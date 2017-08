Iesenii isi bat joc de ariile protejate din judet. Ce au gasit comisarii de mediu intrece orice imaginatie

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

Conform informatiilor furnizate de catre-Comisariatul Judetean (GNM-CJ) Iasi, in anul 2016 au fost efectuate 24 deneplanificate si 40 de controale planificate. In acest an, alte 14 controale neplanificate si 7 planificate au fost efectuate de catre comisarii de mediu, urmand ca in luna octombrie sa fie finalizate aceste controale tematice la ariile protejate din judet.Zonele protejate prin lege, verificate pana in prezent sunt Helesteiele Jijiei si Miletinului, Lunca Siretului Mijlociu, Padurea Barnova, Padurea Miclesti, Dorohoi Saua Bucecii, Dealul lui Dumnezeu, Fanatele Barca, Dealul Mare Hirlau, Lunca Mircesti, Padurea Barnova Repede, Padurea Floreanu-Frumusica-Ciurea, Padurea Icuseni, Padurea Homita, Padurea Medeleni, Padurea Roscani, Padurea si pajistile de la Marzesti, Padurea Tatarusi, Padurea Uricani, Raul Prut, Prutetul Balatau, Saraturile din Valea Ilenei, Saraturile Jijia-Inferioara-Prut, Raul Moldova intre Oniceni si Mitesti, Raul Siret intre Pascani si Roman. In urma verificarilor au fost aplicate amenzi de peste 200.000 de lei.in valoare de 60.000 de lei, dar si de suspendare a activitatii, a fost aplicata pentru ca un iesean nu a solicitat avizul din partea custodelui ariei naturale protejate si a executat lucrari de amenajare a unui drum fara a solicita actul de reglementare de la, a distrus habitatul natural si a desfasurat activitati defara, de gospodarire a apelor si a licentei de acvacultura.Astfel, mai multe specii de animale si plante rare din judet ar fi putut fi afectate, riscand sa dispara din cauza unor ieseni carora nu le pasa de ariile protejate din judet. De asemenea, ieseanul gasit vinovat de comisarii de mediu nu a prezentat documentele relevante la data controlului.Tot 60.000 de lei a primit proprietarul unei balastiere care executadea agregatelor minerale pe amplasament fara autorizatie de mediu, fiind imediat sistate lucrarile.in valoare de 20.000 de lei a fost aplicata unui dezvoltator pentru ca nu a solicitat actul de reglementare, respectiv acordul de mediu pentru demararea lucrarilor de investitie-construire fabrica cu nivel de inaltime S+P+2E. Alte 3au fost inaintate institutiilor abilitate pentru excavatia zacamintelor fara drept insau incendierea stufului si a vegetatiei ierboase in ariile naturale protejate.