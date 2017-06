Iata ce a discutat singurul sindicat din Romania care a intrat in greva, USLIP Iasi, cu ministrul Educatiei

prof univ dr Pavel Nastase si prof Laviniu Lacusta

Uniunea Sindicatelor Libere din Invatamantul Preuniversitar () Iasi, prin presedintelea discutat direct cu ministrul Educatiei Nationale (MEN), prof. univ. dr.. Totul in cadrul unei videoconferinte organizate la Inspectoratul Scolar Judetean (). Tema a fost legata deconvocate de demnitar pe tema nemultumirilor cadrelor didactice."Discutia avuta nu a adus nimic nou fata de ceea ce am solicitat cand am declansat greva de(USLIP Iasi a fost singurul din tara care a recurs la acest gest - n.r.). Urmeaza sa discutam pe tema revendicarilor noastre si in viitor. Daca nu vom fi ascultati atunci, asa cum anuntat, greva pe care am inceput-o acum ar putea reincepe in lunile septembrie - octombrie 2017", a transmis prof. Laviniu Lacusta, presedinte USLIP.Principaleleale dascalilor sunt: 1. Pozitionarea salariatilor din familia ocupationala "" în partea inferioara a grilei de salarizare; 2. Neacordarea transei de majorare de 20 la suta începând cu data de 1 iulie 2017, conform Programului de guvernare aprobat de Parlamentul României; 3. Inexistenta, în Legea bugetului de stat pentru anul 2017, a sumelor necesare platii sentintelor judecatoresti, inclusiv a celor care privesc dobânzile penalizatoare; 4. Neadoptarea de catre Parlamentul României a initiativei legislative care priveste posibilitatea pensionarii cadrelor didactice cu trei ani înainte de împlinirea vârstei standard si fara diminuarea cuantumului pensiei, în conditiile în care alte categorii socio-profesionale se pot pensiona mult mai devreme si, în plus, primesc pensii incomensurabil mai mari decât cadrele didactice; 5. Modul de calcul al drepturilor salariale suplimentare pentru personalul din învatamânt.