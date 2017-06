Programul Festivalului Operelor Independente (FOI) organizat de Ateneul din Iasi se anunta a fi unul incarcat cu spectacole de calitate, pe placul tuturor spectatorilor.

Deschiderea FOI o va face spectacolul de opera "Motanul Incaltat" de Cornel Trailescu, programat pentru data de 19 iunie, ora 11:00, in Sala Mare de Spectacole "Radu Beligan" a Ateneului. La ora 19:00 vom avea parte de un spectacol experimental de teatru muzical intitulat "In the name of love".

Marti, 20 iunie, ora 11:00, urca pe scena Opera Clandestina cu un spectacol de opera baroca in 3 acte de Dido Aeneas si Henry Purcell.

Mai apoi, reprezentatia "Cel nascut dintr-o lacrima" de Dan Spinu, va avea loc pe 21 iunie, la aceeasi ora, dupa care va fi urmat, incepand cu ora 19:00, de spectacolul "Evghenii Oneghin" de Pietr I. Ceaikovski, in regia artistica a Andei Tabacaru Hogea.

Joi, 22 iunie, iesenii pot participa la un concert conferinta numit "Oedipe pe intelesul tuturor", un proiect conceput si sustinut de baritonul Stefan Ignat, insotit de expozitia "Oedipe" a Muzeului National "George Enescu". In aceeasi zi, la ora 19:00, va incepe spectacolul "L'elisir D'amore" de Gaetano Donizetti, in regia lui Stefan Neagrau, acompaniat de maestrul Cezara Petrescu.

Vineri, 23 iunie, ora 11:00, studentii Academiei de Muzica, Teatru si Arte Plastice din Chisinau sustin "La Traviata" (actul II) de Giuseppe Verdi, in regia Eleonorei Constantinova, dirijat de Marin Balan.