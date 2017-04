• Imagini de cosmar pe cel mai circulat drum din judet • Un accident teribil a curmat viata unui barbat • Din nefericire acesta nu a mai putut fi salvat de echipajul medical prezent in zona, victima fiind practic zdrobita • Pentru scoaterea barbatului decedat dintre fiarele contorsionate a fost necesara interventia unui echipaj de la descarcerare



Soferii care au trecut ieri pe E 583 au trecut prin clipe de cosmar. Traficul s-a derulat cu dificultate. Accidentul mortal s-a produs in cursul acestei zile de 7 aprilie, pe raza localitatii. Un autoturism a fost spulberat de un. Unmarca, la volanul caruia se afla un barbat de 63 de ani, din Iasi, care circula dinsprecatre Targu Frumos, intr-o curba si din cauza carosabilului umed, a patruns pe contrasens si a intrat infrontala cu autovehiculul de mare tonaj. In urma impactului violent, soferul Matizului a murit pe loc.Trupul persoanei decedate a fost scos din mormanul de fiare contorsionate ale masinii de catre pompierii de la, acesta prezentand leziuni incompatibile cu viata. Identitatea soferuluia fost initial necunoscuta, dar politistii au gasit asupra victimei un telefon mobil ce a fost partial distrus in urma impactului deosebit de violent si au reusit sa afle numele. Oamenii legii au intrat in agenda telefonului pentru a identifica victima. Vasilica Iftene, soferul tirului a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ."Eu mergeam linistit spre Iasi. In fata mea mai era un autoturism la volanul caruia se afla o doamna. Soseaua era libera si mergeam cu precautie deoarece se anuntase un echipaj de la Politia Rutiera in Baltati. La un moment dat am observat matizul care venea din fata si a intrat brusc sub tir. Nu am avut ce face pentru a evita impactul. Nu-mi explic ce anume s-a intamplat cu soferul pentru ca drumul era liber. Nu intrase in nicio depasire", a declarat Vasilica Iftene, soferul de pe tir.Circulatia in zona a fost blocata, traficul fiind dirijat pe un drum secundar. La fata locului au intervenit politistii rutieri, criminalistii, un echipaj de descarcerare al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Iasi, unul de pompieri si un echipaj medical al Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Iasi. "Apelul prin 112 a fost facut la ora 11:57, prin care SAJ Iasi a fost solicitat sa intervina la unrutier produs in zona localitatii Baltati. A fost dirijat un echipaj medical de urgenta tip C2 cu medic de la substatia Targu Frumos. La fata locului au gasit o victima - un barbat care prezenta leziuni incompatibile cu viata, medicii declarand in cele din urma decesul", a declarat Nicolai Pralea, purtatorul de cuvant al SAJ Iasi.Politistii au intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa. "Accidentul s-a produs intr-o curba, pe fondul neadaptarii vitezei la carosabilul umed. Soferul de pecircula dinspre Iasi catre Targu Frumos, iar TIR-ul din sens opus. In urma impactului deosebit de violent dintre Matiz si TIR, soferul de pe autoturism a decedat. S-a intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa", a declarat subinspectorul Anca Vijiac, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Iasi.