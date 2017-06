Idei de CALATORIE: 7 MARI orase neasteptat de FRUMOASE, subestimate pe NEDREPT de ghidurile turistice - FOTO

Cu totii suntem bantuiti de intrebarea unde ne petrecem vacanta si cand e sa alegem destinatia alegem de obicei locuri aflate in portofoliul tuturor agentiilor de turism. In plus, daca prietenii nostri merg in Antalya sau insulele grecesti in fiecare an e posibil sa incepem sa facem si noi acelasi lucru. Pastrand nota de relaxare sunt totusi locuri arhicunoscute in lume, mari orase, al caror potential turistic este serios subminat in detrimentul altor atractii. Spre exemplu, Istanbul este lasat in umbra Antalyiei sau Madridul in urma Barcelonei, cand in realitate lucrurile nu stau deloc asa.

7. Zagreb (Croatia)

Cand vine vorba de Croatia, majoritatea turistilor sunt familiarizati cu partea de vest a tarii, faimoasa pentru plajele sale, dar si pentru insulele de acolo. Split sau Duvrobnik sunt destinatii populare, insa si interiorul Croatiei are un farmec aparte. Pentru turistul neavizat, capitala Zagreb poate reprezenta o surpriza extrem de placuta. Orasul seamana intrucatva cu Amsterdam, cu strazile sale pietruite, tramvaiele si pietele sale, dar ritmul este mai relaxant decat in restul Europei. Zagrebul este perfect pentru oprire intr-o excursie de vara, cafenelele sale linistite si arhitectura superba bucurandu-va fara sa va oboseasca, asa cum o fac in general destinatiile tipice.

6. Perth (Australia)

Western Australia (WA) ocupa aproape jumatate din tara, dar cea mai mare parte a sa este nelocuita, aici aflandu-se intinse zone desertice si zone de exploatare a resurselor naturale. Capitala WA este Perth, un oras linistit de pe malul raului Swan si situat foarte aproape de Oceanul Indian. Din cauza distantelor mari, majoritatea oamenilor care viziteaza Australia se rezuma la coasta de est, unde se afla metropole ca Melbourne sau Sydney. Zborul de la Melbourne spre vest, la Perth, dureaza 4-5 ore si el va duce intr-unul dintre cele mai izolate orase de pe Glob, cu vreme excelenta in cea mai mare parte a anului. Este un loc ideal pentru shopping, oamenii sunt prietenosi, iar berea este foarte buna.

5. Atlanta, Georgia (SUA)

Atlanta este mai mult decat CNN, Coca Cola, rapperi celebri sau echipe in NBA sau NHL. O plimbare pe Peachtree Street va va schimba cu siguranta aceasta perceptie. In Atlanta au loc festivaluri aproape pe tot parcursul anului, A3C, spre exemplu, este un mare festival de hip hop, care are loc in luna octombrie. Calitatea restaurantelor, un persistent spirit nonconcormist, ospitalitatea specifica sudului, autenticitatea si multe alte amanunte fac din Atlanta un oras fantastic, mult subestimat in ghidurile turistice.

4. Insula Arran (Scotia)

Este cea mai mare insula din Firth of Clyde, are latimea de 16 si lungimea de 32 de km. Se afla situata in sud-vestul Scotiei si are o populatie de aproximativ 5.000 de locuitori. Mai este numita si Mica Scotie, deoarece are toate caracteristicile principale ale tarii mama. Accesibila cu feribotul, insula te intampina cu orasul Brodick, de unde puteti inchiria o masina pentru a strabate mai usor dealurile verzi pe care pasc o multime de oi. Sunt o multime de distelirii locale, puteti vizita castele, sa va relaxati la golf, iar masa in oras este excelenta, insula fiind o comoara neasteptata a Scotiei.

3. Tel Aviv (Israel)

Este putin probabil sa va imaginati plaje superbe atunci cand va ganditi la Tel Aviv, insa ar trebui, fiindca se afla pe coasta Marii Mediterane. Orasul Alb, parte a Tel Avivului unde se afla aproximativ 4.000 de cladiri construite in stil Bauhaus, in anii '30, de catre evreii germani, se afla pe lista Patrimoniului Cultural UNESCO. Jaffa, partea veche a Tel Avivului, se afla in partea de sud si puteti merge acolo direct de pe plaja, pentru a privi apusul soarelui.

2. Teheran (Iran)



Inconjurat de munti, Teheranul este inima politica si intelectuala a Iranului, dar are de oferit mai mult decat si-ar putea imagina un turist. Situri istorice, moschei, arhitectura moderna, piete aglomerate, mancare buna, toate te transporta intr-o cu totul alta lume decat cea zugravita in ziarele europene.

1. Cape Town (Africa de Sud)

La fel ca Iranul, Africa de Sud este o tara care este perceputa negativ de restul lumii si nu se bucura de o presa prea favorabila in Occident. Unul dintre orasele sale neasteptat de minunate este Cape Town. Practic, poate satisface toate pretentiile. Restaurantele sunt excelente, plaje sunt incredibile, iar apa de cristal, oamenii sunt prietenosi, iar viata de noapte foarte trepidanta. Merita sa faceti macar o plimbare cu telecabina in Muntii Table. Prin specificul sau, Cape Town excercita asupra turistului acel miraj care sa nu-ti doreasca sa mai pleci din el sau nu te lasa pana nu iti promiti ca te vei intoarce cat de curand.