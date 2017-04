Horoscop 1

Berbec

Trebuie sa pleci la drum pentru a rezolva niste sarcini de serviciu pe care ti le asumi cu maxima responsabilitate. Nu te intorci acasa fara treaba rezolvata, pentru ca stii ca de felul in care iti indeplinesti misiunea depind si aprecierile sefilor. Nu ai vrea sa generezi critici, de aceea faci tot posibilul sa rezolvi totul pe parcursul deplasarii. Nu este exclus ca, pe parcursul acestui drum, sa apara si sansa unei schimbari de directie in plan profesional si te intorci la serviciu cu o decizie majora deja luata.

Taur

Iubirea partenerului te ajuta enorm sa duci mai departe un proiect pe care ti l-ai asumat pentru fericirea amandurora. Singur, ti-ar fi mai greu, dar angajamentele pe care si le asuma si el alaturi de tine sunt exact sursa de energie de care aveai nevoie pentru a face pasi mari spre tinta propusa. Esti o persoana care are nevoie de multa sustinere afectiva si emotionala, deci familia sau partenerul sunt alaturi de tine in astfel de momente, pentru ca esti capabil de adevarate miracole atunci cand stii ca esti iubit si apreciat la justa valoare.



Gemeni

Parca nu te poti bucura pe deplin de evenimente excelente care se petrec in jurul tau. Tu ai inca unele dubii, nu esti sigur ca e momentul potrivit pentru a celebra deja succesul, si ramai inca in expectativa, de parca ai astepta sa se aseze toate lucrurile pe un fagas mai clar inainte de a putea spune si tu daca e de bine sau de rau. Presimti ca nu e un succes deplin, ci inca se mai poate schimba ceva pe parcurs. Nu te lasi influentat nici de veselia din jur, nici de entuziasmul celor care te inconjoara, si vei dovedi, in final, ca o atitudine rezervata e de preferat pana la proba contrarie.

Rac

Ai ajuns intr-un punct mort din care nu mai vezi nicio iesire. Incearca sa nu iei decizii acum, sub imperiul emotiei, pentru ca, dupa o vreme, s-ar putea sa gasesti solutii mult mai valoroase decat cele la care ai putea ajunge acum. Pe moment, esti tentat sa abandonezi totul, considerand ca nu se mai poate continua asa, dar daca astepti si lasi primul val sa treaca fara gesturi drastice, lucrurile se vor aseza mult mai usor pe un fagas normal. Ai rabdare, suporta situatia de acum, chiar faca pare dura, pentru ca foarte curand se vor ivi si rezolvarile.

Leu

Te afli intr-un mediu ceva mai agitat, in care se spun cuvinte dure, unde certurile sunt gata sa izbucneasca de la orice, dar dai dovada de o toleranta atat de mare, incat te adaptezi cel mai usor intr-o astfel de atmosfera. Nu pui la suflet criticile, judecatile nedrepte sau nervii celor cu care intri in contact, ceea ce-i va dezarma mult mai usor pe cei care apeleaza la asemenea comportament. Cand te vor vedea zambitor si prietenos in continuare, isi vor mai ajusta si ei, pe ici, pe colo, modul mai agresiv de comunicare.

Fecioara

Nu te poti desfasura in voie in mediul ostil in care te afli astazi. Ai in jur numai critici care-ti pandesc toate miscarile, sefi severi care abia asteapta sa te prinda cu vreo greseala si, in asemenea conditii, nu poti da randament. Nu poti lucra eficient cand cineva iti supravegheaza cu ochi rai fiecare miscare si sare la gatul tau la cea mai banala abatere, dar nu ai cum sa schimbi lucrurile. Accepta situatia, lucrand printre colegi necooperanti, printre oameni care nu au incredere in tine sau poate nici nu te cunosc foarte bine, ci stau cu ochii pe greselile tale cu o usoara satisfactie.

Balanta

Primesti o veste despre felul in care ar putea evolua niste evenimente in perioada urmatoare, dar nu esti deloc multumit de ce auzi. Aluneci incet intr-o stare de depresie, de abandon, de neputinta, pentru ca nu exista nimic bun de care sa te poti agata. Nu te mai intereseaza nimic din ceea ce faceai daca nu suna promitator sensul in care te indrepti, ca atare aproape ca esti dispus sa lasi lucrurile sa moara de la sine, fara a mai depune nici un efort. Daca ti-ai recapata un pic speranta, ai gasi in tine si forta de a continua.

Scorpion

Esti un judecator corect, care este capabil sa dea verdicte extrem de juste intr-o situatie cu mai multe directii de interpretare. Vezi lucrurile prin prisma adevarului si intelege exact situatia, fara a te lasa influentat de nimeni sau de nimic din jurul tau. Nu te bazezi decat pe propriile judecati de valoare, pe propriile argumente si numai asa vei reusi sa extragi o concluzie cat se poate de corecta cu privire la cele intamplate. Unii vor incerca sa te influenteze, dar ramai impartial pentru a da un raspuns suta la suta lucid si clar.

Sagetator

Ti-ai facut mari iluzii cu privire la un eveniment ce suna foarte bine pana nu demult, dar toate sperantele par zadarnice. In loc sa iasa totul perfect, asa cum credeai, aluneci in extrema cealalta, spre dezamagire si esec. Regreti acum ca ti-ai facut atatea vise, ca te-ai aprins atat de tare, ca ai vazut doar partea frumoasa a lucrurilor, desi existau unele semne care ar fi trebuit sa-ti ridice semne de intrebare. Pretul care se cere platit e mai mare decat profitul ce ar iesi din aceasta situatie, si nu-ti convine, deci cantareste bine daca merita.

Capricorn

Ceva aparut din senin iti taie tot elanul cu care ai pornit un proiect important. De obicei nu esti atat de indraznet si de pregatit de asemenea confruntare, tocmai de aceea toti se mira ca ai dat startul cu atat avant. dar care, iata, iti este acum blocat de un hop pe care nu l-ai prevazut. Poate e bine sa iei o scurta pauza, ca sa treci in revista resursele de care dispui si abia dupa aceea sa continui. Acest hop iti transmite faptul ca nu ai analizat corect incotro mergi si pe ce poti sa te bazezi si acum ai putea descoperi punctul sensibil.

Varsator

Nu te simti in largul tau. De obicei esti mai puternic, mai sigur pe tine, dand dovada de maxima stapanire de sine, dar azi parca te-au coplesit emotiile, slabiciunile, propriile temeri. Calci cu grija si nu te arunci spre nimic care ar implica o oarecare doza de risc, pentru ca presimti ceva ciudat: ca ceva se va intampla, ca nu e directia cea mai buna, ca nu detii, inca, toate resursele de care e nevoie pentru a ajunge la succes. Azi preferi sa stai cuminte si retras in banca ta, sperand sa nu te observe nimeni, pentru ca nu esti tu cel pe care il stia lumea. Accepti de buna voie anonimatul si izolarea, asteptand pasiv din umbra.

Pesti

Uneori e bine sa pastrezi o oarecare urma de discretie asupra surselor tale de venit, pentru a nu starni invidii inutile. Esti tentat sa te lauzi cu o reusita financiara sau cu o investitie de zile mari, ceea ce nu va fi privit cu ochi buni de cei care nu sunt pe acelasi nivel. Nu vorbi despre bani astazi, chiar daca ai avea suficiente motive de satisfactie, deoarece ai in preajma cateva persoane care sunt intr-o mare prapastie financiara si ar putea incepe sa te judece sau sa gandeasca vrute si nevrute despre felul in care ti-ai castigat banii.