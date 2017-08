Iesenii au la dispozitie noi fonduri pentru dezvoltarea intreprinderilor

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

Persoanele interesate de dezvoltarea afacerilor cu ajutorul banilor de la stat pot depune actele necesare in cadrul unui nouce se va deschide la sfarsitul acestui an.Romania pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii va avea unde circa 476.000 de lei in acest an.Obiectivele acestui program sunt sustinerea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, crearea de noi locuri de munca, cresterea numarului decapabile sa faca fata competitiei si fortelor concurentiale in conditiile globalizarii pietelor.Prin Program se finanteaza-urile UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii in domenii de interes pentru dezvoltarea capacitatilor antreprenoriale, in scopul dobandirii cunostintelor teoretice si cu aplicabilitate practica, necesare inceperii si dezvoltarii unei afaceri.In cadrul noului program pot depunetoti cei care au deja o firma si vor sa primeasca banii bugetati de lapentru diverse achizitii.