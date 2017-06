HOROSCOP 20 iunie: Va fi o zi destul de trista pentru foarte multe zodii

Horoscop

Berbec





Din dialog se nasc cele mai inteligente idei, ca atare mai cere pareri si de la altii despre problema care te preocupa. Chiar daca primesti opinii complet diferite de ale tale, nu trebuie sa le respingi ci sa incerci sa iei din tot ce afli informatiile care iti sunt utile. Primesti un telefon sau ai o conversatie fata in fata cu o persoana a carei experienta superioara o recunosti si stai cu sufletul la gura in asteptarea unui raspuns sau a unei pareri menite sa clarifice situatia in care te afli.

Taur

Traiesti din amintiri frumoase, pentru ca ai trecut mai demult printr-un moment superb din care inca iti extragi energia de acum. A fost frumos, ca un vis implinit, dar nu poti ramane ancorat pentru totdeauna intr-un moment de succes din trecut, deoarece si prezentul are multe de oferit. Rupe-te de ceea ce a fost odinioara si ia dupa tine bucuria acelui moment, fara sa te raportezi in permanenta la reusita de atunci. Ce a fost a fost, gata, acum conteaza ce faci in prezent!

Gemeni

Ai mare grija la decizia pe care esti gata sa o iei astazi, deoarece desi, pentru tine, ar putea avea conotatii pozitive, pentru altul poate genera o criza. Cantareste atent avantajele si dezavantajele, fara a privi totul doar din prisma propriilor interese, ci pune-te un pic si in pielea celui care ar putea avea de suferit de pe urma alegerilor facute. Esti tentat sa apelezi la razbunari, la gesturi agresive impotriva celor pe care nu ii agreezi, din dorinta de a demonstra ca esti mai puternic.

Rac

Nu te aventurezi in afaceri fara sa chibzuiesti atent inainte, pentru ca nu ai vrea sa dai iama prin bani la primul impuls si sa regreti mai apoi ca ai fi putut face altceva mai bun cu acele sume aruncate pe fereastra. Poate ai nevoie de un sfat de la o persoana cu mai multa experienta, de aceea o discutie cu un parinte sau cu un prieten care e expert in chestiuni financiare te-ar putea lamuri ce e mai bine pentru banii tai. Gandeste-te la investitii solide, nu la capricii de moment.

Leu

Esti gata sa pornesti pe un drum inselator, ca atare deschide bine ochii si nu crede chiar tot ce auzi. Cel care vrea sa te convinga sa-l urmezi sau sa alegi singur aceasta directie, are interese ascunse si nu iti spune tot adevarul despre ceea ce te-ar putea astepta la final. Informeaza-te inainte de a da startul acestui nou sens, ca sa nu ratacesti fara rost pe cai laturalnice. Daca e vorba de o calatorie, mai bine te interesezi spre ce te indrepti si daca cei cu care trebuie sa te intalnesti la destinatie sunt de gasit.

Fecioara

Te poti trezi cu niste sume de bani promise mai demult, dar care, din diverse motive, au tot intarziat sa apara. Se pot redresa o serie de probleme financiare mai vechi si ai numai motive de satisfactie ca totul revine incet la normal. Totul e ca, furat de bucuria incasarii banilor, sa nu iesi deja la cumparaturi si sa dai iama prin ei, pentru ca nu par sa fie intr-o cantitate prea mare. E doar ceea ce ti se cuvenea de mai demult si are rolul de a restabili echilibrul de care nu ai mai beneficiat de ceva vreme, deci ai grija cum gestionezi acesti bani.

Balanta

Timpul este generos cu tine si iti ofera exact acel ragaz de care aveai nevoie. Mai doreai o prelungire, sperai sa ti se ofere o ora in plus sau o zi peste termenele limita, si iata ca minunea se produce. Numai de tine depinde cum valorifici acest ragaz pretios, pentru ca va trebui sa iti administrezi in asa fel timpul, incat sa te incadrezi perfect in ceea ce ai la dispozitie. Te vei concentra in mod optim la ce ai de facut, fara a pierde vremea.

Scorpion

Nimic nu-ti convine din ceea ce auzi, deoarece ti-ai agatat sperantele de un anumit eveniment care nu vine in forma mult dorita. E pacat sa pierzi o multime de alte vesti sau solutii bune doar pentru ca nu raspund asteptarilor tale de moment, deci lasa supararea la o parte si incearca sa te multumesti si cu putin, cu ceea ce primesti in schimb. Uneori solutiile cele mai bune pot aparea intr-un ambalaj care nu-ti place la prima vedere, dar dupa ce vei depasi impresia initiala, ai putea descoperi ca merita de fapt atentie. Asa si azi: accepta ce primesti de la ceilalti, chiar daca spui ca nu e ceea ce ai nevoie.





Sagetator

E nevoie de o contributie solida pentru a duce la indeplinire un mare scop, de aceea trebuie sa gasesti o cale de a-i convinge si pe altii care au ceva de oferit sa ti se alature. Daca isi unesc mai multi fortele in acelasi sens, rezultatele ar fi dintre cele mai bune. E o mandrie si un motiv de imensa satisfactie sa descoperi cat de multi oameni deosebiti vin alaturi de tine, umar la umar, pe cine te poti baza la nevoie, pentru ca roadele bune ale acestei actiuni incep sa se intrevada. Poti arata deja lumii ce a iesit concret din colaborarea voastra.

Capricorn

Prezenta prietenilor are efecte miraculoase asupra psihicului tau, deoarece nu ai timp sa te gandesti la ale tale datorita veseliei si galagiei create de ei. Implica-te in buna dispozitie din jurul tau, pentru ca iti vei reincarca bateriile si nu te vei mai stresa cu problemele zilnice. Chiar ai nevoie de o zi ca de vacanta, de totala detasare, in care sa-ti aduci aminte de lucrurile amuzante, frumoase, usoare ale vietii. Ce atata incrancenare, obsedat de tot felul de probleme? Arata ca reusesti sa te rupi de orice si sa te simti bine alaturi de cei care te invita la joaca sau la aventura.

Varsator

Numai prudenta te poate scoate cu bine din situatia periculoasa in care te-ai bagat. Chiar daca ai riscat mult implicandu-te in aceasta situatie, ea are rezolvare doar daca apelezi la trasaturi precum rabdare, cumpatare si chiar pasivitate. Cu cat esti mai agitat si mai nervos, cu atat poti complica si mai mult lucrurile, ca atare nu uita de solutia-cheie a acestei probleme neplacute: stai pe loc, analizeaza pe indelete, chibzuieste fara graba, si abia dupa aceea spune ce ai decis!

Pesti

Te afli intr-o companie de oameni maturi, care nu-ti seamana, dar de la care recunosti ca ai multe lucruri interesante de invatat. Te poti folosi de sfaturile lor practice, de ideile lor constructive si de experienta bogata de viata, pentru ca acestia iti sunt cu ceva superiori. Probabil sunt parintii tai care au mereu o vorba buna pentru tine sau niste specialisti de la care poti afla azi raspunsul la una din marile tale intrebari existentiale.