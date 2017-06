HOROSCOP 22 iunie: Nu-i a bine pentru Capricorni

Horoscop

Berbec

E vremea sa spui adio unei stari de lucruri, celui care ai fost, etapei de viata in care ai evoluat pana azi, ca de maine sa pornesti spre alt nivel! E un moment excelent sa renunti la ceva ce te tine pe loc, ce nu-ti mai trebuie, ce nu-ti face bine, deci gandeste-te foarte sincer ce nu ai mai dori sa cari dupa tine. Chibzuieste profund si, daca esti pregatit sa pornesti in alta directie, schimba totul, pregatit pentru marea renuntare care te duce spre o alta etapa de viata. E timpul sa-i pui punct si sa nu te mai intorci niciodata la ceea ce lasi in urma.

Taur

Fii deschis spre impacare, spre armonizare, pentru ca e momentul ideal pentru a face pace cu toata lumea. Mai intai cu cei mai apropiati tie, deci cere-ti iertare, in felul tau, cu voce tare sau in gand, pentru ceea ce stii ca n-ai facut tocmai bine fata de ei si arata-te dispus sa te schimbi pentru a fi pe placul lor. Apoi indreapta-ti privirea spre lumea larga si arunca in eter, spre univers, scuzele tale. Daca o relatie n-a mers prea bine, emite mai clar dorinta de a deschide o cale spre dialog, de a repara relatia, de a discuta rational si cu calm despre voi, pentru a mai da o sansa relatiei.

Gemeni

Nu ai mai avut parte demult de o zi atat de buna si de energica, de parca s-au adunat in acelasi timp mai multe forte care vor conlucra in favoarea ta. Asta e sansa ta de afirmare, norocul tau de a-ti vedea visul cu ochii, o ocazie rara de succes. Parca totul se rezolva mai bine decat ai fi putut spera, ocrotit de o aripa protectoare, Profita de auspiciile grozave ale acestei zile care te pot duce chiar si mai departe decat ce ti-ai propus, un val te impinge repede si usor spre tinta cea mai inalta.

Rac

Ai la cine apela, la nevoie, privesti in jurul tau si descoperi ca ai prieteni de nadejde care sunt gata sa contribuie la actiunile tale cu ceea ce pot. Totusi, nu toti se vor tine de cuvant, ca atare nu crede pe oricine se bate azi cu pumnul in piept ca-ti poate rezolva tie cine stie ce problema. Unii arunca promisiuni in vant, altii se dau mari ca-ti pot oferi marea cu sarea, dar daca ai apela la ei, in mod concret, ai vedea ca incep sa bata in retragere, cautand scuze puerile. Tot tu, de unul singur, esti capabil sa depasesti momentul!

Leu

Nici nu-ti vine a crede ce bine se rezolva azi o problema cu care te-ai confruntat multa vreme, dar care isi gaseste solutia aproape peste noapte. E un noroc chior, s-ar putea spune, de parca ti se face dreptate intr-o clipa, in ciuda eforturilor de luni de zile de dinainte. Practic, treci prin locul potrivit in momentul potrivit pentru a le reaseza pe toate pe fagasul normal. Ai motive de bucurie, pentru ca resimti aceasta situatie ca pe un drept recastigat pe merit si pentru care ai de ce sa fii fericit.

Fecioara

Nu esti in cea mai buna forma pentru o astfel de zi, incat s-ar putea sa nu-ti prea arda de nimic, dar fa un efort sa nu strici si altora buna dispozitie. Prefa-te ca n-ai nimic, ascunde ceea ce te supara si ignora micile motive de dezamagire care te incearca. Ai tendinta de a face un bilant mai degraba negativ la tot ce se petrece si, din cauza vagii depresii care-ti da tarcoale, nici nu observi ca au fost atatea alte evenimente cu adevarat fericite care merita trecute in revista. Nu spune atat de vehement ca nimic nu merge, pentru ca sigur ai si unele atuuri!

