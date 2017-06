Iesenii trec in fiecare zi pe aici. Totul va fi facut ca in palma

Una dintre cele mai cunoscute zone dinva intra in. Dupa ce primaria s-a axat pe zona din, santierele ar urma sa fie mutate pe bulevardul Anastasie Panu. Acolo se doreste reabilitarea esplanadei din, din apropierea fostului Hotel Europa.Conform specialistilor din, partea pietonala urmeaza sa fie reparata. In prima faza va fi realizata doar o, urmand sa fie alocate fondurile pentru realizarea lucrarilor. Ofertele au putut fi depuse pana la finalul saptamanii trecute.Valoarea contractului este de doar 4.200 lei."Expertiza tehnica pentru reabilitare terasa circulabila din zona spatiilor Anastasie Panu 1B/2B. Conditii participare: se recomanda vizualizarea amplasamentului înainte de întocmirea ofertei. Se solicita: prezentarea declaratiei privind neîncadrarea în prevederile art. 164, din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Se va prezenta dovada platii impozitelor, taxelor contributiilor la bugetul general consolidat. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca este atestat în domeniu sau colaboreaza cu persoane atestate si are experienta similara, prin prezentarea în copie a cel putin unuiderulat în ultimii 3 ani", se arata in anuntul municipalitatii.