Iata cum o umilea Marcel Toader pe Maria Constantin atunci cand se aflau in public - FOTO

Maria Constantin

In timpul relatiei silor, afaceristulobisnuia sa o puna inpe, la petreceri si nunti. Inceputa cu mare tam-tam, in 2013, poveste de dragoste dintre Maria Constantin si Marcel Toader are toate sansele sa se incheie, anul acesta, in aceeasi nota. Casatoriti in 2015, cei doi lasau senzatia ca formeaza o echipa solida si sunt o pereche potrivita.Adevarul insa era cu totul altul, spun apropiatii cuplului care, de la anuntul despartirii lor, au inceput sa vorbeasca despre numeroasele nepotriviri existente intre ei. Pe langa diferenta de varsta existenta intre ei, de 24 de ani, cei doi aveau firi foarte diferite. Despre artista se spune ca in timpul mariajului ei a fost blanda si toleranta, dar nu acelasi lucru se aude despre sotul ei, care, din cate se pare, obisnuia sa se laude cu performantele sale sexuale ori de cate ori avea ocazia. Situatii de acest fel aveau loc frecvent, cand Marcel Toader era invitat alaturi de sotia sa la petreceri, nunti si chefuri, afaceristul avand obiceiul sa povesteasca, tare si in gura mare, aspecte intime in care se lauda cu rezultatele pe care le inregistreaza la pat. Desi discutiile acestea aveau loc de fata cu Maria Constantin, artista nu i-a reprosat niciodata nimic sotului ei.«Cu ea de fata, el se lauda cu performantele sale sexuale. Facea asta cu lume multa, femei, barbati, cunoscuti si necunoscuti, si flirta cu orice persoana care purta fusta. Nu putea sa se abtina, proceda asa cand era cu Maria de mana! Amintea de fiecare data ca el "s-a scolit" in Franta, unde oamenii sunt libertini in privinta sexului si nu traiesc ca in Romania, constransi de reguli. Maria, fata simpla, venita de la tara, nu ii zicea nimic mai ales ca iesirile astea ale lui se petrecereau cand el era cu chef si bause. Am simtit ca a deranjat-o intotdeauna laudarosenia asta a lui, chiar daca a facut eforturi sa nu arate, dar abia cand mi-a spus verbal am avut confirmarea. I-am spus atunci ca la varsta lui nu ai cum sa mai schimbi un barbat si am sfatuit-o sa il paraseasca. N-a vrut, dar pana la urma tot la asta s-a ajuns», ne-a declarat o persoana apropiata familiei.