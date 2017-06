HOROSCOP 23 iunie: Ziua va fi destul de mohorata pentru zodii

Horoscop

Berbec

Desi esti foarte sensibil la orice stimul negativ, azi ar trebui sa te mentii tare pe pozitie si sa nu te lasi afectat de nimic trist. Daca incepi sa sapi dupa motive de suparare, sigur vei gasi cateva, ca atare numai de vointa ta depinde daca ziua va fi linistita sau agravata de tristete si alte griji. Incearca sa nu te gandesti la nimic din ceea ce te-ar putea supara mai mult decat e cazul, pentru ca exista suficiente motive in jur. Lasa bilanturile pentru altadata, cand poate psihicul tau va fi mai linistit.

Taur

Nu te baza pe sfatul pe care ti-l ofera astazi un amic, deoarece nu prea e in cunostinta de cauza. Ceea ce spune, vine doar din instinct, e o vorba aruncata in vant, care nu se bazeaza nici pe studiu, nici pe experienta. E doar o parere, fara sa analizeze situatia in profunzime, de aceea ar fi mai bine sa n-o privesti ca pe litera de lege. Maine s-ar putea sa-si dea seama ca a gresit si sa incerce sa dreaga busuiocul cu o gluma, dar pentru tine ar putea fi prea tarziu. Nu te increde in cei care promit multe din prima, pentru ca ei nu stiu cat de complicata e situatia.

Gemeni





Se deschide o perspectiva foarte entuziasmanta in fata ta si cu asemenea motivatie, prinzi curaj sa ajungi cat mai repede la scopul final. Totul merge excelent, esti stimulat atat de cei care participa si ei la acest succes, cat si de propriile rezultate bune de pe parcurs. Succesul este foarte aproape si iti investesti toate resursele in acest sens, sigur pe tine si pe ceea ce visezi sa gasesti la capat. Reusitele trec din una in alta, deoarece un succes de acum il naste pe urmatorul, si asa mai departe pana ce iti vezi visul implinit in totalitate.

Rac

Nu lasa nimic sa-ti strice buna dispozitie cu care incepi ziua, deoarece motive de suparare si de enervare vor aparea suficiente pana la final. Prefa-te ca nici nu auzi ceea ce te-ar putea deranja si priveste doar lucrurile care iti fac placere, cele care te inalta, care iti aduc zambetul pe buze. Daca incepi sa faci bilantul multelor dezamagiri de pe parcursul ultimelor luni, lista va fi cam lunga, dar dintre toate exista un moment de top care le compenseaza pe toate: acela sa fie motivul bucuriei tale!

Leu

Nu esti in apele tale, nici starea ta fizica nu e prea grozava, si nici anturajul nu e mai vesel ca sa-ti distraga atentia de la probleme. Nici vorba de optimism astazi, esti puternic influentat de compania nefasta in care ai nimerit. Daca faci echipa cu persoane bolnave, singure, nemultumite, depresive, fii sigur ca ceva din starea lor proasta se va transmite si la tine ca atare alege-ti cu mai multa exigenta anturajul. Nu doar despre probleme, boli sau lipsuri vrei sa auzi tu povesti astazi!

Fecioara

Desi te afli intr-un mediu cu care esti obisnuit, azi parca nu mai poti comunica eficient cu nimeni din anturaj. Cei aerieni si zapaciti te enerveaza, cei nervosi si artagosi te tin la distanta, deci oricat ai incerca sa ramai calm si amabil, tot te va scoate si pe tine cineva din sarite, pana la urma. Fa un efort sa-ti pastrezi atitudinea pozitiva in ciuda tratamentelor incorecte din partea celor din fata ta, care uita de prietenie, si de bune maniere, doar pentru a-si impune propriile dorinte.

Balanta

Ai o povara pe suflet si ti-e greu sa exprimi in cuvinte ce te doare, dorind sa-ti rezolvi pe cont propriu problema. Consideri ca, daca ai cere ajutorul, cei din jur mai mult te-ar incurca pentru ca ar incepe sa te judece si sa iti dea lectii pe care nu esti sigur daca le vei suporta usor. Incearca sa te descurci singur, pe cat posibil, pentru ca nu esti in ce mai buna pasa emotionala pentru a asculta predici venite de sus, de parca cineva chiar ar avea dreptul sa te sfatuiasca pe acest ton.

