Ieseanca care s-a aruncat in fantana a murit. Eforturile medicilor de a o mentine in viata au fost zadarnice

In cursul zilei de luni, 12 iunie, o femeie in varsta de 64 de ani a fost gasita de echipajele de interventie intr-o stare grava la domiciliul din comuna, dupa ce s-a aruncat indin gospodarie.Femeia nu se afla la prima tentativa de. Echipajele medicale au gasit-o intr-o stare de inconstienta, dar dupa cateva minute au reusit sa o resusciteze. Fantana avea o adancime de 12 metri, iar starea pacientei a fost agravata si de leziunile toracice. Luni noaptea, dupa 12 ore de la internare, femeia a decedat."Initial a fost adusa in stare desevera cu leziuni toratice. A fost intubata mecanic. In ciuda tuturor manevrelor, pacienta a decedat dupa 12 ore de la internare. In noaptea de luni a facut o complicatie cardiaca severa", a declarat prof. dr. Diana Cimpoesu, sef