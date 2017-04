HOROSCOP 6 Aprilie: Balantele nu trebuie sa se lase invinse de tonul ridicat al celor cu care discuta azi

Horoscop 1

Berbec

Se deschide o perspectiva noua in fata ochilor tai, dar nu te poti concentra asupra ei cat timp esti prins in alte probleme. Merita sa te dedici acestei noi directii, ca atare e convenabil sa renunti la ceea ce faceai, sa-i pui punct aici, ca sa te poti elibera de orice sarcina care te-ar putea tine pe loc. Numai de curajul si vointa ta proprie depinde felul in care inchizi capitolul din trecut, ca mai apoi sa-ti canalizezi timpul, energia si atentia spre noua ta cale, deci greul e acum, cand a venit momentul sa spui punct… si de la capat, dar in alta directie!

Taur

Esti coplesit de o situatie mult prea dificila pentru puterile tale si tot incerci sa te descurci de unul singur. Ce usor ar fi daca ti-ai lua inima in dinti si ai cere ajutorul! Exista suficiente persoane in jur care ar putea contribui perfect la ceea ce te preocupa, care au trecut prin situatii similare si ar sti foarte bine ce trebuie facut, dar nu prea vrei sa-ti recunosti limitele sau slabiciunile ca sa nu lasi o impresie proasta asupra ta. Nu ai de unde sa le stii pe toate, deci lasa jena la o parte si cheama alaturi de tine pe cel care te poate scoate foarte usor din acest impas. Sigur ai un prieten adevarat aproape gata sa participe trup si suflet la problema ta!



Gemeni

Treci si tu cu vederea atmosfera agresiva din jurul tau! E normal ca toata lumea sa se agite cat timp lucrurile nu au ajuns pe un teren mai clar. Nici tu nu esti sigur pe directia in care mergi, nici ceilalti nu se pot linisti inca, de aceea conflictele mocnesc aproape de tine. Esti nevoit sa suporti aceasta situatie, pentru o vreme, constient ca inainte de clarificarea unei situatii, intotdeauna se agita spiritele, iar tu esti acum in miezul acestei tensiuni. Nu mai e mult si se va linisti atmosfera, dar pana atunci mai exista cateva momente de tensiune maxima, greu de tolerat.

Rac

Nu esti lasat sa analizezi in liniste o situatie care se desfasoara intr-un ritm infernal care te irita. Esti obligat sa iei decizii rapide, sa gasesti solutii imediate, or tu ai avea nevoie de putina detasare ca sa fii sigur ca nu ai scapat nimic din vedere. Nu dai randament daca esti presat de termene limita sau de sefi care cer totul gata ieri, daca s-ar putea, dar trebuie sa te organizezi si sa faci putina ordine in minte ca sa faci alegerea optima. Nu ai incotro, trebuie sa fii spontan si rapid in reactii, fara sa iei vreun ragaz de gandire.

Leu

Linistea care s-a asezat peste unele planuri iti convine de minune, pentru ca este exact pauza de care aveai nevoie. Fara sa fii impins de nimic stresant sau urgent de la spate, te mai poti relaxa si tu un pic, numai ca tu nu lasi timpul sa treaca pe langa tine inutil, ci profiti de acest ragaz pentru a te gandi la alte idei profitabile. E perfect ca nu e nimic care sa te impinga de la spate si sa ceara de la tine efort suplimentar, pentru ca asa, detasat si calm, vezi altfel lucrurile, descoperind mult mai usor solutii la provocarile momentului.

Fecioara

Nervii par sa explodeze la tot pasul, dar tu esti oala sub presiune care da in clocot! Daca tuturor te adresezi cu ton ridicat si nu reusesti sa te adaptezi la stilul fiecaruia, transformi ziua intr-o furtuna ce poate degenera usor in conflicte majore. Chiar daca toate te irita, chiar daca esti nervos la maximum, fa un efort sa mai treci cu vederea fleacurile care te scot din sarite, pentru ca nu are rost sa le vezi ca pe niste mai mici sau mai mari catastrofe. Vei vedea ca lumea incepe sa te evite si chiar sa-ti intoarca spatele daca le vorbesti tuturor cu capsa pusa.

