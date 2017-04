HOROSCOP 8 Aprilie: Vestea care ajunge azi la urechile Sagetatorilor are un efect foarte stimulativ asupra lor

Horoscop

Berbec



Fa un efort sa duci azi la indeplinire un proiect ce se apropie de sfarsit. Oricum nici putere nu mai ai, deci ar fi bine sa te eliberezi odata de sarcina! Esti inaintea unei decizii finale, dar e cel mai complicat moment, pentru ca te tot intrebi daca ai facut tot ce se putea face si daca ai ajuns la nivelul cel mai bun. Ai mereu senzatia ca se putea si altfel, ca se mai poate schimba ceva chiar in ultimul moment, dar nu insista sa duci mai departe acest plan, de vreme ce esti pe ultima suta de metri. Aduna-ti fortele si pune punct aici, ca de maine sa te poti gandi la altceva.

Taur



Nu te poti baza pe prietenul de langa tine, care acum spune una ca in clipa urmatoare deja sa-si fi schimbat atitudinea. Nu stii daca sa ai incredere in modul sau jucaus si superficial de a trata o situatie care pe tine te afecteaza mult, dar el vrea de fapt sa-ti arate ca nu merita sa pui la suflet ceea ce se intampla in jur. Pana se va clarifica situatia, vor mai aparea inca multe aspecte, deci nu trata totul ca si cum ar fi capatul cautarilor tale. Mai asteapta, mai bucura-te de momentele lejere care ti se ofera, fara a te crampona inca de nivelul la care ai ajuns. Maine totul poate fi altfel!

Gemeni

Intalnesti azi o persoana ce va juca un rol cat se poate de concret in planurile care te preocupa. Intervine cu o mana de ajutor, nu doar cu un sfat sau o incurajare. Detine o solutie materiala la problema ta, deci asculta-l cu luare aminte. Ai multe de invatat de la el, deci fa tot posibilul sa-i castigi si sa-i mentii prietenia, pentru ca te va salva in cele mai dificile momente. Te vei bucura multa vreme de sfaturile sale de acum, deci tine-le minte si foloseste-le ori de cate ori ai nevoie.

Rac



Profita de week-end pentru a-ti incarca si tu bateriile. Nu-ti propune nimic dificil pentru azi, ia o pauza din tot ce faceai si nu te mai gandi la nimic. Permite-ti somn de voie, multa odihna, activitati sedentare prin jurul casei, pentru ca stai cam prost la capitolul energie. Iti lipseste cheful, vlaga, entuziasmul, si, chiar daca te-ai apleca asupra vreunui plan potrivit finalului de saptamana, vei vedea ca nimic nu-ti iese bine. Nici pe ceilalti nu te poti baza, pentru ca dai peste persoane la fel de lipsite de energie, ca si tine!

Leu



Uneori, solutiile cele mai bune nu vin chiar in forma pe care o doreai, dar asta nu inseamna ca trebuie sa le respingi. Pastreaza-le acolo, la indemana, pentru ca va veni o zi cand iti vei da seama ca se potrivesc de minune problemei in care te afli. E posibil ca cel mai bun lucru pentru tine sa arate exact invers decat ai sperat, dar uneori sabloanele asteptarilor noastre nu coincid cu ceea ce ne ofera realmente viata. Te poti adapta din mers si sa accepti si alte variante, chiar daca nu esti foarte incantat de ele. De multe ori, reusita vine ambalata in alta culoare decat cea preferata, de aceea e bine sa nu te opresti la aparente.



Fecioara



Coincidentele fac parte dintr-un plan pe care noi oamenii nu il putem intelege, dar unele lucruri sunt atat de bine programate acolo sus, incat ne pot lasa fara cuvinte. Asta traiesti si tu acum, un noroc chior care apare la momentul potrivit in locul potrivit. Dupa ce beneficiezi de el, incepi sa faci un intreg sir de asociatii de idei prin care iti dai seama ca ar fi fost de ajuns doar o clipa care sa nu te mai lase sa ajungi la acel superb moment. Ai fi putut rata aceasta minune daca te-ai fi abatut si un singur pas mai intr-o parte de la calea principala, dar ai avut noroc si ai prins exact valul care te ducea acolo unde esti acum! Totul ca intr-o sincronizare perfecta!

