Iata care este dieta secreta a Andreei Mantea. Asta o ajuta sa slabeasca vazand cu ochii - FOTO

Andreea Mantea

, care este mamica unui baietel foarte frumos, pe nume David, este considerata una dintre cele mai focoase si apetisante brunete din showbiz-ul romanesc. Prezentatoarea de televiziune a dezvaluit, intr-un live pe care l-a facut pe Facebook, care este secretul pentru a fi intr-o forma fizica de zile mari. Vedeta de televiziune a inceput sa faca asiduu sport si tine o, cu zer, care o ajuta sa scape de kilogramele in plus.«Da, merg la sala. Rup sala in doua sau sala ma rupe pe mine, cum se zice. Am o antrenoare pe care o iubesc din tot sufletul meu pentru ca ma ajuta foarte mult. Eu sunt o persoana mai dificila si e ciudat sa vina sa te streseze (n.r. - un antrenor) sau sa isi scrie ce ai mancat, de ce ai mancat, nu e bine, sa iti explice de ce asa si nu asa. Gratiela, antrenoarea mea, imi explica absolut orice, vorbim absolut orice. Imi explica pe intelesul oricui, si astora mai limitati. Mi-am facut abonament la sala de vreo 3-4 ori in viata asta, dar niciodata nu m-am dus sa ma tin. Si acum mi-am facut abonamentul in decembrie anul trecut si m-am dus abia in ianuarie”, a explicat prezentatoarea de televiziune.Andreea Mantea a dezvaluit ca are, in prezent, 53 de kilograme si 1,65 metri inaltime. Pe langa lucrul intens la sala de sport, ea tine si o cura cu zer de capra. «Am 53 de kilograme si 250 de grame. Si 1,65 metri inaltime. Am ajuns sa ma cantaresc, sunt disperata cu treaba asta. Am inceput o cura de zer,. Cate un pahar, dimineata, pe stomacul gol. Stiti ca eu eram cu apa cu lamaie, cu ghimbir, cu afine. E destul de greu sa stau s-o pregatesc si cred ca s-a obisnuit organismul si nu mai are niciun rezultat. Si atunci am cautat pe internet tot felul desi am ales zerul. Este minunat, este perfect. Am ajuns sa slabesc vazand cu ochii», a incheiat prezentatoarea de televiziune care, recent, a dezvaluit ca exista un barbat in viata sa.