Balanta

Nu te lasa invins de tonul ridicat al celor cu care discuti azi, ci urmeaza de fiecare data caile corecte si legale in ceea ce faci. Unii vor incerca sa te intimideze cu critici si cu acuze dure, dar fii sigur ca sunt nemeritate! E modul lor de a-si impune pozitia apeland la o atitudine dura, ca de profesori pusi pe note proaste, dar cat timp tu nu te simti vinovat de nimic si faci totul ca la carte, nimeni nu te poate ingenunchea. Lupta cu dovezi incontestabile, fara sa te abati nicio clipa de ca calea cinstita, caci adevarul invinge de fiecare data!

Scorpion

Joci un rol important in mediul in care te afli azi, de parca tu ai fi capul tuturor actiunilor, generatorul de idei sau descoperitorul celor mai bune solutii. Ti se recunoaste astfel superioritatea in plan intelectual, pentru ca ai acumulat multe informatii pe care iata, ai acum ocazia de a le arata si a le valorifica la maxim. Poti sa fii mandru de tine, si mai ales sa fii multumit ca lumea asculta si urmeaza sfaturile tale. Esti cu un pas inaintea celor care te urmeaza intocmai, pentru ca tu stii exact ce trebuie facut si nu vei ezita sa-ti expui punctul de vedere cu argumente rationale bine sustinute.

Sagetator

Viata ta e o continua slefuire a unui cristal care esti chiar tu, dar niciodata nu trebuie sa te multumesti cu cat ai facut deja. Poti deveni si mai mult, procesul de perfectionare la care te supui sau esti supus trebuie sa continue, si sa descoperi la tine insusi alte si alte fatete, ca ale unui briliant care, prin prelucrare continua de calitate isi arata minunatele straluciri si sclipiri. Decizia pe care o iei acum are toate sansele sa te transforme intr-un diamant pretios, deci tine-te de alegerea facuta prin vointa proprie. Esti pe drumul cel mai minunat de formare a omului care poti sa devii, dar acest drum implica o fina lucrare de giuvaergiu!

Capricorn

Te afli intr-un anturaj constructiv, in care simti ca dai randament in orice activitate colectiva. Va completati unii pe altii, va sustineti reciproc si, la cooperarea de care dati dovada, si roadele vor fi foarte promitatoare. Incearca sa te alaturi oamenilor deschisi la dialog si fii si tu la fel de cooperant, pentru ca numai impreuna puteti ajunge la roade de care va veti folosi cu totii. Singur iti va fi mai greu si vei avea mereu impresia ca ai nevoie de cineva alaturi sa te ajute. Azi ai pe cine te baza!

Varsator

Esti in fata unui nou inceput si il invalui cu optimism, cu incredere in mai bine, cu speranta ca dorintele tale se vor materializa la capatul acestui drum pe care il pornesti. Succesul acestuia depinde mult de felul cum iei startul, ca atare inarmeaza-te cu tot ce poate fi mai bun in tine, promoveaza aceasta viziune pozitiva si entuziasta pentru ca totul va evolua excelent inainte. Practic, iti modelezi singur viitorul si calea catre tinta cea mai inalta, cu iubire, cu optimism, cu bucurie, fara a privi inapoi nicio clipa cu resentimente. Iti spui ca totul va fi bine… si asa va fi!

Pesti

Trebuie sa fii foarte ferm pe pozitie astazi si ceea ce decizi sa ramana litera de lege de acum inainte. A venit vremea unui final de drum extrem de categoric pe care nu il mai poti schimba dupa aceea, deci gandeste-te bine inainte de a spune ultimul cuvant. Daca nu e decizia corecta, va interveni altcineva mai puternic decat tine care va lua masuri drastice in defavoarea ta. Cand esti sigur pe ceea ce vrei, spune-ti parerea!