HOROSCOP 19 iunie: Apar probleme serioase cu banii pentru mai multe zodii

Horoscop

Berbec

Banii sunt una din preocuparile tale principale. Tot ce este legat de venituri si cheltuieli iti este pe plac, pentru a crea adevarate strategii pentru a acumula sume importante, dar si de a consuma tot ce ai adunat. Deocamdata e momentul sa mai pui un ban deoparte, ca sa ajungi la o suma considerabila cu care, candva, ai ganduri mari. Incearca, asadar, sa nu cheltui tot ce ai strans, ci sa-i faci sa creasca.

Taur

Cineva te iubeste si insemni totul pentru el. A vazut in tine personajul special care merita toata admiratia si te aseaza pe un piedestal in centrul de greutate al vietii sale. Totul graviteaza in jurul tau, deci cum sa nu fii mandru sa observi cat de important esti pentru persoana draga? Esti generos in gesturi de afectiune pentru ca si tu il consideri pe celalalt intregul tau univers.

Gemeni

Manipulezi sume mari de bani, dar nu intr-o singura directie importanta, ci pentru a achita mai multe plati minore. E bine si asa, pentru ca poti sterge de pe lista de obligatii mai multe puncte dintr-un foc, dar regreti ca o suma atat de mare nu a putut lua o directie mai consistenta. Daca nu aveai atatea facturi in asteptare, ai fi putut investi in ceva scump si necesar pentru confortul tau.

Rac

Ai grija la reactiile impulsive sau agresive pe care le ai fata de persoanele ceva mai sensibile. Chiar daca tu consideri ca nu exagerezi cu nimic, celalalt poate fi intr-o pasa extrem de fragila si va lua riposta ta drept un atac la persoana. Un gest necugetat, o vorba spusa necontrolat sau o atitudine ofensiva poate deranja enorm pe un prieten, care va suferi in sinea ta pentru comportamentul tau. Nu merita asemenea tratament din partea ta deci domoleste-ti patima.

Leu

Esti paraduitor si arunci cu banii pe fleacuri. Chiar daca sunt obiecte pe care sufletul tau de copil le-ar dori, daca varsta ta nu mai e demult cea a copilariei vei descoperi intr-o zi cat de nechibzuit ai fost atunci cand te-ai hazardat in cheltuieli inutile. Chiar daca unele obiecte iti fac cu ochiul si ai impresia ca le vrei, rezista ispitei de a le cumpara. Nu ai nevoie de ele ci sunt doar capricii trecatoare, dar devoratoare de bani.

Fecioara

Te afli intr-un mediu populat cu foarte multa lume si acolo unde e aglomeratie, sunt si personalitati foarte diverse cu care trebuie sa comunici tolerant si cu multa rabdare. Fa un efort sa te adaptezi tu acestui mediu, nu invers, pentru ca nu-i poti face tu pe ceilalti sa fie de acord cu tine. Majoritatea primeaza aici, ca atare trebuie sa mai renunti tu la principii sau la pretentii ca sa fii acceptat printre ceilalti. Esti doar o rotita intr-un angrenaj, dar efectul creat prin unirea tuturor e fantastic.

Balanta

Privesti viitorul cu putin dezinteres, ca si cum ai fi sigur ca, orice ai face, lucrurile vor lua oricum o intorsatura in avantajul tau. Abordezi o atitudine optimista, aproape inconstienta, incat nu vezi niciun fel de obstacol in drumul tau spre scopul pe care ti l-ai propus, si esti convins ca, atat timp cat iti pastrezi tonusul viu si gandirea pozitiva, numai lucruri bune se pot intampla. Nu are rost sa te impovarezi de intrebari retorice, de griji inutile si de temeri absurde, ci sa spui cu tarie ca totul va fi bine.

Scorpion

Daca cineva iti cere sa pastrezi taina pe care ti-o impartaseste, trebuie sa fii discret si sa-i respecti intimitatea, exact asa cum doreste. Esti un confident de incredere, nimeni nu stie sa taca mai bine ca tine, la nevoie. Oricat de mare sau de greu ar fi secretul pe care ti-l spune intre patru ochi, nu pica in ispita de a-l transmite la toata lumea, fiindca isi va pierde increderea in tine. Daca ai promis ca taci si nu mai spui la nimeni, asa sa faci, pentru ca l-ai putea dezamagi cumplit daca vei rasufla informatia spre altii.

Sagetator

Nu te poti rupe inca de o situatie trista din trecut, pentru ca ori de cate ori credeai ca ai uitat cele intamplate atunci, apare ceva care scoate totul la lumina. Cineva din preajma ta are grija sa-ti reaminteasca iar si iar prin ce ai trecut si cum sa te detasezi de trecut in asemenea conditii? E nevoie de un efort de vointa pentru a scoate din viata ta tot ce te intoarce in trecut, deci fa putina ordine! Numai de tine depinde sa arunci balastul care nu-ti mai este util, ca sa nu duci dupa tine amintirile care nu-ti fac nicio placere.

Capricorn

Este o zi cu un impact puternic asupra ta, cade ca un trasnet in calea ta cand te asteptai mai putin. In urma acestei vesti atat de transante, un capitol se incheie brusc in viata ta, deci asteapta-te la o despartire in amor, la o demisie decisa pe loc, la o rasturnare brusca de situatie, momente critice care te pot lasa fara replica. Poate nu e chiar un dezastru, pentru ca un final de capitol poate fi, de fapt, ocazia unui inceput mai bun, descoperind, mai tarziu, ca e mai bine ca s-a incheiat acum si atat de repede.

Varsator

Te afli intr-un mediu rigid, condus de regulamente stricte si de persoane batrane sau cel putin invechite ca mentalitate si care nu pot fi de acord cu viziunea ta moderna asupra lucrurilor. Ca sa te adaptezi acestui mediu, va trebui sa fii ca ceilalti deci, oricat de greu ti-ar fi, potoleste-ti spiritul de aventura pentru a le face pe plac celor care detin azi fraiele. Nu mai esti tu cel curajos care merge pe cai nebatatorite, ci doar un pion pe o tabla de sah, care raspunde intocmai indrumarilor date de altii.

Pesti

Iubirea e ca un joc adolescentin care te face sa te simti bine, eliberat de orice griji si inhibitii. Un vis dulce se naste in cuplul vostru si va apropie si mai mult. Surprizele de ordin sentimental pot aparea de oriunde, dar, pentru a avea parte de ele, trebuie sa profiti de orice ocazie de a cunoaste oameni si de a socializa. Nici nu stii de unde descoperi privirea unei persoane atragatoare indreptata catre tine in cel mai neasteptat loc, totul e sa fii deschis sa incerci. Atmosfera idilica de azi este prielnica unei noi iubiri.