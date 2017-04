Horoscopul amoros al saptamanii 10-17 aprilie

Horoscop

Iata ce va rezerva astrele din punct de vedere amoros in saptamana 10-17 aprilie.

Berbec

Vrei sa fii in centrul atentiei, sa ti se recunoasca meritele, sa fii apreciat si laudat. Este inceputul unui nou capitol in viata ta, esti plin de energie, vitalitate si, mai ales, simti ca ai un scop in viata. Relatia de cuplu va fi infloritoare.



Taur

Nu este cea mai fericita saptamana din viata ta. Te simti coplesit de responsabililitati, ti se pare ca esti presat de pretentiile celor din jur. Privesti viata cu pesimism si incerci sa te pui pe picioare, petrecand cat mai mult timp singur.



Gemeni

Esti inspirat, creativ, spiritual. Imaginatia si intuitia sunt la nivel inalt, iar partenerul de cuplu este incantat de toate propunerile pe care i le faci. Asculti ce nevoi are si esti gata sa i le implinesti. Relatia are de castigat.



Rac

Secrete ascunse ies la iveala in aceasta saptamana. Daca tineai un secret despre trecutul tau, simti ca este momentul sa spui pentru a te linisti si sa scapi de povara. Partea buna este vei indeparta toate lucrurile superficiale din viata ta, construite in jurul acestui secret.



Leu

O saptamana dominata de armonie in cuplu. Pot aparea cateva proiecte de renovare a casei sau de mutare intr-o casa mai mare caci sunt sanse ca familia sa se mareasca. Iti exprimi sentimentele cu usurinta.



Fecioara

Relatiile de prietenie si de dragoste sunt armonioase. Esti dragastos si iti arati cu usurinta sentimentele. Fecioarele singure isi pot intalni jumatatea si se anunta o perioada propice pentru momente romantice. Daca nu esti fericit in relatia de cuplu, pot aparea situatii tensionate.



Balanta

Esti plin de energie si vitalitate. Apar situatii in care este nevoie de o minte lucida, in care sa iei decizii rapide, fara sa stai prea mult pe ganduri. Relatiile cu partenerul de cuplu sunt armonioase, pot aparea proiecte pe care sa le rezolvati impreuna.



Scorpion

Traversezi o perioada agitata, ti se pare ca esti in competitie cu toata lumea si ai vrea sa pari viteaz in fata unei persoane de sex opus pe care ai cunoscut-o de curand. Nu este exclus sa iti testeze abilitatile. Atentie sa nu devii prea agresiv.



Sagetator

O perioada sensibila din viata ta, in care ai nevoie de suportul familiei si al prietenilor. S-ar putea chiar sa beneficiezi de ajutorul persoanelor de sex opus daca esti singur. Este o perioada propice sa setezi niste limite in viata profesionala pentru a te putea ocupa viata personala.



Capricorn

Nivelul energiei si vitalitatea sunt la cote inalte. Increderea de sine este si ea pe un trend ascendant. Partenerul de cuplu te sustine in ducerea la bun sfarsit a unor proiecte ce tin de reamenajarea caminului.



Varsator

Ambitiile personale sunt pe primul plan, iar alaturi de tine este partenerul de cuplu. Vei starni invidia unor persoane care vor incerca sa iti submineze eforturile. Ai puterea, insa, sa-ti canalizezi energia si sa depasesti toate obstacolele.



Pesti

Te bucuri de o energie debordanta si ai planuri mari. Esti pozitiv si optimist, iar noua atitudine iti poate aduce fie o avansare, fie o crestere de salariu. Odata linistite apele in zona profesionala, te gandesti si la viata persoanala. Daca esti singur, nu este exclus sa-ti gasesti marea dragoste.