Balanta

Ai nevoie de un stimulent, pentru ca tu ai ajuns pe un nivel cam tern in care nimic nu se mai misca, ca atare aparitia unui colaborator istet, a unei sarcini noi in program sau o motivatie cat de mica de la un superior pot fi exact scanteia pe care o asteptai pentru a reintra din nou in circuit la turatie maxima. Recunosti si tu ca te aflai de la o vreme intr-o zona pasiva, or acest punct interesant din program, iti da un chef fantastic sa te implici si sa ajungi cat mai repede la rezultatele visate.

Scorpion

Gandurile tale tot spre munca se indreapta, dar e o zi mult prea buna ca s-o lasi sa treaca fara a face ceva concret, in avantajul tau. Ceea ce iese azi din mainile tale, efectele eforturilor tale de azi se vad si sunt demne de lauda, de aceea nu trebuie sa lasi ziua fara sa faci ceva care sa te reprezinte. Fie ca e treaba prin bucatarie, fie ca ai ceva de rezolvat pe la serviciu, privesti la roadele muncii tale cu bucurie, convins ca ai facut ceea ce trebuie. Mai mult, ai putea juca un rol calauzitor pentru cineva care nu se pricepe sau nu se descurca, si te oferi sa-i dai indrumarea salvatoare, caci asa cum ajuti tu acum, asa vei primi si tu ajutor candva.

Sagetator

Scoti mai repede la lumina chestiunile financiare care nu te-au satisfacut foarte tare, dar nu conteaza neaparat ca nu s-au adunat banii in cont la nivelul visat, ci ca nu esti chiar atat de sufocat de datorii neachitate. Priveste inapoi cu detasare si descopera ca ai adus la zi o multime de plati apasatoare si, datorita eforturilor depuse, acum poti rasufla usurat. Oricum nu poti scapa de toate grijile materiale, dar sigur ai sters cateva puncte sensibile de pe lista, si acelea merita sarbatorite!

Capricorn

Incepi ziua cu sobrietate, de parca ai devenit mai intelept peste noapte. Esti mult mai preocupat de cele sfinte, incat ti s-ar potrivi de minune o vizita la biserica sau un minut de meditatie, stand de vorba cu latura ta spirituala. Tot ce e legat de divinitate te atrage mai mult, poate pentru ca iti dai seama ca ai cam pierdut relatia cu Dumnezeu sau poate nu ai fost cel mai corect om, de aceea iti propui sa-ti faci mai mult timp si pentru acest domeniu. Parca ai ceva pe constiinta si vrei sa repari.

Varsator

Iti iese o afacere care nu a folosit cele mai corecte mijloace, dar ai profat totusi de ea si ai dus-o la capat, daca tot ai avut ceva de castigat de aici. In alte conditii, poate ai fi fost mai sincer si ai fi respins ceva cu care nu ai fost de acord, dar acum prinzi un val prielnic si ajungi la scopul cel mare. E un noroc ce merita valorificat, in ciuda faptului ca nu ai avut la dispozitie cele mai juste instrumente, dar uneori esti nevoit sa apelezi si la astfel de mijloace. Lasa, vei drege tu busuiocul altadata, ca atare nu-ti mai face atatea procese de constiinta. Profita de rezultat si gata.

Pesti

Daca un plan pica in ultimul moment, nu sta sa-ti strici ziua din cauza unui hop trecator, ci cauta imediat o alta varianta, pentru ca sigur va aparea altceva la orizont. Daca insa te cramponezi de acel plan si nu vrei sa accepti alternativele multiple care ti se ofera, atunci poti considera ca nimic nu-ti iese. Ceva nu e in regula cu tine, se vede ca te macina ceva, ca ceva nu-ti convine, dar esti tentat sa treci in revista doar ce nu ai, desi ai putea face o lista intreaga de succese. Lupta cu pesimismul si, chiar daca ti s-au inecat corabiile, agata-te de cel mai mic carlig care sa te readuca la o stare emotionala ceva mai buna.