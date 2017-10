Un barbat in varsta de 37 de ani din judetul Suceava, care a fost proaspat eliberat din penitenciar, a ajuns in arestul politiei pentru ca a spart doua automate de cafea si a luat suma de 135 de lei, relateaza presa locala.

Politia municipiului Suceava a fost sesizata duminica dimineata despre faptul ca un barbat necunoscut a sustras bani din doua automate de cafea situate in zona centrala a orasului.

Politistii deplasati la fata locului au identificat persoana banuita de comiterea faptei ca fiind un barbat de 37 de ani, din comuna Siminicea.

Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca, in jurul orei 08:00, barbatul a intrat in interiorul Casei de Cultura Suceava, usile fiind deschise, iar cu ajutorul unui obiect metalic a fortat usile celor doua automate de cafea pe care le-a deschis si din interior a sustras 135 de lei.

„In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat, barbatul fiind retinut pentru 24 de ore si incarcerat in arestul IPJ Suceava, urmand sa fie prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava pentru stabilirea unor masuri preventive”, se precizeaza in comunicatul politiei.

Incepand de saptamana trecuta, sute de detinuti au fost eliberati din inchisori. Recursul compensatoriu, asa cum a fost denumita masura de catre Ministerul Justitiei, spune ca pentru 30 de zile executate in penitenciare care nu respecta drepturile celor condamnati fiecare persoana incarcerata poate fi eliberata mai devreme cu sase zile.

Potrivit ministrului Justitiei, masura vine dupa ce mai multe procese deschise la Curtea Europeana a Drepturilor Omului au fost castigate de detinuti care au acuzat masurile inumane din unele penitenciare din Romania.

Joi, in prima zi de la intrarea in vigoare a legii privind recursul compensatoriu, au fost eliberati din inchisori 529 de detinuti, iar 3.349 de detinuti au dobandit dreptul de a primi eliberare conditionata. Ulterior, Tudorel Toader a declarat ca „va marturisesc ca este mult, mi-a depasit asteptarile. Nu credeam ca impactul va fi atat de mare. Dar este efectul legii”.

Cand legea era inca in dezbaterea Parlamentului, ca prin modul in care au fost definite conditiile pentru ca un spatiu de detentie sa se considere necorespunzator, aproape toti detinutii vor beneficia de o reducere a pedepselor cu 20%. Fara a se tine cont de infractiunile comise, asa cum s-ar fi intamplat in cazul unei legi autentice a gratierii.

Camera Deputatilor a adoptat, pe 9 mai, cu 175 voturi „pentru”, 85 de voturi „impotriva” si 20 de abtineri, proiectul de lege privind recursul compensatoriu.

Fata de forma initiala a proiectului, venita de la Guvernul Grindeanu, alesii au dublat reducerea - de la 3 zile la 6 zile - si au extins foarte mult lista criteriilor dupa care se va considera ca spatiul de detentie este necorespunzator.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.