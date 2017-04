HOROSCOP 12 Aprilie: Racii se simt ciudat intr-un anturaj cu care nu prea gasesc subiecte comune de discutie

Horoscop

Berbec



Este o zi de succes pentru tine, ai toate sansele sa te remarci, sa atragi asupra ta laude si felicitari bine meritate, pentru ca participi la un eveniment care iti provoaca o imensa placere. Cand iti place ceea ce faci, rezultatele nu pot fi decat excelente. O veste buna anuntata candva isi arata, finalmente, latura palpabila si spui ca a meritat sa astepti pana a prins contur atat de bine, de vreme ce roadele sunt dintre cele mai profitabile. Poate si situatia financiara se va clarifica astazi, intrand in posesia unei sume consistente sau macar a unei promisiuni demne de incredere.

Taur



Te cramponezi de lucruri marunte, pe care de obicei le ignori, dar de data aceasta nu esti lasat sa treci peste ele cu indiferenta. Au grija altii sa te sufoce cu tot felul de maruntisuri, incat tot va trebui sa lasi alte treburi mai importante si sa te ocupi de ele. Nu iti place, ai fi avut altceva mult mai bun de facut, dar nu vrei sa dezamagesti pe nimeni, ca atare incepi sa iei la bani marunti toate detaliile pe care ceilalti ti le spun. Dintre toate, trebuie sa extragi o concluzie corecta.

Gemeni

Uneori e nevoie si de mici compromisuri, iar tu esti una din zodiile care le poate face usor, fara sa le puna la suflet si fara sa le transforme in motiv de depresie. Esti constient ca, de dragul altora, mai trebuie uneori sa-ti calci si pe mandrie, sa iti inabusi si propriile dorinte, pentru ca ii asezi pe ceilalti deasupra ta, cu prioritate. Nu se stie daca ei ar face la fel pentru tine, dar tu macar ai sufletul impacat ca ai putut bucura pe altul prin sacrificiile tale. Nu pretinde multumiri pentru asta!

Rac



Te simti ciudat intr-un anturaj cu care nu prea gasesti subiecte comune de discutie. De obicei nu ai astfel de probleme, dar azi resimti un puternic blocaj de comunicare, poate din cauza unor persoane care strica atmosfera cu modul lor de a se comporta. Unii sunt tacuti si parca ai vorbi cu surzii, altii sunt ca de pe alta planeta si eforturile tale de a le intra in gratii esueaza, deci trebuie sa dai dovada de multa toleranta si flexibilitate in functie de caracterele celor cu care intri in contact.

Leu



Cel mai bine e sa stai in banca ta si sa-ti pregatesti succesul din umbra. Nu face prea mult tam-tam pe seama proiectului pe care il construiesti cu ambitie si rabdare. Asteapta sa se clarifice situatia, sa ajungi la primele rezultate palpabile, si abia dupa aceea sa te lauzi cu ce ai realizat. Cele mai de rasunet reusite sunt cele asupra carora pastrezi o oarecare unda de mister, facandu-le publice abia dupa ce se vor materializa. Cat timp esti convins ca te indrepti spre rezultatele cele mai bune, e doar o chestiune de timp pana se vor arata concret!

Fecioara



Vestea care soseste azi iti strica buna dispozitie, dar si planurile pe care le aveai in gand, deci trebuie sa te pregatesti pentru o schimbare brusca. Nu-ti convine ceea ce auzi, dar ai putea totusi sa te consolezi cu ceea ce ti se ofera in schimb, chiar daca nu e deloc la nivelul asteptarilor tale. Tot e ceva decat deloc, dar spiritul tau critic nu poate sta degeaba. Ai ceva de comentat, de criticat, judecatile tale pot fi aspre, poate corecte si binemeritate la urma urmei, dar ele nu vor schimba cu nimic sensul negativ in care au luat-o lucrurile. In cele din urma, vei accepta infrangerea.

