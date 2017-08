HOROSCOP 24 AUGUST: Berbecii vor avea o zi extrem de ocupata, insa Leii primesc o veste buna si una rea

Iata ce va rezerva astrele, in functie de zodie, pentru ziua de joi, 24 august 2017.

Berbec

Ai o zi extrem de ocupata si ai ajuns sa semeni cu un titirez care se invarte de colo-colo cu viteza. Nu ai timp de stat la discutii, asa ca modul tau de comunicare de astazi se rezuma la unul mai mult gestual. Unii vor crede ca ai patit ceva...

Taur

Nu te complici prea mult cu partea teoretica. Stii exact ce trebuie sa faci si vrei sa actionezi. Spiritul tau pragmatic ii inspira si pe cei din jur. Dupa o munca de cateva ore, seara o sa te poti intalni cu cativa prieteni.

Gemeni

Ai cam tras de tine in ultima vreme si asta nu ramane fara urme. Ti-ar prinde bine o mica vacanta, departe de toate indatoririle zilnice. Pana atunci, cere cuiva ajutor. Nu incerca sa le faci tu pe toate, scrie Ziua de Cluj.

Rac

Planuiesti sa-i faci o surpriza partenerului de viata. Te simti dator dupa ce ai cam neglijat relatia voastra in ultima perioada, iar micile semnale din partea acestuia nu au intarziat sa apara. Sigur se va linisti cand va vedea ca acum recuperezi.

Leu

O veste buna, alta rea. Asa le vei primi, inca de dimineata, cand vor incepe sa sune telefoanele. Nu stii cum sa reactionezi, sa te bucuri sau nu. Mai asteapta putin, s-ar putea sa fie vorba doar de o alarma falsa. Pana la noi vesti, fa ce trebuie facut.

Fecioara

Te bucuri ca ai scapat de o problema de sanatate care te-a sacait in ultima vreme si te-a obligat sa-i refuzi partenerului de viata cererea de-al insoti undeva. Ai ocazia sa reprogramezi totul acum, mai ales ca nu mai este mult pana la weekend.

Balanta

Te bagi unde nu te priveste si ajungi sa regreti. Chiar daca nu poti sta deoparte cand vezi ca se intampla anumite nedreptati, mai bine abtine-te pentru ca vei ajunge in mijlocul scandalului. Retrage-te la timp.

Scorpion

Ai cateva nelamuriri in legatura cu o problema si din cauza asta in primele ore ale zilei o sa fii pe ganduri. Vei respinge pe oricine va incerca sa te deranjeze, chiar si pe cei mai apropiati. Nu te mira, maine, cand toti iti vor raspunde in doi peri.

Sagetator

Se agraveaza niste probleme de ordin financiar, dar ai noroc cu o ruda mai bogata. Incearca, pe viitor, sa fii mai atent la ceea ce faci cu banii tai, iar daca nu te poti abtine de la cheltuieli, gandeste-te la inca o varianta de castig.

Capricorn

Socializezi mai mult decat de obicei. Vei fi in centrul atentiei. Totusi, incapatanarea de care vei da dovada, la un moment dat, ii va indeparta pe cei care s-au strans in jurul tau. Hotaraste-te, ce vrei de fapt?

Varsator

Ar trebui sa fii atent la discutii, in sedinta, dar iti zboara gandul undeva departe. Tocmai te-ai intors din vacanta perfecta si inca nu poti, dar nici nu vrei sa intri in ritmul de la birou. Ai grija sa nu te prinda cineva pe picior gresit.

Pesti

Se apropie weekendul si planifici sa pleci undeva cu prietenii sau macar sa iesiti undeva in oras. E cazul sa va vedeti cu totii, mai ales cu unii veniti de departe si care vor pleca curand inapoi. Nu uita de ceva ce trebuie sa faci pana la sfarsitul acestei saptamani.