Balanta



Iesi in lume, mergi in natura, du-te unde vezi cu ochii, pentru ca cel mai minunat lucru de care poti avea azi parte e aerul proaspat! O drumetie prin imprejurimi, o zi petrecuta afara, o calatorie cu masina, chiar si fara o tinta anume, pot avea efecte relaxante asupra psihicului tau. Lasa orice treaba deoparte, nu te mai gandi la nimic din ceea ce te asteapta acasa, scoate-ti familia la aer. Va veti intoarce cu totii acasa intremati, incarcati de energie pozitiva, si cu o pofta grozava de mancare si de distractie. Semn ca exact de asta iti era tie cel mai dor: de un pic de aer curat, de natura, atat cat ai parte de ea in localitatea in care traiesti, sau de un peisaj de vis, daca ai norocul sa pleci mai departe.

Scorpion



Efortul colectiv la care ti-ai adus si tu contributia a ajuns intr-un punct din care deja se intrevede succesul! Nu uita ca nu ai fi ajuns aici fara cei din jurul tau, ca atare cel mai motivant lucru e sa va apreciati deschis unii pe altii, sa va recunoasteti fiecare rolul in acest demers care, iata, se apropie de nivelul sperat de toata lumea. Si tu esti apreciat pentru ceea ce ai realizat alaturi de ceilalti, ca atare nu uita sa fii si tu amabil, generos in cuvinte de lauda, pentru ca ele sunt recompensa care va incanta pe toti in parte si va imping mai departe.

Sagetator

Vestea care ajunge azi la urechile tale are un efect foarte stimulativ asupra ta, pentru ca deschide o perspectiva noua asupra viitorului. Stii mai bine incotro te indrepti, esti mai sigur pe rezultatele care te asteapta la final si depui eforturile care ti se cer cu multa pasiune, convins ca totul va iesi bine. Ai nevoie de acest stimulent, de aceea asculta cu luare aminte tot ce au ceilalti de spus pe aceasta tema, pentru ca te poti intalni cu o persoana care are pentru tine un cuvant cu impact major asupra sensului de mers. El devine motorul principal al viitoarelor tale succese.

Capricorn



Opreste-te putin din sarcinile noi pe care ti le-ai asumat, pentru ca apare din urma o restanta ce se cere a fi adusa la zi. Nu poti trece la altceva daca nu te achiti de aceasta datorie din trecut, care, mai devreme sau mai tarziu, va deveni stringenta, ca o ghiulea legata de picior pe care o tot cari dupa tine. Decat sa se acumuleze alte si alte sarcini de demult, mai bine lasi in asteptare orice altceva pentru ca te vei simti dintr-o data mult mai liber daca scapi de datorii abandonate sau uitate in amintire. Vrei – nu vrei, trecutul te cheama inapoi.

Varsator



Daca vrei sa ai o zi de succes, incearca sa faci echipa cu persoane mai mature, cu mai multa experienta, de la care ai si tu inca foarte multe de invatat. Stai mai mult in compania celor in varsta, a fratilor mai mari, a parintilor, a prietenilor dintr-o generatie superioara celei din care faci parte, pentru ca sfaturile lor se vor dovedi a fi extrem de utile. Cere-le parerea, pentru ca ei vad lucrurile cu totul altfel decat tine, de la nivelul experientei lor bogate de viata si se arata dispusi sa ti-o impartaseasca si tie, cu drag.



Pesti



Tu, care esti intotdeauna impaciuitor, amabil, atent la ceea ce spui, esti dintr-o data atacat de cineva care nu este de acord cu tine. Cineva e deranjat, cu sau fara motiv, de o vorba de-a ta, pe care nici nu ai intentionat-o a fi dura, iar reactia sa e de-a dreptul surprinzatoare. Ori o face pe suparatul si nu mai vrea sa-ti vorbeasca, ori riposteaza si mai agresiv, cu un atac dur la persoana ta. Fii deci pregatit sa dai explicatii pentru gestul tau care a fost gresit interpretat de o persoana in toane rele. Nu meriti criticile severe indreptate spre tine.