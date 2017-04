Saptamana trecuta a avut loc Salonul Mondial de Inventii de la Geneva, editia a 45a, unde un pionier al cercetarilor in domeniul protectiei mediului, Institutul National de Cercertare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului a participat cu patru inventii, primind 2 medalii de aur si 2 medalii de argint.

Echipa de cercetare a institutului, care a fost premiata la numeroase saloane precum: INTARG Polonia 2016, ICAN Canada 2016, IWIS Polonia 2016, INOVA Zagreb 2016, INNOVA-EUREKA 2016, Thailand Inventor’s Day 2017, este coordonata de directorul general dr. ing. DEÁK György si directorul stiintific dr. ing. POTERAS George. Acestia au contribuit semnificativ atat la nivel stiintific, de mentorat pentru tinerii cercetatori in domeniul inventiilor inovatie, cat si la nivel organizatoric pentru o buna prezentare a rezultatelor obtinute pe plan national si international.

Acestia beneficiaza de sprijinul Forumului Invenatorilor Romani, ce este membru al Federatiei Mondiale a Inventatorilor IFIA si a WIIPA, promovand creativitatea romaneasca la nivel international.

Inventiile premiate sunt:

Complex off-shore de producere a energiei regenerabile – Medalie de aur

Inventia utilizeaza in cadrul aceluiasi sistem mai multe resurse naturale pentru producerea energiei electrice. Sistemul cupleaza doua module cilindrice de diametre diferite: un modul aerian care capteaza energia eoliana si solara si un modul submers, care capteaza energia valurilor si a curentilor de apa. Modulul aerian are fante si deflectoare cu celule fotovoltaice, care concentreaza si dirijeaza curentul de aer spre palele de pe axul vertical. Modulul submers este prevazut cu fante care dirijeaza energia hidraulica spre palele situate pe acelasi ax. Axul este prevazut cu un sistem de decuplare a miscarii, cele doua module putand functiona si independent.

Complex de producere a energiei regenerabile in ape curgatoare – Medalie de aur

Inventia utilizeaza in cadrul aceluiasi sistem trei resurse naturale pentru producerea energiei electrice, fiind alcatuita din doua module cilindrice, de acelasi diamentru: un modul aerian vertical, care capteaza energia eoliana si solara si un modul orizontal partial submers, care capteaza energia hidraulica. Modulul aerian este prevazut cu un panou solar conic si fante care dirijeaza prin deflectoare (echipate cu celule fotovoltaice) curentul de aer spre palele de pe axul vertical. Modulul partial submers are fante care dirijeaza curentul de apa spre zbaturile de pe axul orizontal, care este cuplat cu axul vertical. Sistemul este amplasat pe o platforma plutitoare.

Solutii tehnice pentru protejarea ecosistemelor zonelor umede si a populatiei impotriva inundatiilor – Medalie de argint

Inventia se refera la o solutie ce asigura protectia impotriva inundatiilor a localitatilor situate pe malul corpurilor de apa, concomitent cu mentinerea starii ecologice a zonelor umede. Inventia este formata dintr-un ansamblu compus din dig de aparare care asigura conectivitate laterala la fluviu prin viaducte prevazute cu stavile, statii de pompare, statii de monitorizare de tip DKTB care efectueaza inregistrarea on-line a nivelului si calitatii apei si centru de comanda si alarmare, care comanda inchiderea si deschiderea stavilelor si functionarea pompelor si avertizeaza, daca este necesar, factorii de decizie interesati.

Statie DKTB de monitorizare a ihtiofaunei si in special a sturionilor, prin teledetectie cu marca ultrasonica, in diferite conditii hidrologice – Medalie de argint

Inventia se aplica pentru cercetarea din domeniul biodiversitatii si a dinamicii ecosistemelor acvatice, in vederea determinarii variatiilor de nivel, parametrilor de calitate a apei si migratiei speciilor acvatice. Unul dintre avantajele sistemului DKTB este posibilitatea de includere in interior a echipamentului multiparamentru de determinare a nivelului si parametrilor de calitate a apei, protejand in acelasi timp dispozitivele si oferind cu usurinta accesul la descarcarea datelor.

Sistemul de monitorizare DKTB este unic la nivel european si este utilizat in cadrul mai multe proiecte desfasurate de catre INCDPM pe intreg tronsonul Dunarii Inferioare, furnizand date unice pe plan mondial referitoare la migrarea sturionilor.

"Pentru a sprijini cercetarea romaneasca, Institutul National de Cercertare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului, s-a alaturat Forumul Inventatorilor Romani, Centrului Europe Direct Iasi, Universitatii Tehnice Gheorghe Asachi din Iasi, Universitatii Alexandru Ioan Cuza din Iasi, Universitatii de Medicina si Farmacie Gr.T.Popa din Iasi, Universitatii Lucian Blaga din Sibiu si a Universitatii de Arte George Enescu, in vederea organizarii celei de-a 9a editii a EUROINVENT – European Exhibition of Creativity and Innovation, ce se va desfasura la Palatul Culturii din Iasi, in perioada 25-27 mai 2017", a precizat dr. ing. Andrei Victor Sandu, presedintele Forumului Inventatorilor Romani.