HOROSCOP SEPTEMBRIE 2017: Luna cu obstacole pentru multe zodii

Septembrie 2017 este o luna plina de viata, plina de ambitii si de dorinte, dar care poate sa le intinda curse celor prea creduli ori neatenti si sa ridice obstacole peste care pot trece doar cei care sunt capabili, perseverenti si hotarati.

Semnul Fecioarei este foarte activ, tranzitat pe rand sau simultan de Soare, Marte, Mercur si Venus. Toate aceste tranzite scot in evidenta simbolistica Fecioarei: munca, simt practic, perfectionism, minte agera, locvacitate, vioiciune, dar si diverse fixuri si manii, tendinta de a critica sau de a cauta nod in papura, iar aceasta simbolistica marcheaza climatul perioadei.

Partea neplacuta a lunii septembrie 2017 este ca toate planetele care trec prin Fecioara se vor afla in opozitie cu amagitorul si dubiosul Neptun (situat in Pesti) si in careu cu tergiversantul, crispatul si obstructionistul Saturn (aflat in Sagetator).

Partea buna a lunii septembrie 2017 este ca aceleasi planete se vor afla si in trigon cu concentratul si ambitiosul Pluto, aspect care ii poate ajuta mult pe cei care au obiective clar definite si motivatii puternice.

Mercur in septembrie 2017:

Cel mai interesant parcurs il are Mercur, planeta intelectului, a informatiei, a comunicarii, a drumurilor, a miscarii si a noului. Dupa ce a fost retrograd aproximativ trei saptamani, timp in care a regresat din Fecioara in Leu, Mercur isi reia mersul direct pe data de 5 septembrie 2017, cam in acelasi loc unde s-a produs eclipsa de Soare din 21 august: 28.54 Leu. Este o coincidenta care poate avea semnificatii adanci si care poate genera in jurul acestei date evenimente importante de natura mercuriana. Cel mai probabil este vorba despre evenimente neasteptate sau neobisnuite, dat fiind legatura dintre punctul de stationare al lui Mercur si locul eclipsei. Sau ar mai putea fi vorba despre o reactivare a efectelor eclipsei.

La nivel macro, evenimentele generate de reluarea mersului direct al lui Mercur ar putea avea legatura cu intelectualii, invatamantul, elevii, studentii, transporturile, drumurile, comunicarea, masmedia. Nu este exclus sa aiba legatura cu miscarile de aer (vant puternic, furtuni) sau cu miscarile placilor tectonice (cutremure).

Demn de remarcat – si cu efecte benefice! – este tranzitul lui Venus prin Leu in primele doua decade din septembrie 2017. In decursul acestui tranzit, Venus face un sextil cu Jupiter si doua trigoane, cu Saturn si Uranus. Configuratia este favorabila relatiilor sociale, eforturilor de echipa, cooperarii, artelor, divertismentului, distractiei, prieteniei, iubirii, casniciei.

In fine, ar mai fi de notat ca pe 28 septembrie 2017 Pluto isi reia mersul direct la 16.51 Capricorn, dupa 5 luni de retrogradare.

