HOROSCOP 25 OCTOMBRIE 2017. Tensiuni in relatia de cuplu pentru nativii acestor zodii

Horoscop

HOROSCOP 25 OCTOMBRIE 2017. Cuadratura Luna-Marte poate provoca probleme de comunicare si o stare generala de irascibilitate. Intr-un astfel de context astral este recomandat sa ne pastram calmul, sa fim toleranti cu punctele de vedere ale celorlalti si, indiferent de dificultatile intampinate, sa incercam sa vedem partea plina a paharului.

HOROSCOP 25 OCTOMBRIE 2017 BERBEC

Ar fi bine sa nu va faceti un program foarte precis pentru azi, fiindca pot surveni evenimente neasteptate care va obliga sa va modificati programul de mai multe ori. Este posibil sa faceti cateva drumuri scurte in interes profesional si sa ajungeti acasa cu intarziere, spre nemultumirea partenerului de viata. Numai cu calm si tact puteti evita o cearta.

HOROSCOP 25 OCTOMBRIE 2017 TAUR

In prima parte a zilei este posibil sa fiti irascibil si riscati sa tensionati relatiile cu prietenii si cu membrii familiei. Se pare ca ideile dumneavoastra nu sunt primite de cei din jur asa cum v-ati asteptat. Probabil ca nu reusiti sa le prezentati intr-un mod clar, care sa le scoata in evidenta meritele. Este recomandat sa evitati discutiile in contradictoriu cu persoana iubita si cu un membru mai in varsta al familiei.





HOROSCOP 25 OCTOMBRIE 2017 GEMENI

In prima parte a zilei s-ar putea ca superiorii sa va reproseze intarzierea unei lucrari de care sunteti raspunzator. Chiar daca intarzierea are cauze obiective, pentru a-i convinge pe sefi va sfatuim sa va pastrati calmul si sa va sustineti cauza cu date si argumente concrete. Pentru a rezolva totul mai repede si mai usor, ar fi bine sa apelati la ajutorul unui coleg cu experienta.

HOROSCOP 25 OCTOMBRIE 2017 RAC

Se pare ca va dedicati tot timpul unei afaceri sau lucrari deosebit de importante si aveti tendinta sa neglijati relatia cu partenerul de viata. Ca sa nu va alegeti cu reprosuri, ar fi bine sa ii explicati situatia in amanunt. Relatiile cu prietenii nu par sa aiba de suferit, chiar daca ii cam neglijati si pe ei. Ar fi bine sa tineti cont de faptul ca aveti nevoie de relaxare, cu atat mai mult cu cat parcurgeti o perioada intensa in plan profesional.

HOROSCOP 25 OCTOMBRIE 2017 LEU

Se pare ca o problema financiara va nelinisteste de ceva timp. Unul dintre prietenii dumneavoastra are experienta in domeniu si v-ar putea da un sfat foarte bun. Sub influenta contextului astral al zilei, relatia cu partenerul de viata ar putea fi tensionata din cauza unei simple neintelegeri. Totul se poate rezolva foarte usor, cu conditia sa discutati cu calm si rabdare.

HOROSCOP 25 OCTOMBRIE 2017 FECIOARA

Se pare ca astazi nu prea sunteti in apele dumneavoastra si puteti deveni usor irascibil. Persoana iubita v-ar putea da o veste nu foarte placuta. Sfatul astrologilor este sa nu reactionati imediat, fiindca azi orice discutie poate sa degenereze repede in cearta. La locul de munca sau in afaceri nu se intrevad probleme deosebite.

HOROSCOP 25 OCTOMBRIE 2017 BALANTA

Capacitatea de comunicare a Balantelor ar putea fi diminuata astazi. Prin urmare, este recomandat sa evitati intalnirile importante. De asemenea, ar fi bine sa amanati activitatile delicate, care necesita atentie si concentrare. Va sfatuim sa acordati mai mult timp familiei si caminului.

HOROSCOP 25 OCTOMBRIE 2017 SCORPION

S-ar putea sa aflati ca in curand va trebui sa faceti o calatorie in interes profesional, care va cam incurca planurile si il indispune pe partenerul de viata. Discutati totul cu maximum de calm si intelegere, pentru ca azi riscul de a se ajunge la cearta este mai mare decat de obicei! Seara este posibil sa va viziteze prieteni dragi, in compania carora va puteti destinde.

HOROSCOP 25 OCTOMBRIE 2017 SAGETATOR

La locul de munca este posibil sa aveti un randament scazut azi, din cauza dificultatilor de concentrare. Aveti insa posibilitatea sa lamuriti o neintelegere intre colegi. Fiti atent la predispozitia catre irascibilitate, indusa de contextul astral de azi, si incercati sa dati dovada de diplomatie in relatia cu partenerul de viata! Seara, o vizita la prieteni ar fi o idee buna.

HOROSCOP 25 OCTOMBRIE 2017 CAPRICORN

Se pare ca incepeti ziua plin de entuziasm si intentionati sa incepeti un proiect nou. Aveti sanse mari de reusita daca nu va grabiti si sunteti foarte atent. S-ar putea sa revina in actualitate o problema pe care nu ati rezolvat-o complet cu cateva zile in urma. Azi puteti sa va bazati pe intuitie mai mult decat de obicei.

HOROSCOP 25 OCTOMBRIE 2017 VARSATOR

Este foarte posibil sa aveti dificultati de comunicare si exista riscul sa apara neintelegeri cu colegii de munca sau cu partenerii de afaceri. Astrologii va recomanda sa amanati activitatile care necesita atentie si putere de concentrare. Relatia cu persoana iubita ar trebui sa fie armonioasa, dar n-ar strica sa petreceti mai mult timp impreuna.

HOROSCOP 25 OCTOMBRIE 2017 PESTI

Este posibil ca azi sa nu fiti in cea mai buna forma, asa ca va recomandam sa nu va asumati responsabilitati noi. Ar fi bine sa va limitati la activitati simple, de rutina. Partenerul de viata este dispus sa va ajute sa depasiti mai usor aceasta perioada dificila. Nu refuzati dialogul! Se pare ca aveti nevoie de mai multa odihna.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.