche buna de ascultat, un umar bun de plans pentru altii care trec prin situatii nefericite, si vei descoperi cat de mult bine le face prezenta ta alaturi de ei. Iti sacrifici linistea proprie doar pentru a fi alaturi de cel suparat, tocmai pentru ca stii ce mult conteaza sa existe cine alaturi care sa te asculte si sa-ti ridice moralul. Asta faci tu azi pentru oameni dragi tie ce iti vor multumi.



Varsator



Nu te lasa influentat de colegii din jur care au tendinta de a trata o problema ca pe o bagatela, pentru ca se va dovedi a fi cu mult mai serioasa decat cred ei. Nu glumi pe seama lucrurilor importante, ci priveste cu atentie fiecare detaliu. Daca ignori cine stie ce aspect, cu gandul ca e nesemnificativ pentru ceea ce faci acum, va veni o zi cand exact acel lucru banal va iesi la lumina si va cere de la tine un bagaj de experiente pe care nu l-ai acumulat la vremea potrivita pentru ca ai crezut ca nu va fi niciodata necesar.



Pesti



Refuzul care vine azi ca din senin iti strica toate planurile pe care ti le-ai facut cu privire la un proiect important. Il poti considera o usa trantita in nas, un esec care, momentan, nu poate fi reparat. Ti se cere o schimbare radicala de atitudine, nu mai poti continua in acelasi mod ca inainte, deci, oricat de greu isi este sa te adaptezi altei situatii, va trebui sa o faci cat de repede, ca sa nu pierzi tot ce ai construit pana acum. E o surpriza neplacuta, dar daca ii vei da curs, mai sunt inca sanse pentru planul ajuns acum in impas.