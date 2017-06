Barbatul a fost trimis in judecata de procurorii de la Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism () Iasi pentru ca ar fi intrat pe contul de Facebook al sotiei sale. De asemenea, a intrat si pe contul de banking al acesteia.a fost condamnat de judecatorii de lala un an si patru luni de inchisoare pentru comiterea infractiunilor de, violarea secretului corespondentei si acces neautorizat la date informatice. A contestat decizia, iar dosarul se afla in prezent la Curtea de Apel Iasi, in faza de apel.In motivarea data de judecatorii de la Tribunalul Iasi pentru condamnarea lui Cimpoesu apar cateva lucruri cel putin interesante in legatura cu perceptia judecatorilor in legatura cu astfel de cazuri. In fata judecatorilor, pentru a scapa de raspunderea penala, barbatul a declarat ca a avut acordul fostei sale sotii pentru a intra pe contul deal acesteia.Raportat la aceasta aparare a barbatului, judecatorii au adus un argument care poate fi folosit in toate cazurile in care este greu de dovedit daca o persoana foloseste in mod abuziv contul de Facebook, de email sau de internet banking al unei alte persoane. Situatii similare se intalnesc destul de frecvent in relatia de cuplu. De cele mai multe ori, ambii parteneri cunosc parolele de acces ale tuturor conturilor.Numai ca, ce se intampla atunci cand sotia sau sotul merg la politie si declara ca partenerul de viata a intrat in mod ilegal pe contul de Facebook? Cum dovedeste cel care a intrat ca de fapt a avut aprobarea partenerului si ca avea in mod firesc parolele de acces?In motivarea data de Tribunalul Iasi in aceasta speta se arata foarte clar ca atunci cand titularul contului de pe un anumit site si-a schimbateste clar ca nu i-a dat aprobarea celuilalt pentru a intra. Cimpoesu le-a spus judecatorilor ca fosta sa sotie i-a dat de buna voie parola inainte ca el sa intre pe acele conturi.Pentru a stabili o pedeapsa foarte mica, instanta de judecata a avut in vedere mai multe criterii care l-au pus pe acuzat intr-o lumina favorabila."Dintr-o alta perspectiva, chiar daca inculpatul este la primul conflict cu legea penala si rigorile ei, modul în care acesta a savârsit faptele pentru care s-a dispus trimiterea sa în judecata denota o anumita perseverenta infractionala, în special datorita gradului de repetabilitate al actiunilor prohibite de lege, iar activitatea sa ilicita a fost întrerupta nu prin vointa sa proprie, ci ca urmare a schimbarii parolei conturilor de catre persoana vatamata", se arata in motivarea judecatorilor de la Tribunal."Având în vedere toate aceste aspecte,nu va retine în favoarea inculpatului C. R.C. circumstante atenuante, mai ales ca în cauza sunt incidente doua cauze de agravare a raspunderii penale, respectiv infractiunea continuata si concursul de infractiuni. Sub aspectul circumstantelor personale ale inculpatului, instanta retine si ca acesta nu are antecedente penale, este o persoana tânara, cu studii superioare, pe deplin integrata social, a avut o conduita buna anterior savârsirii infractiunilor (care, în lipsa unor probe contrare, se prezuma), este favorabil caracterizat de managerul general al SC XXXX, unde inculpatul a lucrat timp de 4 ani – f. 63 vol. I dosar instanta -, a adoptat o atitudine procesuala corecta, prezentându-se la toate termenele de judecata si nu a negat comiterea infractiunilor, însa a încercat sa acrediteze ideea ca persoana vatamata i-a dat permisiunea sa-i foloseasca conturile, teza defensiva infirmata însa de probatoriul administrat în cauza", au completat judecatorii.De asemenea, atunci cand au stabilit aceasta pedeapsa foarte mica, judecatorii au avut in vedere si faptul ca acesta a intrat pe contul de facebook al sotiei pentru ca era disperat ca aceasta il parasise si nu-l lasa sa-si vada copilul."Tribunalul retine - tinând seama de personalitatea inculpatului si comportamentul sau anterior caracterizat de lipsa antecedentelor penale, având în vedere si circumstantele comiterii faptei si resorturile ce l-au determinat sa comita faptele (deteriorarea relatiilor familiale si perspectiva desfacerii casatoriei, dat fiind ca persoana vatamata a introdus actiunea de; separarea în fapt de sotie, survenita aproape imediat dupa nasterea copilului lor si faptul ca a fost împiedicat sa interactioneze cu acesta în primele sale luni de viata) - ca inculpatul are posibilitati reale si concrete de îndreptare si ca aplicarea imediata a pedepsei nu este necesara, dar se impune supravegherea conduitei sale pe o perioada determinata, stabilita conform art. 84 Cod penal, de 2 ani de la data ramânerii definitive a prezentei hotarâri", se mai arata in decizia judecatorilor.Barbatul a ajuns in aceasta situatie pentru ca era convins ca sotia are pe altul si atunci a inceput sa-i intre in mod abuziv pe contul de Facebook, pe contul desi sa verifice tranzactiile facute prin internet banking."În contextul acestor neîntelegeri, inculpatul Cimpoesu Robert Cristian, cunoscând parola de acces folosita de sotia sa la conturile de e-mail, a accesat neautorizat în perioada septembrie 2014 – februarie 2015 conturile de e-mail, conturile persoanei vatamate din reteaua de socializare Facebook, contul online banking", au precizat procurorii in rechizitoriu.Oamenii legii mai sustin ca barbatul a accesat aceste conturi atat de acasa, cat si la locul sau de munca. Era foarte interesat daca sotia sa vorbeste cu alti barbati si daca merge la intalniri cu acestia."Era interesat de veniturile pe care le realiza persoana vatamata, precum si pentru a lua la cunostinta de deplasarile pe care aceasta le efectua, suspectând-o ca ar fi avut relatii extraconjugale. Logarile neautorizate în contul de e-mail au fost urmate în acest sens de citirea de catre inculpat a unui numar de 24 mesaje din cadrul contului de e-mail", au completat oamenii legii.La audieri, Robert Cimpoesu a sustinut ca atat contul de Facebook, cat si contul de e-mail era folosit de amandoi, inca de la inceputul relatiei si nu a incercat sa le foloseasca in mod neautorizat.