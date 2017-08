Iasul, in topul judetelor care vor primi subventii pentru lana comercializata

Jalba Magneriu

Iasul este judetul cu cei mai multi beneficiari ai ajutorului de minimis pentru lana comercializata. Conform informatiilor furnizate de catre Directia pentru Agricultura a Judetului () Iasi, incepand cu data de 13 iulie, cand a debutat programul destinat crescatorilor de ovine, s-au inscris 846 de fermieri, ce detin 110.000 de capete.S-au inscris indoar jumatate din numarul total de crescatori dedin judet, respectiv 1.684, cu 301.737 de oi. Reprezentantii institutiei spera ca pana la finalizarea perioadei de depunere a actelor, 28 august, sa depuna in jur de 60 la suta din numarul total de femieri care detin ovine in exploatatii."Suntem primii pe tara la capitolul acesta, in ceea ce priveste beneficiarii inscrisi, dar vrem sa ajungem pana la peste 200.000 de oi care vor fi inscrise in program, adica 60 la suta din numarul total de ovine. Cei care au depus documentele au peste 50 de oi in exploatatie. Fermierii vor avea o medie de 3 kilograme de lana pe cap de oaie, deci va fi subventionata o cantitate de 330 de tone doar pana in prezent, de la cei inscrisi deja in program. Pe langa faptul ca pot vinde la liber lana cu 1-3 lei/ kilogram, primesc side 1 leu pe kilogramul de", a declarat, director al DAJ Iasi.Ajutorul financiar important pentru fermierii ieseni a venit la momentul potrivit pentru acestia. Fermierii s-au plans de nenumarate ori ca nu reuseau sa obtina sume mari din vanzarea lanii sau nu aveau unde sa o vanda si o ardeau.Valoarea totala a ajutoarelor de minimis care se acorda unui beneficiar nu poate depasi suma de 15.000 de euro pe durata a trei exercitii financiare, in cursul exercitiului financiar actual, pentru anul 2018 si in cele doua exercitii financiare din anii 2015 si 2016. Sumele se platesc intr-o singura transa anual. Beneficiarii trebuie sa detina o exploatatie de ovine inregistrata in Registrul National al Exploatatiilor si sa faca dovada comercializarii cantitatii de lana pentru care solicita acordarea sprijinului.