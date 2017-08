Iesean prins de politistii de frontiera fara permis de conducere

Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Iasi, pe timpul unei misiuni specifice, au depistat un cetatean roman care conducea un autoturism desi nu detinea permis de conducere.

"In ziua de 22 august, in jurul orei 05.00, pe timpul desfasurarii unei misiuni specifice de supraveghere si control, un echipaj al politiei de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Iasi, a oprit pentru control pe raza localitatii Bosia, judetul Iasi,un autoturism inmatriculat in Romania, condus de ieseanul Marius B., in varsta de 29 de ani.

Cu ocazia efectuarii controlului, conducatorul auto nu a putut prezenta permisul de conducere, fapt pentru care politistii de frontiera au efectuat verificari specifice, in urma carora au stabilit ca tanarul nu a obtinut niciodata dreptul de a conduce", au precizat reprezentantii Politiei de Frontiera Iasi.

Politistii de frontiera efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana care nu poseda permis de conducere.

