Horoscop 1

Berbec

Nu te lasa invins de un hop trecator! Nu toate drumurile duc spre succes, si stii si tu prea bine asta, ca atare opreste-te un pic si elibereaza-te de capitolul care s-a inchis acum in fata ta. Ia o pauza, trage aer in piept si apoi concentreaza-ti fortele spre alt tel. Nu e un esec, e doar o incercare care nu a dus acolo unde doreai, dar scoate repede din abundenta ta de idei si de proiecte curajoase altceva care sa-ti atraga toata atentia. Pui punct acelui plan care nu a avut roadele scontate, dar o iei imediat de la capat in alt sens, cu si mai multa vointa. Poti renaste cu si mai multa energie spre un tel si mai grozav!

Taur

Piedicile care apar acum in calea ta te fac sa te simti ciudat si iti asumi toata responsabilitatea pentru situatia creata. Nu exagera totusi, nu esti numai tu vinovat de acest hop, ci au mai contribuit si altii, care nu si-au indeplinit sarcinile asa cum ar fi trebuit. Nu ai insa curaj sa-i tragi pe ceilalti la raspundere ci preferi sa-ti asumi tu toate greselile. Toate oalele se sparg in capul tau, desi nu ai merita asta, ci mai bine ai discuta cinstit si cu ceilalti care au contribuit la acest hop, ca sa vedeti ce se poate face. Evident, ca multi dintre cei vinovati vor da bir cu fugitii si vor tacea in banca lor, si atunci ce-ti mai ramane de facut decat sa repari tu totul?

Gemeni

Nu astepta ceva anume doar dintr-o singura directie, pentru ca s-ar putea ca paleta de optiuni sa fie mai larga decat o vezi tu acum. Astepti iubire de la o anumita persoana, astepti vesti bune doar dintr-o singura directie, iti legi asteptarile de o singura pasiune, or lucrurile bune pot aparea din sute de directii interesante. Fii deschis la alternative, nu-ti seta visele spre un unic scop, pentru ca ar putea trece pe langa tine multe alte idei la fel de bune. Fii gata sa primesti si lucruri noi, pe care nici nu le-ai remarcat inainte, tot asa cum trebuie sa fii gata sa renunti la alte idei, pentru ca nu sunt singurele bune in aceasta situatie. Ia vezi cate feluri ai in meniu, nu doar cel pe care il consumi din obisnuinta de fiecare data!

Rac

Succesul vine, e in drum spre tine, dar nu-l primesti pe tava! E nevoie de o lupta serioasa pentru a pune mana pe acel premiu. Iti aduni fortele si te implici intr-o competitie acerba, alaturi de concurenti redutabili, dar fara frica. Pentru ca ai si tu atuurile tale de care vei sti sa profiti la momentul cel mai potrivit. Azi poti iesi invingator in concursuri, in intrevederi cu persoane la fel de bine pregatite, in lupta pentru suprematie, dar succesul depinde enorm de increderea absoluta in fortele proprii, pe care o afisezi cu emfaza in ochii rivalilor tai. Ii vei dezarma mai usor daca te vor vedea atat de increzator in victorie!

Leu

Ai avea nevoie de o zi de pauza, pentru ca esti obosit si, in asemenea stare de epuizare mentala, nu mai dai randament. Cand vor incepe sa apara lapsusurile, erorile de calcul, dezacordurile in vorbire sunt semn ca trebuie sa te retragi macar pentru cateva ore ca sa te odihnesti. Incearca sa nu te implici azi in niciun fel de activitate intelectuala dificila, deoarece nu vei lasa cea mai buna impresie. Nici dialogul, nici exprimarea, nici lucrul in echipa nu sunt la cote maxime, deci sa nu te mire ca lumea te va critica mai mult si va spune despre tine ca nu te mai inteleg. E o problema trecatoare de comunicare din cauza oboselii acumulate.

Fecioara

Ai impresia ca s-au strans in jurul tau numai oameni critici, recalcitranti, pusi pe harta si, cu asemenea anturaj, bati pasul pe loc fara sa construiesti nimic bun. Decat cu asemenea tovarasi, mult mai bine ti-ar fi de unul singur, ca atare, daca vezi ca nu te poti integra deloc in grupul strans in jurul tau, mai bine faci opinie separata si incerci sa-ti duci treburile la capat fara ajutorul nimanui. Adevarul e ca, decat cu asa tovarasi, care spun nu la tot ce propui, care comenteaza tot ce faci, mai degraba te izolezi pentru o zi si-ti vezi de treburile tale fara a te consulta cu nimeni. N-ai cu cine coopera azi!

