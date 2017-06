Daca acum Bianca Dragusanu este o femeie implinita si fericita in bratele lui Victor Slav, iar mai mult, cei doi asteapta cu multa nerabdare sosirea pe lume a primului lor copil, in urma cu mai bine de 15 ani, vedeta plangea dupa un alt barbat.

Cu siguranta nu foarte multa lume isi aminteste felul in care a devenit Bianca Dragusanu cunoscuta publicului sau care a fost prima aparitie televizata a acesteia. Ba mai mult, nimeni nu pare sa isi mai aduca aminte de Mihai, cel dupa care satena suferea si pentru care a mers chiar la emisiunea „Din Dragoste“, prezentata de catre Mircea Radu, pentru a-l putea recastiga pe tanar. Mai mult decat atat, chiar daca intre cei doi nu a fost sa fie pana la urma, Mihai a cerut-o in casatorie pe Bianca Dragusanu, sub ochii telespectatorilor.

Insa, cum timpul a trecut peste cei doi, daca Bianca Dragusanu pare sa radieze pe zi ce trece, fiind considerata una dintre cele mai frumoase gravidute din showbiz, anii nu par sa fi fost atat de blanzi si cu Mihai. Tanarul de altadata pentru care Bianca spunea in direct ca a fost gata sa isi dea si viata, a imbatranit, a ajuns la varsta de 37 de ani, a mai pus ceva kilograme in plus, iar dintr-o imagine publicata pe Facebook se poate observa si ca a ales o viata linistita, alaturi de sotia lui, Iulia, dar si de fetita lor.

Mai mult decat atat, imediat dupa despartirea de Bianca Dragusanu, Mihai a plecat la munca in Spania, acolo unde se stabilise in urma cu mai multi ani. De asemenea, fostul iubit al Biancai si sotia sa formeaza un cuplu extrem de fericit.