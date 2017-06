Iata cum vor arata noii stalpi din oras - FOTO

Municipalitatea a anuntat achizitionarea mai multor piese de mobilier urban, care vor oferi o mai buna organizare administrativa a orasului.

Astfel, primaria a cumparat 100 de stalpi ornamentali care vor fi amplasati in oras si 80 de stalpi de iluminat, dupa modelul celor montati in spatele Muzeului Unirii, care vor fi amplasati in parcuri.



"Era o deficienta care urmarea de multa vreme municipiul nostru. Am zis ca facem o astfel de achizitie pentru a putea rezolva cateva aspecte, in special cele de ordin estetic, pentru a putea da un aspect de oras european, un oras turistic si un oras care continua sa-si provoace agentiile de turism in vederea atragerii unui numar cat mai mare de clienti. Ce este mai important pentru noi este faptul ca, chiar daca nu avem neaparat un parteneriat scris intre noi si agentiile de turism, intre noi si obiectivele turistice si culturale din Iasi, trebuie sa fie o permanenta legatura", a aratat edilul.

Totodata, au mai fost achizitionate 50 de panouri de informare, 4.400 de indicatoare cu numere de adrese postale si 1.800 de indicatoare cu nume de strazi.

"In felul acesta usuram foarte mult si munca serviciilor postale, a celor care presteaza astfel de servicii, dar dam si o vizbilitate cat mai buna administrativa a municipiului Iasi. Mai departe de atat am continuat achizitionarea de panouri de informare. Este o deficienta destul de mare de-a lungul timpului, am mostenit-o si eu in calitate de tanar, adolescent, toata lumea lipea peste tot. Acestea doua achizitii pe care le-am facut vin sa completeze achizitia toaletelor ecologice care sunt complet automatizate, care sunt in curs de finalizare in ceea ce priveste montajul si probabil vor fi completate si multe alte lucruri pe masura ce finalizam strategia de turism a municipiului Iasi. Vreau sa va anunt ca am trimis deja invitatii la consultanti de turism, inclusiv UAIC, sa participe la aceasta procedura, in felul acesta sa putem sa avem pana la sfarsitul anului aceasta strategie, care va face parte din strategia de dezvoltare a zonei Iasi si a zonei mitropolitane", a mai adaugat primarul Mihai Chirica.