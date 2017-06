HOROSCOP 12 iunie: Gemenii traiesc ziua cu bucurie

Horoscop

Berbec

Daca un plan pica in ultimul moment, nu sta sa-ti strici ziua din cauza unui hop trecator, ci cauta imediat o alta varianta, pentru ca sigur va aparea ceva la orizont. Daca insa te cramponezi de acel plan si nu vrei sa accepti alternativele multiple care ti se ofera, atunci poti considera ca nimic nu-ti iese. Ceva nu e in regula cu tine, se vede ca te macina ceva, ca ceva nu-ti convine, dar esti tentat sa treci in revista tot ce nu ai, desi ai putea face o lista intreaga cu tot ce ai obtinut. Lupta cu pesimismul si chiar daca ti s-au cam inecat corabiile, agata-te de cel mai mic carlig care sa te readuca la o stare emotionala ceva mai buna.

Taur

Ti-a iesit o afacere care nu s-a folosit de cele mai corecte mijloace. Ai profat totusi de ocazie si ai dus-o la capat, daca tot ai avut ceva de castigat de aici. In alte conditii, poate ai fi fost mai sincer si ai fi respins ceva cu care nu ai fi fost de acord, dar acum prinzi un val prielnic si ajungi la scopul cel mare. E un noroc ce a meritat valorificat, in ciuda faptului ca nu ai avut la dispozitie cele mai juste instrumente, dar uneori esti nevoit sa apelezi si la astfel de mijloace. Lasa, vei drege tu busuiocul altadata, ca atare nu-ti mai face atatea procese de constiinta. Ai profitat de rezultat si gata.

Gemeni

Traiesti ziua cu o bucurie aproape copilareasca, de parca ai uitat de toate problemele curente. Nici tie nu-ti vine a crede cum de reusesti sa inchei un proiect cu o atitudine vesela si de tonica. Azi parca n-ai avea nicio problema, te comporti ca un copil care se bucura de tot ce vede si esti capabil sa cheltuiesti toate resursele la care ai acces chiar si pentru o zi de fericire. Nu te uiti la bani, nu ai nicio grija pe suflet si bine faci, pentru ca rareori reusesti sa te detasezi de toate atat de bine.

Rac

Ceva nu iese conform planurilor, dar noroc de atitudinea ta tonica de a privi lucrurile care nu te lasa sa te cramponezi de un hop. Ceva nu merge asa cum ar fi trebuit, numai ca tu gasesti imediat alternative astfel incat sa nu stai sa-ti plangi de mila pentru un impas trecator. Ba chiar se poate spune ca varianta la care apelezi de urgenta iese mai bine decat toate planurile anterioare, semn ca legea compensatiei functioneaza de minune. Se inchdie o usa intr-o parte, dar se deschide in alta parte o fereastra.

Leu

Fii foarte atent la cel care incearca azi sa ti se bage pe sub piele, pentru ca intentiile sale nu sunt deloc pozitive si nicidecum in avantajul tau. Urmareste sigur ceva si profita de vulnerabilitatea ta, dictata de atmosfera de sarbatoare, si umbla la coarda la sensibila pentru a obtine un beneficiu de care fii sigur ca se va folosi candva. Masca pe care a pus-o pe figura ascunde un dram de egoism, dar, pentru ca e o zi cu conotatii spirituale, esti dispus sa i le ierti si sa le treci cu vederea, ca si cum ai vrea sa vezi in jur doar lucruri bune. Nu fi atat de naiv: nu e atat de bun pe cat vrei tu sa-l vezi!

Fecioara

Nu nimeresti in cel mai amuzant anturaj, de parca s-au adunat in jurul tau cei mai pesimisti interlocutori. Daca nu faci ceva pentru a te detasa de problemele lor, risti sa-ti strici ziua, pentru ca ei vor incerca sa monopolizeze toate discutiile, gravitand in jurul necazurilor lor. Din compasiune, vei incerca sa le dai putina atentie, dar nu prea multa, pentru ca te pot molipsi si pe tine de tristete. Fugi din astfel de medii, dar evita si singuratatea, ca atare cel mai bine ar fi sa iesi din acele medii peste care planeaza necazurile, boala, lipsurile. Nu de asta ai tu nevoie acum!

