HOROSCOP 23 AUGUST: Zodiile care astazi isi refac viata sentimentala

Horoscop prezentat de Neti Sandu. O sa putem remedia niste lucruri pe care le-am scapat din vedere, pe altele nu le-am putut stapani. Vibratia zilei este 5 si o sa facem fata, cu succes, provocarilor.

FECIOARA

E posibil sa va dea cineva inapoi o datorie sau sunt bani pe care i-a luat altcineva in locul vostru si-i primiti pana diseara. O sa aflati tot felul de vesti sa va puna in tema si cu sfera profesionala, in care aveti multe de spus, dar si cu cea personala, si o sa fiti in priza.

BALANTA

Poate faceti cumva sa va luati alta masina sau sa va mutati in casa noua pentru ca e o conjunctura favorabila. O surpriza din partea cuiva care va iubeste, poate fi un cadou, iesiti la plimbare, e ceva despre care se stie ca va face placere si o sa apreciati gestul.

SCORPION

O sa va puteti reface relatia sentimentala si sa construiti o relatie solida, tinand cont de greselile care dusesera la separare, sa nu le mai repetati.O suma de bani aparuta din senin, poate fi ceva care sa pice la tanc, sa mai dati o tura printr-un colt de tara, la odihna, la distractie, ca aveti nevoie de ambele.

SAGETATOR

Cineva de care va e dor va cauta, vorbiti pe net, la telefon si fixati o data si un loc de intalnire, poate in weekend.Voi se pare ca o sa gestionati cu cap banii, sa va ajunga de rate, facturi, pentru cheltuielile curente si o sa va mai si miscati cand vine weekend-ul, sa-i duceti pe copii pe undeva.

CAPRICORN

Vi se poate legaliza un act care va tine de multa vreme pe loc si o sa va puteti implini un vis, sa va mutati, sa urmati o scoala. Va aflati intr-un varf de forma si urmeaza un succes in cariera si nici viata personala nu va ramane mai prejos, veti rezolva, practic, mai multe lucruri.

VARSATOR

Veti petrece o dupa amiaza placuta in compania unor persoane pline de viata si cu care veti avea un schimb de idei, va fi reconfortant. Se pare ca o sa va apucati de lucruri noi, care sa va reprezinte si o sa va reuseasca un proiect de suflet, o sa va bucurati de aprecieri din partea celor care conteaza pentru voi.

PESTI

Cineva cu care ati avut o relatie si nu v-a uitat se straduie sa va recucereasca si chiar s-ar putea sa aiba sanse. Intrevederi cu niste parteneri de afaceri care vin cu oferte care vi s-ar potrivi numai sa aveti timp de ele, sa nu va manance timpul dedicat familiei.

BERBEC

O sa primiti un cadou, poate fi si o invitatie la malul marii sau la o cabana la munte, va fi o surpriza placuta. O sa va puteti recupera niste bani, dar o sa va treziti si cu cheltuieli neprevazute, care sa va streseze intrucatva, dar veti gasi solutii, sa ramaneti cu bani de cheltuiala.

TAUR

Poate luati o decizie referitoare la copii, sa-i mai trimiteti intr-o tabara, excursie, ori la bunici, sau la niste cursuri de vara. Se pare ca o sa primiti o aprobare si veti avea mana libera sa alegeti lucrurile de care aveti nevoie si o sa va asigurati succesul pentru care v-ati luptat in ultima vreme.

GEMENI

Se poate sa va aflati la inceputul unei relatii sentimentale care va cam bulverseaza, dar daca aveti rabdare o sa fie bine. Se poate regla situatia parteneriala, dar numai dupa ce o sa purtati o discutie intre patru ochi, sa nu mai lasati pe nimeni sa intervina intre voi, ca sa va puteti intelege.

RAC

Poate va inscrieti in audienta sa primiti avize favorabile, o invoire, cateva zile, in plus, de concediu, un transfer de pe un post pe altul. O cerere mai veche o sa va fie luata in serios si va puteti primi banii, avantajele, si toate acele lucruri, fie ele si marunte, dar de care aveti mare nevoie.

LEU

E momentul sa aveti grija si de voi, sa combateti oboseala, stresul, inima poate fi suprasolicitata, daca nu va menajati. O sa va bucurati de o reusita, la capatul unor eforturi de durata si o sa conteze la CV, veti castiga mai multi bani si o sa capatati si un bun renume.

