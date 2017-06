Iesenii vor putea vizita GRATUIT cladirile-simbol din oras

Festivalul International al Educatiei (FIE) continua. Sambata, 17 iunie, intre orele 18.00 si 22.00, cei interesati au posibilitatea sa viziteze, gratuit, mai multe cladiri-simbol din Municipiul Iasi. Cu aceasta ocazie vor fi organizate mai multe evenimente si expozitii, acestea urmand a fi gazduite de:

Garnizoana din Copou

Centrul Cultural Francez

Istoric: Cladirea a fost construita in secolul al XIX-lea, intr-un stil clasic pronuntat, dar eclectic, care ii va aduce rapid denumirea de „Micul Trianon”. Centrul Cultural Francez din Iasi isi are sediul in aceasta cladire din anul 1992.

Program: Proiectie de film.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” – Aula „Carmen Sylva”

Istoric: In anul 1897 se inaugureaza Palatul Universitar, construit timp de patru ani. Cladirea, impresionanta prin monumentalitate, se inscrie in canoanele stilului eclectic francez si capata o valoare de simbol atat pentru comunitatea locala, cat si pentru intreaga spiritualitate romaneasca. In Aula Universitatii au avut loc in timpul primului razboi mondial sedintele Parlamentului Romaniei.

Program: Vizitarea gratuita, cu ghid al Universitatii „Alexandru Ioan Cuza”, a Aulei „Carmen Sylva” si Salii Pasilor Pierduti.

Palatul Copiilor

Istoric: Casa a fost construita pe la 1840 de marele logofat Dumitrache Cantacuzino-Pascanu. In timpul Primului Razboi Mondial, din cauza ofensivei armatelor Puterilor Centrale soldata cu ocuparea Bucurestiului, conducerea Romaniei se refugiaza la Iasi, care devine astfel capitala de razboi a tarii. Regina Maria impreuna cu copiii vor locui in aceasta casa in perioada 1916-1918. Deoarece familia regala primea aici delegatii, ministrii si numerosi reprezentanti ai puterilor europene (Ambasadorul Frantei, Excelenta Sa Saint Aulaire, colonelul Thompson, atasatul Angliei, scriitorii francezi Robert de Fleurs, Claude Anet etc.), cladirea era cunoscuta in epoca si sub numele de Palatul Micii Europe. Astazi cladirea este sediu pentru Palatul Copiilor, aici au loc diferite activitati educative, culturale, artistice, impreuna cu elevi din invatamantul preuniversitar.

Biblioteca Centrala Universitara „Mihai Eminescu”

Palatul Fundatiunii Universitare „Regele Ferdinand I” este cunoscut azi ca Biblioteca Centrala Universitara „Mihai Eminescu”. Cladirea a fost construita in stil neoclasic intre anii 1930 si 1934 pentru a adaposti sediul Fundatiunii Universitare „Regele Ferdinand I” si biblioteca acesteia. Edificiul este ctitoria Regelui Ferdinand I, care a dorit sa ofere capitalei sale de razboi o Fundatie Universitara dupa modelul celei intemeiate de Carol I la Bucuresti, in amintirea vremurilor de cumpana ale razboiului pentru unitatea nationala, cand familia regala s-a adapostit la Iasi.

Program: Biblioteca Centrala Universitara „Mihai Eminescu”, partener al Primariei Municipiului Iasi la organizarea celei de-a V-a editii a Festivalului International al Educatiei (FIE 2017), gazduieste o serie de evenimente si manifestari menite sa celebreze Centenarul Marii Uniri. Printre acestea se numara expozitia de documente din colectiile bibliotecii, intitulata „Fundatiunea Regele Ferdinand I si crearea Romaniei Mari”.

Muzeul Unirii

Cladirea in care a locuit Regele Ferdinand in perioada 1916-1918.

Teatrul National „Vasile Alecsandri”

In timpul Primului Razboi Mondial (1916-1918) aici s-au desfasurat lucrarile Camerei Deputatilor. Discursurile rostite aici le-au redat romanilor speranta si increderea in victorie.

Palatul Roznovanu, sediul Primariei Municipiului Iasi

Program: Vizitarea gratuita, cu ghid, a Palatului Roznovanu.

Banca Nationala a Romaniei

In acest loc s-a aflat primul sediu al sucursalei BNR Iasi, unde s-a stramutat resedinta Bancii Nationale a Romaniei in perioada 14 noiembrie 1916 – 30 noiembrie 1918, ca urmare a ingerintelor razboiului.

Program: Vizitarea gratuita a expozitiei „Banca Nationala a Romaniei in timpul Primul Razboi Mondial”, din holul central al BNR Iasi.

Mitropolia Moldovei si Bucovinei

In „Sala Improprietaririi” de la etajul Palatului Mitropolitan, la 6 aprilie 1917, in cadrul sedintei prezidate de arhiepiscopului Pimen Georgescu, reprezentantii partidelor au cazut de acord sa sprijine initiativa Regelui Ferdinand de a se da pamant taranilor care au luptat pe front in razboiul de reintregire. In cladirea Palatului Mitropolitan au locuit ministrii I. G. Duca, Vintila Bratianu, Vasile Mortun. In casele din curtea Mitropoliei au functionat Casa Bisericii si Casa Scoalelor.

Program: Vizitarea gratuita a Muzeului Catedralei Mitropolitane Iasi.

Muzeul Municipal

Program: Muzeul Municipal Iasi gazduieste in perioada 9 – 16 iunie expozitia de arta „Iasi – capitala regala”, care poate fi vizitata gratuit, zilnic, in intervalul orar 11.00 – 17.00. In spatiul muzeului sunt prezentate cele mai importante lucrari de pictura si sculptura realizate de artistii ieseni in cadrul programului Piata Unirii – Piata Artelor desfasurat in Festivalul International al Educatiei 2017. Aceasta expozitie marcheaza implinirea a 100 de ani de cand Iasul a fost Capitala a Romaniei (1916-1918), insumand o trecere in revista a unor semne si simboluri specifice acestui oras, dar si Europei in acel moment istoric. Expozitia reuneste o serie din cei mai prestigiosi artisti plastici ieseni care prin lucrarile expuse aduc un omagiu orasului Iasi, capitala regala si capitala a culturii.