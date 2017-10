Iata cum se elibereaza adeverintele pentru vanzarea apartamentului

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

Documentul prin care este posibilaunuise elibereaza pe loc, la sediul administratorului de asociatie de zona, asta doar daca nu sunt restante la plata cheltuielilor de întretinere.In cazul in care exista neclaritati in aceasta privinta, spre exemplu, sunt debite ale fostiloretc, adeverinta se elibereaza în minim 5 zile lucratoare de la data depunerii cererii la sediul Asociatiei de Proprietari, respectiv SC TERMO-SERVICE SA din Aleea Gradinari nr. 8 PT2 Metalurgie.Astfel, pentru obtinerea adeverintei sunt necesare urmatoarele documente: cerere scrisa; copie titlu de proprietate (ex: contract de vânzare-cumparare, contract de donatie, extras carte funciara etc.); dovada achitarii la zi a sumelor datorate catre Asociatia de Proprietari/Locatari din care faceti parte (ultima chitanta).În conformitate cu prevederile din Legea nr. 230/2007, proprietarii care îsi înstraineaza apartamentele sau spatiile cu alta destinatie decât aceea de locuinta sunt obligati ca la întocmirea formelor de înstrainare sa faca dovada achitarii la zi a cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari.nu vor autentifica actele de înstrainare fara odin partea asociatiei de proprietari, care sa reprezinte dovada achitarii la zi a cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari, eliberata în original sub semnatura presedintelui si a administratorului asociatiei de proprietari, cu precizarea numelui si prenumelui acestora, si cu stampila asociatiei de proprietari. Actele de înstrainare încheiate cu nerespectarea acestei obligatii sunt nule de drept", au precizat reprezentantii Termo-Service SA.