Balanta

Te afli in compania unei personalitati stralucitoare, care monopolizeaza tata atentia, incat e firesc sa te retragi in banca ta si sa-l privesti in tacere. Simti ca tu nu mai ai nimic de zis in fata sclipirii sale orbitoare si preferi sa asculti ce are de spus si sa-i urmezi exemplul decat sa incerci sa mai faci si tu vreun gest. Oricum, nimeni nu vede pe altcineva decat pe acest personaj aparte, care merita, de data aceasta, toata atentia celor din jur. Incearca sa te conectezi la sursa sa de energie debordanta, pentru ca el poate fi foarte stimulativ pentru cei care-i stau prin preajma. Primeste de la el lumina, energia, curajul, inspiratia, pentru ca parca toate graviteaza in mod fericit in jurul lui.

Scorpion

Pasii parcursi pana acum intr-o actiune de durata te-au epuizat incat nu mai ai energie sa mergi mai departe. Inainte de a continua ce ai inceput, n-ar fi rau sa iei o scurta pauza, atat pentru a trece in revista pasii parcursi, cat si pentru a-ti reincarca bateriile, pentru ca da, esti obosit, lipsit de vlaga, lipsit de chef. Stresul acumulat a devenit peste puterile tale, de aceea e bine sa te opresti o zi, doua, din acest demers, sa te rupi de toate si sa nu te mai gandesti la nimic. Dupa acest mic ragaz, vei privi lucrurile altfel si vei regasi resurse mari de energie si vointa pentru a continua, dar acum esti la capatul puterilor. Ia deci o mica vacanta, e spre binele tau, caci a merge mai departe, fara energie, ar duce la esec.

Sagetator

Adu-ti aminte de cate ori ai asteptat ceva de la viata si ai primit doar pentru ca ai avut incredere in forta visului tau de realizare. Fa la fel si acum, tocmai pentru ca ai deja antecedente foarte bune, si investeste toata forta gandului tau pozitiv intr-o singura directie. Ceea ce pornesti acum va duce usor spre succes datorita modului foarte optimist in care privesti lucrurile, deci hai, la drum cu capul sus, tragandu-ti energia si motivatia din vechile tale succese. Stii bine ca se poate, stii bine ca ai reusit si altadata in situatii similare, deci ajunge doar sa repeti reteta cu aceeasi pasiune vie! Trecutul e sursa energiei tale actuale.

Capricorn

Invata sa renunti la nu, invata sa transformi fiecare declaratie pe care o faci in afirmatie, pentru ca energia cuvantului Da va fi fantastica. Ceea ce pornesti acum, ceea ce visezi sa atingi, ceea ce se prefigureaza la orizont este posibil numai daca imbraci fiecare gand intr-o haina pozitiva, stralucitoare, increzatoare. Poti orice iti propui, nu exista nici nu pot, nici nu stiu, ci doar o singura directie: spre reusita. Din momentul cand vei folosi cuvantul da cu incapatanare, cu insistenta, chiar si spre iritarea tuturor, vei vedea ca miracolele incep sa se arate. Spune da, asa, mai tare!

Varsator

Stai pe loc si asteapta cu rabdare cel mai potrivit moment pentru a-ti exprima punctul de vedere. Poate inca mai trebuie sa te informezi, sa te documentezi din surse sigure inainte de a deschide gura, pentru ca, odata exprimata parerea, nu o vei mai putea schimba. Cel mai bine e sa nu te grabesti sa dai azi raspunsuri definitive, sa nu sari la concluzii incomplete sau sa faci declaratii ca litera de lege, ca sa nu regreti aceasta graba. Rabdarea e cel mai intelept mijloc pentru a lua cea mai buna decizie in situatia de fata, deci stai si chibzuieste oricat e nevoie. Nu te zoreste nimeni sa spui pe loc ce gandesti!

Pesti

E o zi extrem de capricioasa: acum toate par sa se miste intr-o viteza uimitoare, acum parca toate au alunecat intr-o zona pasiva si nu se mai petrece nimic. Fii pregatit pentru mari schimbari de toane de la o clipa la alta, pentru ca nu reusesti sa-ti mentii tonusul la acelasi nivel pe parcursul zilei. Starea ta psihica e precum un zigzag, deoarece treci de la plus la minus si inapoi cat ai clipi. Vin vesti atat de contradictorii cu efect bomba, incat e si normal sa ai asemenea manifestari fluctuante. Nimic din ce te socheaza acum nu ramane la aceeasi intensitate prea mult timp, tot asa cum ceea ce pare linistit si tern acum, nu-si va pastra calmul prea mult timp. Esti ba sus, ba jos, ca barca pe valuri!