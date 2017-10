HOROSCOP 25 octombrie: Pesti, mare grija cu banii!

Horoscop

Berbec

Visul tau cel mai important se construieste sub ochii tai, din mainile tale, deci depinde doar de investitia ta de energie si timp. Nimic nu ti se ofera pe tava, deci nu pretinde ca altii sa-ti ofere pe gratis ceea ce vrei sa obtii, pentru ca doar tu esti cel care conduce aceasta masinarie spre succes. Detii toate resursele pentru a cladi ce ti-ai propus, dar trebuie sa fii realist si constient ca nimeni nu va face ceva in beneficiul tau, ci numai tu insuti. Fiecare cu interesele proprii, deci sa nu te mire ca ceilalti raman surzi la cerintele tale. Tu personal, pe cont propriu, poti face orice, deci nu te baza pe altii!

Taur

Daca fugi de lume nu inseamna ca rezolvi animozitatile din mediul in care te afli, ci mai bine te confrunti direct cu cei care au ceva de reprosat. Ai tendinta de a le inchide usa in nas celor care vin la tine cu jalba-n protap, dar nu izolarea e solutia. Stai drept in fata lor si afla ce au acestia de spus, mai ales daca tu nu te simti vinovat de nimic. Unii nu stiu altceva decat sa critice, sa judece, sa comenteze malitios ce au altii de spus, dar nu tacerea sau fuga e calea cea mai buna cale de a restabili armonia in aceste relatii. Invita-i cu curaj la dialog si asculta-le opiniile, fara a pune nimic la suflet. Sigur e o neintelegere pe undeva, dar daca nu vrei sa auzi nimic, nu ai cum s-o si repari!

Gemeni

Ai multe in plan pentru astazi, multe si marunte, dar te apleci trup si suflet asupra acestor sarcini pentru ca iti fac placere si vrei sa le duci odata la bun sfarsit. Concentreaza-te asupra acestei liste de obligatii pe care le-ai tot amanat inainte din lipsa de timp sau de mijloace pentru a te ocupa de el, dar azi ai toate resursele potrivite pentru a sterge dintr-un foc o intreaga serie de aspecte de pe lista ta de sarcini. Te vei simti eliberat ca prin farmec de o multime de fleacuri si vei reusi sa te mai relaxezi si tu, ca atare dedica-te lor, pentru ca vei rezolva dintr-o data mai multe puncte stresante de pe agenda de zi.

Rac

Nu stii cum sa reactionezi la vestile bune care sosesc astazi. Sa te bucuri cu toata inima si sa faci cinste prietenilor pentru succesul anuntat sau sa mai stai in expectativa ca sa se mai sedimenteze lucrurile? Te-ai ars si altadata cand te-ai bucurat inainte de vreme, de aceea acum esti foarte emotionat si cauti ceva consistent de care sa-ti agati emotia. Ai nevoie de o garantie concreta, vizibila, palpabila care sa te asigure ca vestea cea buna este un fapt si nu doar o speranta. Cand totul se va clarifica, te vei lauda la toata lumea.

Leu

Astepti de undeva un verdict, un raspuns cu tenta categorica, ceva care sa puna capat unei stari nesigure in care te simti blocat de la o vreme. Raspunsul apare, in sfarsit, si, chiar daca nu e chiar cel pe care il asteptai, macar esti multumit ca se incheie perioada neplacuta de asteptare. Macar a sosit o informatie de care te poti folosi pentru a incheia etapa care te-a preocupat in ultima perioada. Acum le poti aseza pe toate pe un fagas ceva mai clar si te vei folosi de vestea sosita pentru a te elibera de un stres. Bine ca s-a terminat, iti spui.

Fecioara

Incearca sa te concentrezi mai bine asupra acelor aspecte care par nesigure, pentru ca superficialitatea te-ar putea face sa gresesti. Cu un dram de umor, ai putea iesi din orice incurcatura, dar nu merge o gluma chiar in orice situatie, mai ales acolo unde sunt in joc ori reputatia ta, ori starea financiara. Cand e vorba de bani, nu poti glumi, ci trebuie sa fii foarte atent la deciziile luate, ca sa nu cheltuiesti in directii nerentabile sau sa dai iama prin bani pentru lucruri inutile in acest moment.