Scorpion

Esti intr-un moment de cumpana cand pui foarte serios in balanta etapele anterioare ale unei actiuni si sensul spre care trebuie sa mergi de acum inainte. Esti la mijloc intre trecut si viitor, dar ai starea potrivita sa intelegi situatia cat se poate de obiectiv si de limpede, fara a te lasa influentat de nimic, nici de ce a fost, nici de ce iti spun altii ca se poate intampla de acum inainte. Singur vei lua decizia finala, deci nu pleca urechea la cei care incearca sa te impresioneze. Ai invatat din trecut, te poti elibera cu intelepciune de cele traite, ca sa nu cari dupa tine un balast emotional de care nu mai ai nevoie.

Sagetator

Ceva lipseste pentru a spune ca esti fericit, dar nu stii inca ce anume. E un moment ideal sa sondezi adanc in interiorul tau, chiar si acolo unde ti se pare ca totul e in regula, pentru ca golul care te macina va fi gasit si eliminat printr-un proces de detoxifiere profunda. Stai putin de vorba cu tine, asculta-ti gandurile cele mai intime, pentru ca ele sunt cele care transmit azi prin tot felul de semne ce anume nu e complet sau perfect in viata ta. Cu cat esti mai cinstit cu tine insuti, cu atat vei gasi mai usor punctul lipsa ca sa-l poti sterge, elimina sau umple cu ceea ce nu ai. Ce-mi lipseste oare, te intrebi, si luand la bani marunti ce simti si ce gandesti, vei umple golul cu iubire, cu inspiratie, cu lumina, cu ceva!

Capricorn

A da vina unii pe altii nu e o idee prea constructiva ca atare un prim pas spre rezolvarea unui conflict ar fi sa accepti care a fost rolul tau in situatia de fata. Admite sincer ca ai gresit si tu si nu mai pasa vina pe umerii altora. Probabil nici nu exista o vina, ci fiecare a avut un rol in problema care te tine acum pe loc, dar toate au un rost, la urma urmei. Chiar si greselile sau marile esecuri contin o lectie din care fiecare are de invatat, ca atare priveste cu maturitate ce ai facut si unde s-a gresit pentru a invata ce e bun si util din asta!

Varsator

Nu lucra singur in aceasta zi, pentru ca cele mai bune solutii vin de la echipa care iti va sta alaturi. Toate evolueaza spre un rezultat palpabil, concret, din care fiecare are ceva de castigat, ca atare merita sa va uniti fortele pentru a ajunge la capat. Ai norocul de a atrage alaturi de tine oameni cu interese similare, care au ce investi in acest demers, si cat timp va leaga aceeasi dorinta, nimic nu va va opri din elan. Ceea ce iese din eforturile voastre corelate va va face pe toti mandri, dar trebuie sa va recunoaste-ti unii altora contributia.

Pesti

Nu te mai gandi la ce ai tu de facut sau oferit pentru altii, ci acum trebuie sa privesti un pic spre propriile tale dorinte. Ai curaj sa-ti oferi ceva pentru inima ta, fara sa pui neaparat in balanta ce ai tu de dat altora. Acum conteaza binele tau, bucuria ta, sufletul tau care tanjeste dupa o rasplata. Uneori e un gest de mare curaj sa te asezi doar pe tine in prim plan, sa ceri si sa pretinzi mai multa atentie de la ceilalti, dar azi trebuie s-o faci pentru ca meriti pe deplin sa-ti acorzi atentie sporita. Te vei simti fericit in acest joc in care te lasi rasfatat de iubirea altora. Esti ca o floare care, desi pana acum a aratat ca poate sa aiba grija de sine, de data aceasta vrea ca ea sa fie cea ocrotita, rasfatata, inconjurata de afectiunea tuturor.