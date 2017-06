HOROSCOP 13 iunie: De undeva apar solutionari pentru lei

Horoscop

Berbec

Ai mare noroc de prezenta unui prieten in preajma ta care vine exact cu solutia de care ai tu nevoie. Asculta ce are de spus, urmeaza-i sfaturile si cere-i ajutorul, pentru ca cele mai bune lucruri care se ivesc azi in calea ta au la baza o comunicare sincera si deschisa si capacitatea de a asculta ce are celalalt de spus. Nu detii tu singur cheia problemei astazi, de aceea trebuie sa stai cu urechile palnie la informatiile transmise de prietenii sau colegii tai, pentru ca ei stiu mai bine ce trebuie facut in situatia de fata.

Taur

Ai sistat un anumit proiect care a ajuns intr-un punct sensibil din care nu mai intrezareai, momentan, nicio iesire. E bine sa iei o pauza, pentru o vreme, pentru a aduna noi informatii, pentru a cere opinii si din alte parti. Poti primi exact impulsul de care aveai nevoie pentru a reporni totul in forta, semn ca e bine, din cand in cand, sa te retragi din miezul evenimentelor. Nu e un hop major, nu e un capat de drum, nu e un blocaj peste care nu se poate trece, ci doar un respiro inainte de urmatoarea etapa ce poate merge mai bine decat cea anterioara.

Gemeni

Astepti de undeva un verdict, un raspuns cu tenta categorica, ceva care sa puna capat unei stari nesigure in care te simti blocat de la o vreme. Raspunsul apare, in sfarsit, si, chiar daca nu e chiar cel pe care il asteptai, macar esti multumit ca se incheie perioada neplacuta de asteptare. Macar a sosit o informatie de care te poti folosi pentru a incheia etapa care te-a preocupat in ultima perioada. Acum le poti aseza pe toate pe un fagas ceva mai clar si te vei folosi de vestea sosita pentru a te elibera de un stres. Bine ca s-a terminat, iti spui.

Rac

Nu trebuie sa duci dupa tine, la nesfarsit, dezamagiri sau amintiri care inca mai dor. E posibil ca cineva sa fi gresit enorm fata de tine candva si ii porti si astazi pica, dar numai de tine depinde sa inchizi acel capitol odata pentru totdeauna. Omul mai si iarta, mai si uita, si acelasi lucru trebuie sa-l faci si tu acum, pentru ca ostilitatea nu face bine nimanui. Amintirile neplacute pot disparea daca si tu vrei asta, pentru ca pot semana cu niste obsesii cu care te mai otravesti din cand in cand fara rost. Ce-a fost a fost, gata, treci mai departe, fara sa tot aduci la lumina trecutul!

Leu

Azi primesti de undeva, nici tu nu stii de unde, o idee salvatoare care poate rezolva ca prin farmec o situatie care se apropia de final. Ai avut rabdare sa ajungi aici si e de apreciat felul cum ai gestionat situatia, cu calm, tinand totul sub control, chiar daca a durat mult pana la rezultate. Solutiile care se ivesc azi la orizont au rolul de a incheia cu succes o etapa sau un intreg proiect, deci e si vremea celebrarii nivelului atins. Orice final de drum merita sarbatorit, pentru ca ai muncit mult pentru el! Daca tot ai terminat, nu te apuca deja de ceva nou, stai o zi, doua, sa savurezi victoria si sa te gandesti la etapa urmatoare.

Fecioara

Exagerezi cu munca! Gandeste-te mai mult la tine, la linistea ta, poate chiar la sanatatea ta. Ai atins un nivel de oboseala si de stres fara precedent, incat ar fi mare nevoie de un concediu. Numai prin odihna pasiva, nefacand nimic chiar, sau ocupandu-te de activitati care fac bine sufletului si spiritului, iti vei reincarca bateriile. Nu te implica in proiecte grele, de anvergura, cu un consum fizic sau mental masiv, pentru ca nu vei face fata. Cum esti o fire pasionala, ai putea depune prea mult zel in ce ai de facut, dar excesul de zel nu duce neaparat la reusite, ci poate genera erori si esecuri. Las-o mai moale pentru o zi, aduna-ti fortele si vei continua altadata. Acum retrage-te un pic din forfota lumii.

