Iesenii vor plati un tarif mai mic pentru incalzirea centralizata

Pe parcursul ultimului an, aproape trei mii de clienti ai sistemului centralizat de incalzire au trimis adrese, pe diferite cai de comunicare, catre operatorul Veolia Energie Iasi, acestea vizand sesizari,, dar si intrebari privioare la incalzirea centralizata. Astfel, 2.971 de scrisori, dintre care 172 au fost reclamatii, au fost trimise de ieseni catre Veolia. Acestea au fost referitoare in principal la modul in care asociatiile desau firmele de repartitoare realizeaza impartirea costurilor cu incalzirea in interiorul condominiului.Totodata, 5.724 de vizite au fost inregistrate la Biroul de Relatii cu Clientii de la sediul din Calea Chisinaului 25, iar alte 1.033 de persoane au trimis email-uri prin care solicitau informatii, diverse reparatii la instalatiile de apa calda si caldura din apartamente sau din bloc, date despre facturile emise pentru energia termica sau despre platile facute de asociatie catre Veolia, sfaturi in ceea ce priveste relatia cudin care fac parte, etc.In urma actiunilor de recuperare a datoriilor cu o vechime mare ca urmare a neachitarii facturilor la incalzire a fost colectata aproape o trime din totalul datoriei populatiei la nivelul municipiului Iasi pentru incalzirea centralizata. Astfel, s-au incasat 3,3 milioane de lei si s-au securizat alte 2,6 milioane lei prin intelegeri de esalonare.