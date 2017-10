Iesenii mai pot depune proiecte pentru dezvoltarea afacerilor cu fonduri europene in pomicultura

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

Fermierii interesati de obtinerea unor sume importante de bani pentru proiectele deîn procesarea sau marketingul produselor agricole si pomicole mai au la dispozitie cateva zile pentru depunerea proiectelor. Acestea sunt finantate prin submasurile 4.2 si 4.2a din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (2020).Alocarea financiara stabilita pentru sesiunea din acest an aferenta submasurii 4.2 - "Sprijin pentru investitii în procesarea/ marketingul produselor agricole" este de 100 de milioane de euro, iar pentru submasura 4.2a - "Investitii în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol este de 12 milioane de euro. Sprijinulacordat pentru procesarea produselor agricole si pomicole este de pâna la 50 la suta nerambursabil, iar valoarea finantarii este de maximum 2,5 milioane/proiect pentru submasura 4.2 si de maximum 1,5 milioane/în cazul submasurii 4.2a.Pana in prezent nu a fost depus niciun proiect eligibil de catre ieseni in cadrul celor doua masuri. Depunerea cererilor dese face online, pe pagina oficiala www..info, pâna la termenul limita al sesiunii, respectiv 31 octombrie 2017, ora 16:00. Toti cei interesati sa depuna cererile de finantare pot consulta gratuit Ghidul solicitantului si anexele aferente pe site-ul AFIR, la sectiunea "Investitii PNDR".