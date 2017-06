HOROSCOP 15 iunie: Taurii fac planuri foarte frumoase alaturi de cei dragi

Horoscop 1

Berbec

Cei din jurul tau sunt risipitori, neglijenti cu banii sau cu bunurile lor, incat ar putea face gafe imense intr-un moment de neatentie, dar noroc ca te au pe tine alaturi pentru a-i mai trage de maneca atunci cand vezi ca sunt cu capul in nori. Tu stii sa faci bani din piatra seaca, esti un exemplu de spirit materialist, care manevreaza sume mari cu cap si cu prudenta, fara a risipi si fara a risca nimic, si cine iti asculta sfaturile, ar avea numai de castigat. Esti un consilier financiar matur si serios, care aduce argumente solide ori de cate ori se discuta despre bani, economii, cheltuieli, eficienta.

Taur

Faci planuri foarte frumoase alaturi de cei dragi si fiecare isi aduce contributia la un eveniment stabilit candva in perioada urmatoare. Asteptati cu mult entuziasm acel moment special si va bucurati numai la gandul ca veti fi cu totii actori principali in ceea ce urmeaza. Nu lasi nimic la voia intamplarii, ci profiti de timpul pe care-l ai la dispozitie pentru a pregati totul in cele mai mici amanunte, pentru ca vrei sa iasa totul perfect.

Gemeni

Ceea ce faci azi este de succes si ajunge la urechile tuturor, pentru ca esti demn de toata lauda. Investesti multa energie in activitatea inceputa si totul evolueaza foarte repede spre un nivel superior de care esti foarte mandru. Poate fi o zi norocoasa in actiuni in care trebuie sa te remarci, sa vorbesti despre tine si valoarea ta, sa apari in fata unui public numeros, pentru ca multa lume este cu ochii pe tine si trebuie sa te prezinti ireprosabil.

Rac

Daca il ai si pe partenerul de viata alaturi neconditionat, esti capabil de orice, pentru ca primesti din partea sa toate resursele necesare pentru a reusi. Iubirea sa, stimulentele sale, incurajarile care vin sincer si tonic de la el, devin motorul tau principal de energie pentru ceea ce ti-ai propus. El asteapta mult de la tine, dar iti si ofera mult, deci ce iti poti dori mai mult de la viata in doi? Se poate vorbi de o colaborare excelenta intre sot si sotie, pentru ca fiecare contribuie la buna desfasurare a relatiei cu ceea ce are el mai de pret si va completati reciproc de fiecare data.

Leu

A venit vremea rezultatelor materiale ale unei actiuni la care ti-ai adus contributia cu pasiune. Dar pentru ca nu ai fost doar tu implicat, ci un intreg grup de persoane, trebuie sa va recunoasteti unii altora rolul, pentru ca nu s-ar fi ajuns aici daca nu ar fi participat cu totii in mod egal. Dupa ce ati lucrat cot la cot impreuna, acum puteti celebra reusita tot impreuna, impartind roadele materiale tocmai culese si de care sunteti cu totii mandri. Se resimte un aer ca de sarbatoare in mediul respectiv, pentru ca fiecare e incantat de ce a obtinut: si sentimentul muncii implinite, si ceva bani in buzunar!

Fecioara

Sunt mai multe lucruri care iti plac la fel de mult si nu stii sa alegi care e cel mai bun pentru tine in acest moment, de aceea incerci, o vreme, sa te imparti pe mai multe planuri carora le acorzi aceeasi importanta. Va veni o zi in care va trebui sa tragi o linie si dintre toate aceste variante sa te decizi asupra uneia singure. Stii cum se spune, ca atunci cand fugi dupa doi iepuri nu prinzi niciunul! Asa trebuie sa faci si tu acum, sa alegi un singur vis pe care sa-l ridici cu pasiune pas cu pas.

Balanta

Foarte contradictorie atitudinea ta astazi, pentru ca acolo unde ar trebui sa te comporti ca un om matur, serios, concentrat la problemele cotidiene, te porti ca un copil lipsit de griji, cu gandul in alta parte. Poate nu e rea aceasta viziune mai superficiala in fata greutatilor, dar nu lasi cea mai buna impresie in ochii celor care asteapta mai mult de la tine. Adapteaza-ti modul de a te implica in ce ai de facut in functie de situatie, ca nu cumva sa le incurci intre ele, adica sa iei prea in serios lucruri banale si simple, si prea in gluma treburi importante.

Scorpion

Uneori esti nevoit sa mai faci si compromisuri pentru a face lucrurile sa mearga mai departe. Esti in fata unui sacrificiu care merita facut, il poti face, ca atare nu te mai gandi ca ti-ai calca pe orgoliu cu aceasta ocazie! Cand vei vedea ce bine se aseaza lucrurile dupa aceea, te vei felicita singur ca ai facut asta, fara sa te mai gandesti la pretul platit. Oricine plateste un tribut cat de mic pentru succesele pe care le obtine, deci accepta si tu, fara regrete!

Sagetator

Ai un presentiment din ce in ce mai puternic legat de un eveniment care ar putea avea un efect bomba asupra ta. Tocmai pentru ca primesti deja unele avertismente subtile, te poti pregati sufleteste ca sa-i faci fata cu brio. Nu te ia prin surprindere schimbarea care se apropie – chiar daca te poate duce intr-o cu totul alta directie decat ai sperat – daca incerci sa fii flexibil si curgator ca apa astfel incat sa te adaptezi imediat pe noul fagas. Daca te fixezi pe un unic sens si acesta nu e momentan accesibil, bati pasul pe loc si suferi inutil. Lasa-te purtat intr-acolo unde curentul te duce in mod firesc.

Capricorn

Azi detii o pozitie superioara in echipa din care faci parte iar cuvantul tau are greutate. Ti se recunoaste astfel valoarea iar ceilalti se supun deciziilor tale fara sa comenteze. Tu detii raspunsul la o problema care preocupa un grup mai larg de persoane, dar numai tu, dintre toti, stii exact incotro trebuie sa mergeti. Da-le si lor un sfat, ca un profesor cu experienta, si aceasta postura de lider te prinde foarte bine. Esti cel mai bun dintre toti!

Varsator

Nu turna gaz pe foc peste o situatie cu iz negativ, ca nu cumva sa amplifici si mai mult emotia. Te afli intr-un mediu incarcat de energii neplacute si tu le simti acum mai puternic, pentru ca rezonezi mult mai usor la lucrurile neplacute din jur. Nu le da mai multa atentie decat merita, pentru ca, stii cum se spune: nu alimenta cu energie ceva care nu-ti place pentru ca va creste in intensitate. Daca ignori acel hop, daca te prefaci ca nu vezi nimic rau in ceea ce se petrece in preajma ta, daca nu dai atentie lucrurilor care nu vor sa mearga orice le-ai face, practic nu le lasi sa se manifeste si ele vor trece pe langa tine fara a avea efecte nefaste.





Pesti

Visezi la o poveste de dragoste ca-n filme si, cu putina imaginatie, o poti avea, deocamdata la nivel imaginar! Nu e departe momentul cand ceea ce deocamdata creezi in mintea ta va deveni realitate, deci primul pas spre o iubire frumoasa e sa ai curajul sa o chemi cu gandul in viata ta. Nu te opreste nimeni sa visezi la Feti Frumosi si Ilene Cosanzene, la iubiri cu final fericit, deci ai curajul sa visezi! Visul va fi transmis spre Univers iar el va avea grija sa-ti trimita inapoi, cat de curand, ceea ce are nevoie sufletul tau pentru a fi fericit. Atrage iubirea!