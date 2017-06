Iata ce modele de tramvaie vor circula pe strazile Iasului

Reprezentantii Companiei deIasi au inaintat demersurile pentru achizitia desecond-hand. Astfel, comisia care s-a deplasat in Olanda si care a facut o cerere de oferte s-a orientat catre mai multe vagoane de tip M8C si M6D care vor fi cumparate de la municipalitatile oraselor Mulheim si Essen.Pretul de achizitie este de 29 mii euro pentru fiecare din cele sapte tramvaie model M8C si 25 mii euro pentru fiecare dintre cele 4 vagoane model M6D. Vagoanele au fost modernizate in urma cu circa 5 ani de autoritatile din orasele respective si au mai multe dotari, printre care camere de filmat. Costurile totale pentru aceasta achizitie se ridica la circa 400 mii euro, in acest pret fiind inclus si transportul vagoanelor dinla Iasi.Achizitia a fost facuta dupa ce consilierii locali au aprobat la ultima sedinta proiectul de hotarare care prevede achizitia de vagoane de catre, iar o comisie a companiei de transport a facut o delegatie in Germania pentru a negocia aceasta. Autoritatile estimeaza ca tramvaiele vor ajunge la Iasi pana la finalul acestui an, dupa care se doreste achizitia altor 9 tramvaie asemanatoare pentru completarea parcului auto.Reamintim ca ultima achizitie facuta de CTP Iasi a fost un lot de 16inchiriate de la SC Unistil SRL, firma controlata de Vasile Puscasu.Practic, pentru inchirierea celor 16 autobuze, pentru o perioada de un an se va plati in total 1.440.000 lei, adica 90.000 lei (20.000 euro) pentru fiecare autobuz inchiriat pentru 12 luni.Spre comparatie, ultimele autobuze second-hand cumparate pentruIasi au costat in medie 20.000 euro bucata, adica tot atat cat se plateste acum pentru inchirierea unui autobuz pentru o perioada de un an. Cu alte cuvinte, iesenii platesc pentru inchirierea unui autobuz second-hand pe o perioada de 12 luni tot atatia bani cat s-ar plati pentru cumpararea unui autobuz asemanator.