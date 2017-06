HOROSCOP 17 iunie: Taurii fac planuri foarte frumoase alaturi de cei dragi

Horoscop 1

Berbec

Nu pune la suflet sfaturile superioare venite de la o persoana a carui experienta o admiri si o recunosti, numai ca el nu prea stie sa fie delicat. Spune lucrurilor pe nume, cu cifre si date clare, cu argumente si rationamente logice, fara a apela prea mult la ceea ce transmite inima, or tu receptezi totul prin prisma emotiilor. Nici unul nu trebuie sa respinga pozitia celuilalt, de vreme ce sunteti croiti pe calapoade atat de diferite. Priveste cu un fel de inocenta naiva ce are el sa-ti transmita si daca va vedea ca nu intelegi sau nu le iei prea in serios, va schimba cumva tonul lectiei sale, spunandu-ti ce e de facut ca unui elev la inceput de curs.

Taur

A sta acasa, singur, impovarat de stresul acumulat pe parcursul saptamanii, nu e cea mai buna solutie. Ai avea nevoie de compania unei persoane mature – a unui parinte sau a unui frate mai mare – care sa te asculte si sa-ti povesteasca din experienta sa bogata. Nu-ti turna cenusa in cap daca nu e nimeni prin preajma sa te ajute; poate nu stii tu la usa cui sa bati. Gandeste-te cine ar fi cea mai potrivit persoana pentru a te sustine intr-un moment delicat, pentru ca exact prietenii pe care poate te-ai fi bazat sunt primii care dispar. Cauta cu mai mare atentie confidentul tau de suflet!

Gemeni

Nu te astepta ca lumea sa fie de acord cu tine, pentru ca nu ai alaturi de tine oameni care gandesc la fel. Unii il iau pe nu in brate, altii critica tot ce aud, dar tu continua sa crezi in directia ta si gandeste pozitiv pana la capat. Nu te lasa invins de negatii, de comentarii acide, de conflictele de idei care se mai incing, ci conteaza sa-ti pastrezi tonusul pozitiv si sa nu tii cont de nimeni. Vei ajunge acolo unde doresti si vei fi mandru ca ai ramas ferm pe pozitie, iar cei care acum te critica, isi vor recunoaste infrangerea, dar nu atat de simplu.

Rac

Nu incerca sa te descurci singur intr-o situatie in care lucrurile ar evolua mult mai bine in doi. Coopereaza, comunica, spune celui de langa tine ce astepti de la el, pentru ca impreuna ati ajunge mai usor la rezultatele dorite. Nu te crampona doar de propriile tale decizii, ci stai si asculta si ce are de spus partenerul tau de munca, de dialog, de viata! Vei descoperi ce usor depasesti impasul daca faci schimb permanent de pareri si de idei. Intreaba, raspunde, completeaza ce are celalalt de spus si, umar la umar, depasiti mult mai usor punctul sensibil. Singur, ai bate mult timp pasul pe loc; in echipa, totul merge ca uns!

Leu

O zi libera e perfecta pentru a sta putin de vorba cu tine insuti pentru a-ti trasa caile urmatoare spre marile tale vise. Doresti o schimbare in cariera iar informatia pe care o gasesti azi sau sfatul experimentat venit de la cineva mai matur pot avea efect stimulativ asupra ta pentru a da curs acelei dorinte de schimbare. Poate nu pui imediat in practica schimbarea de sens, dar macar asezi lucrurile pas cu pas la locul potrivit astfel incat, la momentul potrivit, sa-i dai startul. Esti aproape de un moment decisiv, dar deocamdata informeaza-te!

Fecioara

Daca vrei sa ai o zi productiva, fa echipa cu o persoana de sex opus dintr-o zodie activa, care sa-ti dea si tie mai mult chef de munca. Tu poate esti strategul, cel care ofera solutii practice sau care contribuie perfect cu mana de lucru, dar totusi ai nevoie de cineva alaturi care sa-ti insufle energia si motivatia care, momentan, sunt cam scazute, daca gasesti partenerul potrivit care sa compenseze ceea ce-ti lipseste tie, va fi o zi excelenta, in care veti ajunge, impreuna, la rezultate care sa va multumeasca pe deplin si pe unul si pe altul.