Balanta

Scoti prea mult in evidenta chestiunile financiare care nu te-au satisfacut, dar acum nu conteaza ca nu s-au adat banii in cont la nivelul visat, ci ca nu esti chiar atat de sufocat de datorii. Priveste inapoi cu detasare si descopera ca ai adus la zi o multime de plati apasatoare si datorita eforturilor depuse, acum poti rasufla usirat. Oricum nu puteai scapa de toate grijile materiale, dar sigur ai sters cateva puncte sensibile de pe lista, si acelea merita sarbatorite.

Scorpion

Latura duala este buna in unele momente, pentru ca te ajuta sa vezi si fata ascunsa a lucrurilor. Chiar daca ceva nu arata tocmai bine la prima vedere, ajunge doar sa-ti pastrezi firea optimista si vei descoperi ca orice zona neagra are si un punct alb care merita scos in valoare. Totul are si puncte slabe, dar si momente de apogeu, si acestea trebuie valorificate cel mai bine. Orice suparare a fost imediat compensata de fericire, orice coboras a fost urmat de un urcus spre maxim, deci nu merita sa vezi doar punctele lipsa din bilant.

Sagetator

Esti mandru de tine, de realizarile despre care vorbesti tuturor celor pe care ii intalnesti, iar aprecierile sincere pe care le primesti, te motiveaza de minune. Meriti felicitari, deci nu e doar lauda de sine! Cand vezi cat de multa lume te aplauda pentru ceea ce ai realizat, prinzi curaj sa tintesti si mai sus, cu si mai multa incredere in fortele proprii. Telul pe care ti-l propui astazi, desi pare indraznet si foarte sus, este tangibil pentru unul ca tine tocmai pentru ca tot ce ai realizat pana acum a demonstrat ca esti capabil de orice, daca iti mentii stima de sine la cote maxime.





Capricorn

Fii diplomat in afaceri, in tranzactii, in orice actiune care ar putea implica o anumita investitie financiara. Ai mult de castigat de pe urma unei atitudini pozitive, politicoase, pentru ca, la urma urmei, ai un interes de atins si merita sa-ti pui in joc toate armele de seductie pentru a ajunge la el. Fii amabil cu clientul care iti cumpara marfa, fii atent cu seful care te plateste, fii convingator cu cei cu care semnezi azi contracte de colaborare. Toate acestea fac parte dintr-un arsenal de cucerire a celui care detine azi banii pe care urmeaza sa ti-i ofere pentru diverse servicii sau produse pe care tu le poti face. Un zambet manierat si cald vinde bine.

Varsator

Nu turna gaz pe foc peste o situatie cu iz negativ, ca nu cumva sa amplifici si mai mult emotia. Te afli intr-un mediu incarcat de energii neplacute si tu le simti acum mai puternic, pentru ca rezonezi mult mai usor la lucrurile neplacute din jur. Nu le da mai multa atentie decat merita, pentru ca, stii cum se spune: nu alimenta cu energie ceva care nu-ti place pentru ca va creste in intensitate. Daca ignori acel hop, daca te prefaci ca nu vezi nimic rau in ceea ce se petrece in preajma ta, daca nu dai atentie lucrurilor care nu vor sa mearga orice le-ai face, practic nu le lasi sa se manifeste si ele vor trece pe langa tine fara a avea efecte nefaste.

Pesti

Privesti lucrurile foarte obiectiv si ai ocazia sa iti exprimi punctul de vedere in fata altora care respecta deciziile tale. Poate chiar joci rol de judecator, arbitru sau negociator ad-hoc, pentru ca lumea iti recunoaste calitatile din aceste domenii si nu iti pune la indoiala capacitatea de a analiza lucrurile corect si de a extrage o concluzie cu care sa fie toata lumea de acord. Cine iti cere azi sfatul sau te roaga sa intervii in treburile sale incurcate, are numai de castigat, pentru ca tu intelegi exact situatia, perfect pentru a oferi celor debusolati o cale dreapta si justa! Militezi pentru adevar si dreptate si le scoti la lumina foarte usor.