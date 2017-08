Iesenii vor primi ajutorul de minimis pentru tomate

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

O parte din cei care s-au inscris in prima sesiune de depunere a proiectelor in cadrul programului prin care se acorda ajutor delavor primi banii promisi.Acestia vor beneficia de unde 3.000 de euro/an/beneficiar pentru rosiile pe care le cultiva in solarii, iar banii se vor acorda intr-o singura transa. 14 din cei 102 ieseni care au depus documentele au indeplinit toate conditiile pentru a primi banii de la stat. Restul vor fi verificati de catre inspectorii din cadrul Directiei pentru Agricultura a Judetului (pentru a stabili daca respecta toate conditiile pentru a primi sumele promise ce-i ajuta la dezvoltarea afacerii cu rosii.In prezent este deschisa o noua sesiune de depunere a documentelor. Cei interesati vor putea depune actele pana pe data de 20 decembrie. Subventia bonus va ajuta mai ales cultivatorii de rosii care vor sa aiba productii bune si in perioada toamna-iarna, cand in general productiile la tomate scad. Cei interesati de ajutorul de minimis pot depune proiectele la sediul DAJ Iasi.