Balanta

Un conflict de pareri poate degenera astazi intr-o disputa aprinsa care poate duce la un final nefericit. Ai grija la ce spui, la tonul categoric pe care esti tentat sa-l folosesti, la deciziile transante pe care esti gata sa le iei fara sa chibzuiesti. Ai putea rupe o relatie ce mergea bine, ai putea pierde un prieten sau ai putea face un gest riscant pe care nu-l vei mai putea repara dupa aceea. Atitudinea agresiva nu te reprezinta, tocmai de aceea, cei care te vad astazi atat de violent, ar putea interpreta gresit nervii tai, gata sa-ti intoarca spatele.

Scorpion

Ai mare grija la ceea ce faci, pentru ca esti in fata unei ispite care iti poate cauza mari prejudicii de imagine sau de moralitate. Chiar daca tu esti, din fire, un om cinstit, care nu urmeaza decat caile corecte, azi ai putea fi impins de la spate de un inamic care te prinde intr-un moment sensibil si te convinge sa faci ceva impotriva principiilor tale morale. Nici tie nu-ti vine a crede cum de i-ai putut pica in plasa, facand ceva ce altadata ai fi respins cu fermitate. Tocmai pentru ca stii ca ceea ce te pune acesta sa faci e contrar eticii sau deontologiei tale, nu te abate de la calea cea dreapta si fa totul cum se cade, luand masuri si impotriva celui care te indeamna sa calci stramb.

Sagetator

Esti pe drumul cel bun spre visele tale cele mai frumoase. Simte-te protejat, pentru ca te afli sub o aripa ocrotitoare, iar siguranta e cel mai important aspect. Lasa fricile, stresul, grijile in urma, inchide usa dupa tine si porneste spre ceva nou cu optimism. Esti pe teren stabil, solid, consistent, nici urma de fragilitate in tot ce te asteapta, ca atare si atitudinea ta trebuie sa fie ferma, convins ca totul se va aranja exact asa cum vrei.

Capricorn

Chiar daca unele proiecte inainteaza extrem de lent, nu te deranjeaza deloc aceasta lentoare, pentru ca nimeni nu gestioneaza mai bine trecerea timpului ca tine. Stii sa profiti de ragazul pe care il ai la dispozitie pentru a pregati viitoarea reusita in detaliu, cu calm si rabdare. Tu esti de parere ca succesele durabile se ating greu si prin efort indelungat, de aceea nu ai nimic impotriva unei ascensiuni lente. Esti convins ca, mai devreme sau mai tarziu, vei ajunge la tinta.

Varsator

Drumul tau spre un scop propus candva este compus din doua etape distincte. Prima dintre ele se poate spune ca s-a incheiat deja si ai extras o concluzie benefica ce te va stimula sa pornesti si in a doua etapa a acestei strategii. Azi ai putea avea surpriza sa descoperi ca sari deja peste cea de-a doua etapa direct la rezultatul visat, la succesul final, de parca s-a comprimat timpul si nu mai e nevoie de inca un efort. Filmul tau format din doua parti se incheie dupa primul episod intr-un mod spectaculos, pentru ca norocul apare in calea ta si te trimite mult mai repede la capat. Accepta aceasta crestere a ritmului si adapteaza-te din mers acestui salt!

Pesti

Ceva iti spune sa nu te implici deocamdata intr-o directie aflata inca la inceput. Nu ai toate informatiile de care ai nevoie, ci acestea ar putea sa mai apara pe parcurs. Ar fi bine, asadar, sa mai astepti o vreme pana se vor clarifica detaliile acoperite, deocamdata, de incertitudine. Si asa esti o fire indecisa, de felul tau, ca atare o astfel de situatie te incurca si mai tare, dar nu trebuie sa renunti, ci doar sa mai astepti o vreme pana se limpezesc orizonturile. Directia e buna, doar momentul nu e potrivit!