Balanta



Nu te astepta ca cei cu care vorbesti azi sa discute filosofii sau sa atace subiecte de exceptie, pentru ca dialogul poate fi placut si pe marginea celor mai banale lucruri. Ca vorbesti despre vreme sau despre retete culinare, descoperi o reala placere a conversatiei cu cei din jur, cu sansa de a-ti face noi prieteni. Coboara stacheta discutiilor azi, pentru ca pot fi mult mai placute daca nu pretinzi sa se ridice la un nivel de elita, pe care nu toata lumea il apreciaza sau il abordeaza.

Scorpion



Priveste cu mai mult curaj spre trecut, pentru ca detii experienta necesara pentru a putea da acum sfaturi. Cineva are nevoie de opinia ta cu privire la rezolvarea unei probleme, iar tu ai trecut deja prin ceva similar si ai sti sa-i oferi instructiunile cele mai pretioase. Umbla in sipetul de amintiri, scoate la lumina experiente de viata ce pot fi acum altuia de folos si impartaseste cu incredere din tot ce ai trait pe pielea ta. Altul nu ar mai pierde timpul cu experimente cand tu ai trecut deja prin asta si ai sti ce este de facut. Ofera din ceea ce stii celor care au nevoie de tine ca profesor!

Sagetator

Desi esti un om de incredere, azi chiar si tu lasi semne de intrebare asupra unora, pentru ca nu esti foarte logic sau concis in exprimare. Acum spui un lucru cu fermitate si crezi ca nu se mai poate schimba nimic, dar, peste cateva ore, vii deja cu alt argument si te contrazici singur. Fa ordine in propria gandire inainte de a spune ultimul cuvant, pentru ca pana si cele mai sigure aspecte se mai pot modifica pe parcursul zilei. Incepi chiar tu sa te indoiesti de valabilitatea unor lucruri pe care le considerai batute in cuie si descoperi ca inca mai e loc de alte variante.

Capricorn



Ai nevoie si tu de putina liniste, pentru ca sufletul tau e incarcat de emotii care nu-ti fac deloc bine. Detaseaza-te de toate, ia-ti o zi complet libera si ocupa-te de ceea ce-ti bucura inima. Somn, muzica de relaxare, cateva ore de SPA, orice consideri ca iti umple bateriile merita pus azi in capul listei de sarcini, pentru ca vor restabili nivelul tau optim de energie. Nu trebuie sa faci nimic din ceea ce iti provoaca stari negative ce teama, de stres, de oboseala fizica sau psihica, deci adu-ti aminte, pentru cateva ore, de tot ce doreste sufletul tau si ofera-i cu generozitate!

Varsator



Ai multe motive de satisfactie, de parca ti s-ar oferi, chiar din mai multe directii, exact acele lucruri de care avea nevoie inima ta. Cel mai bine ar fi sa te bucuri cu masura, totusi, sa nu te entuziasmezi prea tare, ci sa astepti ca lucrurile sa se aseze pe un teren mai sigur inainte de a spune tuturor cu ce te lauzi! Cea mai mare bucurie e anturajul pozitiv in care te afli, pentru ca ai norocul de a atrage alaturi de tine oameni tonici, veseli, optimisti, care iti ridica si tie moralul. Totusi, undeva in adancul inimii a ramas o farama de prudenta care-ti spune ca ceva ciudat se mai poate intampla in orice clipa.

Pesti



Banii au un scop pozitiv astazi: acela de a oferi o bucurie unui numar mai larg de persoane. Esti darnic, gata de gesturi umanitare sau macar sa faci cinste prietenilor tai cu o ocazie speciala. Nici nu te uiti la bani daca ei sunt cheltuiti cu acest scop: acela de a aduce zambetul pe chipul celor pe care ii ai aproape. Si afacerile merg bine, fiind recompensat din plin pentru eforturile depuse in ultima vreme la un proiect in care ai investit tot ce aveai mai bun in tine. Esti convins ca viata iti ofera triplu decat oferi, de aceea dai cat poti!