IATA ce SANCTIUNI s-au luat in cazul VIOLENTELOR dintre doi elevi de la un important colegiu iesean

Dimitrie Leonida a luat act de incidentul petrecut in data de 6 aprilie 2017, in pauza de la orele 9:50-10:00 si a convocat, a faptelor de coruptie si discriminarii in mediul scolar si promovarea interculturalitatii. Conform Regulamentului de Organizare si Functionare a Unitatilor din Invatamantul Preuniversitar «ROFUIP» si a procedurilor aflate in vigoare Comisia a constatat urmatoarele: In data de 6 aprilie 2017, in pauza de la orele 9:50-10:00 un elev din clasa a IX-a profesionala l-a lovit pe un alt coleg de clasa cu spatarul unui scaun. Acesta a scapat telefonul jos, iar in momentul in care s-a aplecat i s-a facut rau. A fost transportat la cabinetul medical de unde a fost preluat de un echipaj. Mentionam ca elevul agresat si-a reluat procesul intructiv-educativ. Comisia pentru prevenirea si eliminarea violentei, a faptelor de coruptie si discriminarii insi promovarea interculturalitatii a propus sanctionarea drastica a elevuluiconform legislatiei in vigoare (lala nota minima - UNU, lucru ce conduce direct la stare de repetentie - n.r). Colegiul isi exprima regretul fata de acestizolat si considera ca astfel de manifestari nu-si au locul pe teritoriul scolii", a sintetizat prof. dr. ing. Carmen-Cezarina Burlibasa, directorul-adjunct al unitatii scolare.