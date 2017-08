Iesenii sunt interesati de fondurile europene pentru exploatatiile pomicole

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

In jur de 26 de cereri de finantare au fost depuse de cei care vor sa infiinteze livezi cu ajutorul fondurilor europene. Daca vor trece si de etapa de selectie, acestia vor putea infiinta plantatiile pomicole. Sesiunea de depunere a proiectelor nu s-a incheiat, astfel ca pot depune in continuare proiecte pana la sfarsitul lunii septembrie.Alocarea financiara stabilita pentru sesiunea din acest an aferenta submasurii 4.1a - Investitii ineste de 100 milioane de euro. Sesiunea de depunere s-a prelungit intrucat foarte multe persoane din toate judetele tarii, care voiau sa depuna proiecte, au semnalat faptul ca sunt în imposiblitatea de a finaliza Dosarul Cererii de finantare din cauza faptului ca alcatuirea documentatiei poate dura chiar si câteva luni bune. Un exemplu este studiul pedologic care necesita minim 3 luni.Sprijinul acordat prin2020 pentru exploatatiile pomicole poate ajunge pâna la 1.050.000 de euro pentru un, finantarea nerambursabila fiind în proportie de maximum 90 la suta. Modalitatea de depunere a cererilor deeste cea online, pe pagina oficiala a Agentiei de Finantare si Investitii Rurale (), www.afir.info.