Balanta

O situatie neprevazuta da peste cap toata linistea familiei tale, dar trebuie sa va adunati repede cu totii ca sa gasiti o solutie salvatoare. E ca si cum planurile facute impreuna cu cei dragi sunt stricate de o surpriza neplacuta ce va obliga pe toti sa modificati totul intr-o cu totul alta directie decat ati sperat. O defectiune in casa, un musafir nedorit, o cearta apriga intre partenerii de viata sau intre parinti si copii sunt cateva din momentele tensionate care agita spiritele intre peretii locuintei, cerand de la toti mai mult calm si toleranta decat de obicei.

Scorpion

Suferintele din amor nu scutesc pe nimeni, iar azi tu esti primul vizat de aceste surprize neplacute. Poate nu se intampla nimic grav intre tine si persoana iubita, dar planeaza o atmosfera mai sumbra deasupra voastra, din cauza unor influente din afara cuplului. Daca unul din voi e incarcat negativ de emotii si griji, e clar ca isi va revarsa problemele si asupra celuilalt si veti suferi laolalta. Totusi, cel afectat simte nevoia de a-si spune pasul in fata celui drag, asteptand ajutor, sustinere si intelegere.

Sagetator

Rareori gasesti oameni care se afla pe aceeasi lungime de unda cu tine, cu care te poti intelege atat de bine, ca atare profita de bunele relatii pe care le ai cu acestia. Atmosfera e destinsa, vesela, prielnica unui dialog sincer si deschis, pentru ca va priviti unii pe altii cu optimism si incredere deplina. Sunt prieteni buni, ofera-le ceva din timpul tau, pentru ca merita sa te dedici lor cu entuziasm. Formati un grup strans unit in jurul unui subiect cu care sunteti cu totii de acord. Priviti lucrurile la fel, gandisi la fel, reactionati similar, deci veti si lua decizii asemanatoare daca schimbati permanent idei intre voi. Profita de aceasta minunata comuniune de pareri!

Capricorn

Nu e bine sa te bucuri de raul altuia, dar daca necazul lui vine ca urmare a unor fapte rau intentionate ale acestuia, nu poti sa nu jubilezi cand il vezi ca-si plateste acum propriile fapte. Chiar daca nimeni nu e corect si chiar si tu, un om cinstit prin definitie, mai apelezi uneori la gesturi necinstite, ai un sentiment ciudat de satisfactie usor malitioasa ca ti-ai dat rivalul la o parte iar acesta sufera consecintele fostelor sale erori. A venit vremea ca acesta sa plateasca pentru ce ti-a facut, dar ai grija sa nu-i intorci lui gestul printr-un fapt la fel de reprobabil. Nu face ca el doar din razbunare!

Varsator

Nimeni nu te intrece cand vine vorba de discursuri, pentru ca ai o minte foarte organizata, informatii solide pe care te bazezi si un real talent oratoric. Daca ai ocazia de a vorbi in fata unui grup mai larg de persoane – fie ca e vorba de un auditoriu necunoscut sau doar de familia stransa in jurul tau – tot ce transpui acum in cuvinte este plin de invataminte, de informatii importante, si pot oferi si altora idei si inspiratie creatoare. Daca ai ceva de spus, spune-o sus si tare, nu sta in banca ta, pentru ca esti un as in conversatie si orice comunicare orala. Practic, o afirmatie pe care o faci azi cu voce tare se va transforma rapid in fapte deci poti sa verbalizezi una din marile tale dorinte, ca sa prinda contur mai repede.

Pesti

Fii cu mare bagare de seama la bugetul propriu, pentru ca azi trece un mare pericol prin calea ta. Numai prudenta ta caracteristica te poate tine departe de eventualele urmari nedorite, ca atare rezista oricarei ispite care-ti face cu ochiul. Chiar daca te atrage vreo afacere ce promite multe, chiar daca vrei sa cumperi un obiect de care crezi ca ai mare nevoie, daca te lasi convins de tentatie risti sa ramai fara o suma de bani ce se va dovedi a fi foarte necesara in alta directie. Nu intra in banii pusi deoparte cu alt scop si incearca sa tii banii la saltea, pentru ca risti sa pierzi enorm, trecand de la plus la minus intr-o clipa.

