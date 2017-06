Un echipaj medical a fost solicitat de urgenta pe o strada din Iasi, vecinii fiind alarmati de tipetele disperate ale unei femei. Aceasta se afla in fata blocului situat pe Splai Bahlui si era plina de sange. Unul dintre vecini a coborat si a sunat imediat la serviciul de urgenta 112.O ambulanta s-a deplasat la fata locului si au transportat-o pe Maria A., in varsta de 48 ani, la Spitaluldin Iasi. Femeia a fost atacata de cainele pe care il ingrijea de multi ani. Animalul era hranit zilnic de aceasta si obisnuia sa se joace cu el in fiecare zi.Sambata trecuta, femeia a hranit, din nou cainele maidanez si, la un moment dat, l-a luat in brate. Fara niciun motiv cainele s-a repezit si a muscat-o de sanul stang si antebratul drept. Pacienta a ajuns la spital cu osevera la antebratul drept. Cu greu medicii au reust sa o linisteasca pe Maria A., femeia suferind un atac de panica."Pacienta avea grija de un caine de pe strada. De ani de zile il hranea. Cand l-a luat in brate, cainele a atacat-o si pacienta a ajuns la spital cu plaga foarte grava lasi o plaga minora la sanul stang. Plaga de la antebrat a sangerat destul de mult si pacienta a avut nevoie de interventie chirurgicala la Clinica de chirurgie plastica si reconstructiva. Pacienta a suferit si un atac de panica. Aceasta va ramane o perioada internata", a declarat prof. dr. Diana Cimpoesu, sefade la Spitalul Sf. Spiridon.Tot sambata trecuta, o altadin Iasi a fost transportata la unitatea medicala, dupa ce a fost muscata de un caine maidanez. Femeia in varsta de 46 ani, are o plaga ladreapta. Victima a spus medicilor ca, pur si simplu, cainele a atacat-o din senin, in momentul in care a trecut pe langa el. Medicii i-au acordat ingrijiri medicale si i-a prescris tratament in ambulatoriu. Zilnic, la Spitalul Sf. Spiridon din Iasi, se prezinta intre 3 si 4 ieseni muscati de cainii comunitari.