Balanta

Ai grija de dragostea ta! Imagineaza-ti ca dragostea e un ogor care necesita activitati obligatorii pentru a da roade: il ari, il semeni, il uzi, il plivesti. Asa e si cu sufletul, semn ca se coace ceva, aici se pregateste o recolta minunata, dar nu poate aparea pe un teren neingrijit, asupra caruia nu te apleci cu grija si efort. Stai de vorba cu sufletul tau sa vezi ce nevoi are si ofera-i-le din belsug, pentru ca si roadele spre care te indrepti vor fi abundente. Nu uita ca munca ogorului implica si riscuri, si vicisitudinile vremii, si paraziti… ca atare grija ta trebuie sa fie permanenta. Recolta pe care o vei culege candva merita efortul, chiar daca dureaza.

Scorpion

Ca sa treci peste momentul jenant la care te supune azi un rival, trebuie sa faci mari concesii, dar tu esti obisnuit cu astfel de situatii. De data aceasta tu esti cel care renunta la propriile orgolii pentru a-i da celuilalt dreptate, dar esti convins ca sacrificiul tau e un gest intelept, pentru ca, intr-o zi, adevarul va iesi la iveala si vei redobandi ceea ce ti se cuvine. Taci si suporti nedreptatea de acum, dar cel care se face vinovat de fapte incorecte va plati si atunci vei fi din nou tu cel aplaudat de toata lumea. Azi esti dat deoparte de cineva cu mai mult tupeu care umbla cu mijloace necinstite, dar minciuna are picioare scurte!

Sagetator

Lasa-te dus de propria ta creatie, ai incredere totala in ceea ce iese din mintea sau din mainile tale, pentru ca nimeni nu te intrece cand ai ceva de facut. Creativitatea ta e fara margini si roadele muncii tale se vad. Te simti bine asa, purtat de propria imaginatie, pas cu pas, catre apogeul creatiei. Tu esti un creator de bine, de frumusete, de succes, si te arunci pur si simplu, in deplina siguranta, pe aripile lucrurilor pe care tu singur le cladesti. Detii toate instrumentele necesare succesului, deci continua sa ridici mai departe cu entuziasm, cu elan, cu bucurie de a crea. Poti fi creator al unei lumi de care vei fi mandru!

Capricorn

Nu te crampona cu orice pret de capatul de drum la care visezi sa ajungi cu tot dinadinsul. E bine sa te lasi uneori si in voia curentului, lasa jos controlul si incrancenarea. Ai sa vezi cat de mult inaintezi daca te arunci pe val si-l lasi pe el sa te indrume unde vrea. Altfel, daca insisti sa mergi intr-o anumita directie si nu te abati de la traseu, ai descoperi ca ai consumat energie si timp cand, intre timp, ar fi aparut multe alte oportunitati. Chiar daca tot traseul se reconfigureaza din mers, daca-l lasi sa mearga cum vrea el, fii sigur ca ai ajunge mult mai usor la ceea ce e mai bun si mai potrivit pentru tine.

Varsator

Astepti cu sufletul la gura un moment decisiv pentru viata ta sentimentala, fata de care ai o emotie cu totul aparte. Ai trac, ca inaintea primei intalniri sau ca in ziua nuntii, pentru ca ai senzatia ca ceea ce se petrece acum in inima ta are o conotatie profunda, de destin, ceva ce nu traiesti in fiecare zi. Te pregatesti sufleteste pentru acel eveniment si esti de-a dreptul fericit, pentru ca vezi si din partea celuilalt aceeasi traire intensa, semn ca sunteti amandoi pe aceeasi lungime de unda.

Pesti

Se apropie un eveniment care iti inspira o oarecare teama sau neincredere, incat ai dori sa se amane cumva. Timpul trece fara sa-l poti opri, deci trebuie sa te inarmezi cu putere, ca sa faci fata acelei provocari pe care o presimti a fi complicata. Nu va fi usor, dar nu e prima oara cand treci prin asa ceva, ca atare nu trebuie decat sa iti aduci aminte cum ai reactionat cu alte ocazii si sa treci peste acest hop cu succes. Daca a mers bine candva, va merge si acum!