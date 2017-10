HOROSCOP 24 OCTOMBRIE 2017. Mari schimbari pe plan profesional pentru aceste zodii

Trigonul format de planetele Mercur si Neptun favorizeaza preocuparile deosebite si atitudinile nobile, precum gesturile amabile, respectul pentru cei din jur, interesul pentru frumusete si cosmetica. Este o zi favorabila tuturor celor sensibili, nu numai femeilor.

HOROSCOP 24 OCTOMBRIE 2017 BERBEC

S-ar putea sa faceti cunostinta cu o persoana deosebita care va cucereste imediat si care va putea juca un rol important in viata dumneavoastra. Este posibil chiar sa va propuneti sa petreceti un sfarsit de saptamana impreuna. Pe plan profesional si in afaceri va recomandam sa va bazati pe intuitie, dar sa tineti cont si de sfaturile unei persoane mai in varsta. Spre seara este posibil ca un membru mai tanar al familiei sa va dea o veste buna sau sa va ofere un cadou.

HOROSCOP 24 OCTOMBRIE 2017 TAUR

In prima parte a zilei este posibil sa aveti probleme la locul de munca, din cauza ca nu va puteti concentra prea bine. Dupa-amiaza s-ar putea sa va intalniti pe neastepte cu o persoana la care tineti mult si care va invita la o petrecere. Aveti ocazia sa va revedeti cu prieteni vechi. Va sfatuim sa fiti cumpatat.

HOROSCOP 24 OCTOMBRIE 2017 GEMENI

Prima parte a zilei este favorabila relatiilor cu cei apropiati, in special cu persoana iubita si cu prietenii. Dupa-amiaza s-ar putea sa fiti foarte ocupat cu pregatirile pentru o calatorie in interes personal sau familial. Va recomandam sa va odihniti mai mult si sa va menajati sanatatea.

HOROSCOP 24 OCTOMBRIE 2017 RAC

La locul de munca sau in afaceri aveti posibilitatea sa terminati o lucrare importanta, la care lucrati de mult timp. Astrologii va sfatuiesc sa profitati de acest context astral favorabil. Partenerul de viata si familia va apreciaza pentru initiativele de schimbare si innoire. Se pare ca nu sunteti prea multumit de situatia financiara.

HOROSCOP 24 OCTOMBRIE 2017 LEU

Se pare ca sunteti preocupat de probleme personale si aveti tendinta sa neglijati relatia cu persoana iubita. Va ganditi la cateva schimbari interesante in camin, dar ar fi mai bine sa le amanati pentru alta data. S-ar putea ivi ocazia sa faceti o calatorie impreuna cu partenerul de viata. Va sfatuim sa profitati de ocazie pentru a va detasa de problemele de zi cu zi si pentru a va incarca bateriile.

HOROSCOP 24 OCTOMBRIE 2017 FECIOARA

Aveti sanse de reusita in toate activitatile legate de camin, iar relatiile cu familia si cu prietenii sunt foarte bune. Buna dispozitie si usurinta cu care comunicati va ajuta sa rezolvati problemele unor persoane din anturaj. In a doua parte a zilei este posibil sa petreceti momente minunate in compania persoanei iubite si s-ar putea chiar sa fiti tentat sa ii faceti un cadou.

HOROSCOP 24 OCTOMBRIE 2017 BALANTA

Va face o deosebita placere sa va reintalniti cu o persoana pe care o apreciati si cu care nu v-ati mai vazut de multa vreme. Aveti sanse sa rezolvati probleme de familie pe care le-ati tot amanat. Este o zi buna si pentru intalniri cu prietenii. Va recomandam sa tineti cont de sfaturile prietenilor cu experienta, fiindca va pot fi de folos intr-o problema financiara.

HOROSCOP 24 OCTOMBRIE 2017 SCORPION

La locul de munca sau in afaceri, o situatie neprevazuta v-ar putea obliga sa munciti peste program. Familia este multumita de initiativa dumneavoastra de a cumpara un obiect important pentru casa. Va sfatuim sa stabiliti impreuna toate detaliile. Sunt sanse sa petreceti o seara excelenta impreuna cu partenerul de viata si sa faceti planuri pentru o calatorie de relaxare.

HOROSCOP 24 OCTOMBRIE 2017 SAGETATOR

Nu este o zi prea buna pentru negocieri sau tranzactii financiare si nici pentru planuri de viitor in afaceri. In schimb, puteti avea mari satisfactii pe plan sentimental. Nu este exclus chiar sa fiti dispus sa faceti o declaratie de dragoste. Va sfatuim sa evitati afacerile care implica un grad mare de risc. Ar fi bine sa nu va fortati norocul si sa nu alergati dupa castiguri usoare, fiindca riscati sa pierdeti bani si chiar sa intrati in conflict cu legea.

HOROSCOP 24 OCTOMBRIE 2017 CAPRICORN

Se pare ca sunteti intr-o forma deosebit de buna si parcurgeti o perioada favorabila pentru afaceri, intalniri romantice si calatorii. Moralul ridicat va stimuleaza sa abordati cu entuziasm si eficienta problemele profesionale. In ceea ce priveste sanatatea, nu se intrevad probleme deosebite. In a doua parte a zilei este posibil sa primiti o oferta de colaborare. Va recomandam sa nu va grabiti sa o refuzati, dar sa analizati cu atentie eventualele riscuri ascunse.

HOROSCOP 24 OCTOMBRIE 2017 VARSATOR

Parcurgeti o perioada favorabila in ceea ce priveste viata sentimentala. Daca v-ati gasit deja jumatatea, relatia ar putea evolua la un nivel superior. Daca inca mai cautati dragostea, acum aveti sanse mari sa o intalniti. In a doua parte a zilei, o persoana apropiata ar putea fi dispusa sa va ajute sa rezolvati o dificultate financiara de scurta durata. Va sfatuim sa nu neglijati obligatiile profesionale.

HOROSCOP 24 OCTOMBRIE 2017 PESTI

Este posibil sa aiba loc schimbari benefice in viata dumneavoastra sentimentala. Capacitatea de comunicare este deosebit de buna azi si s-ar putea ivi ocazia sa legati o noua relatie. Daca se va baza pe sinceritate si respect reciproc, sunt sanse sa devina o relatie de durata. Puteti realiza tot ce v-ati propus in plan profesional sau in afaceri, dar eastrolog.ro va recomanda sa evitati orice fel de speculatii si sa nu va lasati tentat de castiguri usoare.

